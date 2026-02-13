شركة Inveniam وشركة MEASA Partners يُعلنان الاندماج لاستهداف الفرص متسارعة النمو في سوق الأصول الواقعية

يجمع الاندماج بين سجل استثماري يتجاوز 700 مليار دولار أمريكي مع بنية بيانات لامركزية حاصلة على براءة اختراع؛ لجلب الشفافية ذات الجودة المؤسسية والتسعير والسيولة إلى الأصول الواقعية المُرمّزة (Tokenized)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Inveniam Capital Partners ("Inveniam")، الشركة العالمية الرائدة في البنية التحتية اللامركزية للبيانات الخاصة بالأصول الواقعية، اليوم أنها أبرمت اتفاقية اندماج مع شركة MEASA Partners، وهي منصة استثمارية واستشارية أسسها فريق يتمتع بعقود من الخبرة في إدارة الأصول، وسجل إشرافي مشترك يتجاوز 700 مليار دولار أمريكي من الأصول.

يستهدف هذا الاندماج السوق العالمي الكبير والمتنامي للأصول الواقعية (RWAs) المُدرَّة للدخل — بما في ذلك العقارات، والبنية التحتية، والائتمان الخاص — من خلال الجمع بين البنية اللامركزية للبيانات ™Smart Provenance الحاصلة على براءة اختراع التابعة لـ Inveniam، والخبرة الاستثمارية والاستشارية المؤسسية التي تتمتع بها MEASA. يوفر حل تنسيق البيانات من Inveniam بيانات موثوقة وشبه فورية لتقييم الأصول، وتسعيرها، وقياس أدائها.

ستتولى MEASA Partners قيادة وحدة Inveniam Capital، وحدة الأعمال التي تركز على استقطاب وهيكلة وإدارة حلول الأصول الواقعية الخاصة ذات الجودة المؤسسية، لخدمة قاعدة عالمية متنامية من المستثمرين الرقميين. صُممت Inveniam Capital لربط مُلّاك الأصول التقليديين ورؤوس الأموال المؤسسية مع الأسواق الرقمية واللامركزية.

ستعتمد Inveniam Capital على شبكة MEASA المؤسسية والسيادية، إلى جانب البنية الموزعة للبيانات لدى Inveniam، من أجل:

استقطاب أصول واقعية ( RWAs ) خاصة ذات جودة مؤسسية من مُلّاك الأصول التقليديين،

تهيئة ظروف بيانات بمستوى أسواق المال العامة للأصول الخاصة، لتمكين اكتشاف الأسعار بكفاءة،

توظيف رؤى وكلاء الذكاء الاصطناعي والهندسة الكمية لتحسين بناء المحافظ الاستثمارية، و

تجميع مُجمَّعات للسيولة ودفاتر الأوامر عبر الأسواق الرقمية العالمية المُنظمة، من خلال شركات تابعة مرخّصة وأطراف خارجية معتمدة مُشاركة في السوق

ومعًا، تهدف هذه القدرات إلى دعم التسعير المستمر، والتداول المنهجي، وإتاحة وصول قابل للتوسع إلى الأصول الواقعية الخاصة ضمن بيئة سوقية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء.

تُعزز هذه الصفقة التوافق الإستراتيجي لـ Inveniam مع المنظومة المالية متسارعة التطور في أبوظبي. بفضل دعم Abu Dhabi Catalyst Partners لـ MEASA Partners — وهو مشروع مشترك بين شركة مبادلة كابيتال وAlpha Wave Global — إضافةً إلى الاستثمار الإستراتيجي لـ G42 وشراكتها مع Inveniam، تعمل المنصة الموحّدة على ربط الشبكات السيادية، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية الناشئة للأسواق المُرمّزة. تؤكد هذه الشراكات مجتمعة التزام المنطقة ببناء منظومات تحوّلية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، لتمكين مستقبل الأسواق المالية.

