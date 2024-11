INTLEF Berpartisipasi di ADIPEC 2024

Memajukan Transformasi Digital Industri Migas

Salah satu solusi unggulan yang dipamerkan INTLEF adalah energy storage electric workover rig AI-EMS, secara khusus dirancang menurut tren teknologi masa depan yang pintar, efisien, dan rendah karbon pada segmen peralatan pengeboran dan workover migas.

Dibandingkan workover rig konvensional, sistem manajemen energi yang pintar dan terintegrasi pada AI-EMS mengurangi kebutuhan daya listrik anjungan sumur migas sebesar 40%. Bahkan, AI-EMS menghemat bahan bakar hingga 30% ketika beroperasi dengan pembangkit listrik tenaga diesel konvensional.

Di sisi lain, sistem anjungan migas juga memiliki fitur manajemen pasokan listrik dari berbagai sumber sehingga bisa memakai lebih dari satu sumber listrik, termasuk pembangkit listrik di lokasi sumur migas dengan tegangan tinggi dan rendah, serta pembangkit listrik fotovoltaik. Maka, fitur ini memfasilitasi aktivitas workover yang sangat lestari dengan potensi penurunan jejak karbon berkisar 60-80%. Pameran INTLEF pun menarik perhatian klien dan wawancara dari majalah IADC.

Lebih lagi, 409 model kapal eksplorasi migas yang termasuk dalam paket pengeboran migas lepas pantai INTLEF turut mendapat banyak perhatian pengunjung acara. Paket pengeboran migas lepas pantai ini merupakan sistem pengeboran dan eksplorasi migas di wilayah laut dengan fitur pengendalian pintar yang sepenuhnya dikembangkan dan diproduksi Tiongkok untuk pertama kalinya. Solusi tersebut mendukung survei teknik, eksplorasi migas, pengambilan sampel geologis, rope coring, penetrasi standar, penetrasi dinamis, penetrasi statis, dan lain sebagainya.

Peluncuran Produk Baru dengan Hak Paten

Quick-Connect Flange, dikembangkan INTLEF demi memenuhi kebutuhan lokasi pengeboran migas, juga dipamerkan di ajang ini. Didesain agar cepat tersambung dengan beragam API 6A standard flange bertekanan tinggi dan berdiameter besar di industri pengeboran migas, Quick-Connect Flange bisa diaplikasikan dengan sambungan flange di berbagai industri lain.

Dibandingkan sambungan baut konvensional, Quick-Connect Flange mempersingkat durasi operasional hingga 75-90%, mengurangi beban kerja sebesar 95%, serta menghemat biaya pengeboran migas pada saat instalasi dan penggantian wellhead dan BOP flange.

Kegiatan operasional yang bebas perangkat ini tidak memerlukan torque wrenches, impact wrenches, atau palu sehingga mempermudah dan meningkatkan keselamatan kerja, khususnya di area pengeboran yang tinggi. Dengan sistem hidraulis, tekanan gasket pun menjadi seragam agar proses sealing menjadi lebih baik dan aman.

Di pameran ini, INTLEF menyambut kehadiran ratusan pengunjung. Berbagai klien baru turut menyatakan niat kerja sama tahap awal, serta diundang untuk berkunjung ke pabrik INTLEF agar dapat meninjau produk dan berdiskusi lebih lanjut.

Ke depan, INTLEF Group akan terus memimpin industri, mempercepat perkembangan teknologi pintar, hijau, dan rendah karbon menjadi inovasi praktis, serta berkolaborasi dengan klien-klien global demi mewujudkan masa depan yang cerah dalam perkembangan energi.

Narahubung

Tel: 86-021-62210991

Alamat surel: [email protected]

Situs: http://en.intlef.com

Tentang INTLEF

INTLEF Oil and Gas Group Co., Ltd adalah perusahaan internasional yang menjalankan litbang peralatan petroleum, produksi, aktivitas operasional dan pemeliharaan, layanan EOR, jual-beli peralatan lapangan migas, serta proyek EPC.

SOURCE INTLEF Oil and Gas Group