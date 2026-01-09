JA Solar заключает сделку на поставку модулей общей мощностью 1,2 ГВт для фотоэлектрических проектов Samarkand 1 и 2 в Узбекистане

ПЕКИН, 9 января 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar, надежный мировой партнер в области зеленой энергетики, подписала соглашение о поставке фотоэлектрических модулей с компанией Larsen & Toubro (L&T), EPC-подрядчиком по строительству солнечных фотоэлектрических электростанций Samarkand 1 и 2 в Узбекистане. В соответствии с контрактом JA Solar поставит все необходимые фотоэлектрические модули для двух коммунальных проектов, укрепляя свою позицию ключевого поставщика в энергетическом переходе Центральной Азии.

JA Solar Secures 1.2 GW Module Supply Deal for Samarkand 1 and 2 PV Projects in Uzbekistan

Проекты Samarkand 1 и 2, реализуемые компанией ACWA Power, будут иметь совокупную установленную мощность 1,2 ГВтп и расположены в Самаркандской области. После ввода в эксплуатацию ожидается, что проекты смогут обеспечивать электроэнергией около 600 тысяч домохозяйств, ежегодно компенсируя около 1,4 млн. тонн выбросов CO₂. Реализация проектов вносит значительный вклад в достижение национальной цели Узбекистана по увеличению доли возобновляемых источников энергии до 25 % в структуре выработки электроэнергии к 2030 году.

Сотрудничество ACWA Power, L&T и JA Solar отражает общее стремление компаний поставлять рентабельные высокопроизводительные солнечные активы на развивающиеся рынки. Ожидается, что в дополнение к производству чистой энергии, проекты будут способствовать созданию рабочих мест, развитию инфраструктуры и стабильности электросети.

«Для нас большая честь поддерживать эти стратегические проекты вместе с партнерами мирового уровня», — сказал г-н Айцин Ян (Aiqing Yang), исполнительный президент JA Solar. «Наши высокоэффективные и высоконадежные модули разработаны для максимально возможной выработки энергии в различных условиях окружающей среды. Это соглашение подчеркивает доверие наших партнеров к технологиям и возможностям реализации подобных проектов компанией JA Solar».

JA Solar продолжит тесно сотрудничать с международными разработчиками и EPC-подрядчиками, поставляя надежные фотоэлектрические решения, соответствующие стандартам эффективности, долговечности и объемам электроэнергии, необходимым для таких крупномасштабных проектов. Компания стремится обеспечить устойчивый рост по всей Центральной Азии и на других рынках с высоким потенциалом.

Об ACWA Power

ACWA Power (TADAWUL: 2082) — компания, акции которой котируются на фондовой бирже Саудовской Аравии; крупнейший в мире частный оператор в сфере опреснения воды, пионер в области «зелёного» водорода и один из лидеров глобального энергетического перехода. Компания была зарегистрирована и основана в 2004 году в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и сегодня насчитывает более 4 000 сотрудников, осуществляя деятельность в 15 странах Ближнего Востока, Африки, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии.

Портфель ACWA Power включает 110 проектов, находящихся в эксплуатации, на продвинутой стадии разработки или в строительстве, с совокупным объёмом инвестиций 431,25 млрд саудовских риалов (115 млрд долларов США). Общая установленная мощность составляет 94 ГВт электроэнергии (из них 56 ГВт — на основе возобновляемых источников), а также 9,2 млн м³ в сутки опреснённой воды. Поставка электроэнергии и воды осуществляется на основе оптовых поставок для государственных коммунальных предприятий и промышленных потребителей на основе долгосрочных договоров купли-продажи в рамках моделей аутсорсинга коммунальных услуг и государственно-частного партнёрства. Подробнее: www.acwapower.com

О компании Larsen & Toubro (L&T)

Larsen & Toubro — индийская мультинациональная компания, занимающаяся EPC-проектами, высокотехнологичным производством и услугами, работающая в более чем 50 странах мира. Обладая более чем восьмидесятилетним опытом работы, L&T известна своим техническим совершенством, ориентированным на качество подходом к реализации проектов и фокусу на устойчивое развитие в глобальной инфраструктуре и энергетике.

О компании JA Solar

Компания JA Solar, основанная в 2005 году, является одним из мировых лидеров в области решений для генерации фотоэлектрической энергии с вертикально интегрированным бизнесом по производству солнечных пластин, ячеек, модулей и хранилищ энергии. Имея 16 зарубежных подразделений, компания обслуживает клиентов из 180 страна и регионов мира. По состоянию на третий квартал 2025 года совокупные поставки ячеек и модулей JA Solar составили почти 317 ГВт, что подтверждается более чем 2 000 патентами и надежной глобальной сетью.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2815261/Samarkand_1_2_poster.jpg