كجزء من الاندماج، سيتولى نبيل المسكري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MEASA Partners، قيادة Inveniam Capital. السيد المسكري هو القائم من الجيل الثالث على إدارة شركة المسكري القابضة، وهي شركة قابضة مملوكة للقطاع الخاص تمثل محفظة استثمارات عائلة المسكري. تأسست شركة المسكري القابضة عام 1968، وتضم مجموعة متنوعة من الشركات ذات الشراكات الدولية والعمليات الإقليمية عبر القطاعات الإستراتيجية. تضيف قيادته إلى Inveniam Capital خبرة تمتد لعقود في الاستثمار المؤسسي، والارتباطات السيادية، ورؤية لأسواق رأس المال العالمية.

قال Patrick O'Meara، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Inveniam: "لعقود، واجهت الأصول الواقعية قيودًا ناجمة عن الأنظمة المنعزلة، والبيانات غير الشفافة، والأسواق المجزأة". "إن هذا الاندماج مع MEASA يجمع بين القيادة الاستثمارية المؤسسية والبنية التحتية اللامركزية للبيانات لدعم نموذج جديد لأسواق رأس المال — نموذج يمكن فيه تسعير الأصول الخاصة بشكلٍ مستمر، وتحسينها كمّيًا، وإتاحتها لكل من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الرقميين الأصليين على نطاق عالمي".

قال نبيل المسكري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MEASA Partners: "تُعد أبوظبي مركزًا عالميًا معترفًا به للابتكار المالي". "ومن خلال قيادتنا لـ Inveniam Capital ودمج شبكتنا المؤسسية والسيادية مع البنية التحتية اللامركزية للبيانات التابعة لـ Inveniam، نهدف إلى ربط أسواق رأس المال التقليدية بالبنية التحتية الرقمية. ويدعم هذا النهج إتاحة وصول منظّم وشفاف وقابل للتوسع إلى الأصول الواقعية، بما يُعزز ريادة أبوظبي في الابتكار المالي وتكوين رأس المال".

يضع هذا الاندماج Inveniam Capital في موقع يمكّنها من التوسع السريع داخل سوق الأصول الواقعية (RWA) الكبير والمتنامي، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية التقليدية ببنية بيانات قابلة للتدقيق يتحكم فيها المُلّاك — مما يتيح الشفافية والسيولة والتداول المنهجي لفئات الأصول التي كانت تُعد سابقًا منخفضة السيولة.

نبذة عن شركةInveniam Capital Partners

شركة Inveniam، ومقرها في الولايات المتحدة ولديها شركات تابعة في المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، هي مزودٌ لحلِّ إدارة وتنسيق عمليات البيانات الخاصة بالأصول الواقعية، توفّر الوصول والشفافية والثقة لبيانات أداء الأصول. وتعمل الشركة على بناء الأساس اللازم لدمج الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وإنشاء أسواق بيانات لامركزية، وإتاحة التداول المنهجي للأصول الواقعية.

نبذة عن شركةMEASA Partners LTD

شركة MEASA Partners، ومقرها في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) بدولة الإمارات العربية المتحدة، هي منصة شراكات استثمارية واستشارية مُكرّسة لبناء إستراتيجيات وصول ذات جودة مؤسسية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA). تحمل الشركة حاليًا رخصة من الفئة الرابعة من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA). تأسست شركة MEASA Partners على يد نبيل المسكري والدكتور Russell Read وPeter Lejre، الذين يتمتعون بخبرات مشتركة في إدارة أصول تتجاوز قيمتها 700 مليار دولار أمريكي. وبدعم من استثمار إستراتيجي من Abu Dhabi Catalyst Partners (ADCP)، تقوم شركة MEASA Partners ببناء شراكات مع المؤسسات الراسخة الرائدة ومديري الاستثمار المتخصصين. من بين أبرز مبادراتها: MEASA Equity Fund، وهو صندوق أسهم كميّ متنوع يركّز على أسواق المنطقة، وTransition Investment Lab (TIL)، وهي مبادرة بحثية مشتركة بين القطاعين العام والخاص مُكرسة لتطوير التمويل المؤثر والابتكار في البيئة والمُجتمع والحوكمة (ESG)، تم تأسيسها بالشراكة مع شركة مبادلة للاستثمار وجامعة نيويورك أبوظبي.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2902545/Inveniam_Capital_Logo.jpg