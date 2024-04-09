شركة JA Solar تطلق مبادرة للتنمية المستدامة للمؤسسات الصناعية والتجارية العالمية

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JA Solar Technology Co., Ltd.

09 أبريل, 2024, 13:10 AST

بكين، 9 أبريل،2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة JA Solar، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الطاقة الكهروضوئية، عن إطلاق مبادرة رائدة تهدف إلى معالجة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة للمؤسسات الصناعية والتجارية على الصعيد العالمي. وتسعى المبادرة، بالتعاون مع أكثر من ثلاثين شركة حول العالم، إلى سد الفجوات بين القطاعات المختلفة وتجاوز الحواجز التي تعيق السلسلة الصناعية، الأمر الذي يمهد الطريق للمؤسسات الصناعية والتجارية لتبني استراتيجيات التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون.

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JA Solar Launches Global Industrial and Commercial Enterprises Green Development Initiative
JA Solar Launches Global Industrial and Commercial Enterprises Green Development Initiative

وتأتي المبادرة التي تقام تحت عنوان "التنمية المستدامة للمؤسسات الصناعية والتجارية العالمية" لتشدد على الحاجة الملحة إلى التعاون من أجل مكافحة ظاهرة تغير المناخ. وتلتزم شركة JA Solar وشركاؤها، من خلال التعاون الذي تنص عليه هذه المبادرة، برفع مستوى الوعي فيما يتعلق بالممارسات البيئية منخفضة الكربون، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة والجهود المبذولة لخفض الانبعاثات، إلى جانب دعم تطوير اقتصاد دائري، ومنح الأولوية لاستخدام الطاقة الخضراء من خلال الابتكار التكنولوجي.

وإدراكًا منها لحجم التحدي المتمثل في قضية تغير المناخ الذي تواجه عالمنا اليوم، تقف شركة JA Solar في طليعة هذه المبادرة، مؤكدة على الدور الجوهري لحشد القطاعات الصناعية والتجارية العالمية لتحقيق تغيير جذري في هذا الأمر.  وتسعى الشركات المتحالفة، من خلال توحيد خبراتها ومواردها، إلى بناء سلسلة قيمة خضراء منخفضة الكربون، لتضع بصمة راسخة في مسيرة التحول العالمي نحو اقتصاد مستدام.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2381110/JA_Solar_Launches_Global_Industrial_and_Commercial_Enterprises_Green_Development_Initiative.jpg

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