شركة JETOUR تنطلق بقوة: مبيعات قياسية مع نمو 80.3% في 2024

JETOUR

ووهو، الصين، 18 يناير 2025 /PRNewswire/ -- حطمت شركة JETOUR، العلامة التجارية العالمية الصاعدة في مجال السيارات، الأرقام القياسية للصناعة في عام 2024، بتحقيق مبيعات سنوية مُذهلة بلغت 568,387 وحدة، مما يُمَثل نموًا استثنائيًا بنسبة 80.3% مُقارنة بالعام السابق، ويَضع هذا الأداء المُتميز شركة JETOUR في موقع رئيسي في سوق السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV العالمية؛ حيث يعيد تعريف وتيرة النجاح، ويضع معيارًا جديدًا لصناعة السيارات. تعمل JETOUR بسرعة على إعادة تشكيل المشهد العالمي للسيارات من خلال المُنتَجات المُبتكَرة، والأداء الذي لا مثيل له، ونهج يضع العُملاء في المقام الأول؛ مما ساهم في تحوُّلها من شركة ناشئة واعدة منذ ست سنوات إلى قوة عالمية.

شركة JETOUR تُسيطر على الأسواق العالمية

في عام 2024، وصلت JETOUR إلى آفاق جديدة في الأسواق العالمية، وحصلت على تصنيفات عالية في قطاع سوق السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، في مناطق مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وبيرو. حظيت طرازات JETOUR بإشادة لتصميماتها الأنيقة، وتقنيتها المتقدمة، وأدائها المتفوق، وحصلت على العديد من الجوائز؛ بما في ذلك "النموذج الموصى به" من Recomendados Autocosmos 2024 من Chile، بالإضافة إلى "أفضل تصميم"، و"أفضل سيارة ذات 7 مقاعد في العام" في مصر، وحصلت شركة JETOUR أيضًا على جائزة Red Dot Design Award 2024""، مما عزَّز سُمعتها في التميُّز في تصميم السيارات، وتعكس هذه الإنجازات التزام JETOUR بتقديم مَركبات عالية الجودة، ومُبتكرَة للعملاء العالميين.

ويتمثل النمو الذي تشهده شركة JETOUR في توسُّع حضورها العالمي، حيث أصبحت الآن موجودة في 65 دولة مع أكثر من 2000 شبكة مبيعات، وخدمة حول العالم. بفضل حضورها الدولي السريع النمو، عزَّزت JETOUR مكانتها كعلامة تجارية مُعترَف بها عالميًا، حيث تُقدم مُنتَجات تُلَبي احتياجات السائقين اليوميين، والمسافرين المغامرين على حد سواء.

مُنتجات مُبتكرَة مُصممة خصيصًا للمُسافرين العالميين

تلتزم JETOUR دائمًا بتلبية احتياجات المسافرين العالميين، وقد استحوذت T2، أول مركَبة خفيفة الوزن مُخصصة للطرق الوعرة من JETOUR، والتي تم إطلاقها في أوائل عام 2024، على اهتمام المستهلكين في أسواق مثل الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وسرعان ما أصبحت T2 المفضلة لدى أولئك الذين يبحثون عن مركَبة مُثيرة، وعملية في نفس الوقت لرحلاتهم، بفضل تصميمها الأنيق، وقدراتها عالية الأداء على الطرق الوعرة. كجزء من جهودها في مجال الاستدامة، كشفت JETOUR أيضًا عن طراز T2 i-DM الهجين في ديسمبر 2024، والذي يُدمج تقنية هجينة متقدمة لتوفير تجربة قيادة أكثر حفاظًا على البيئة مع الحفاظ على أداء JETOUR المميز، ويعكس هذا النموذج الهجين التزام JETOUR بالحد من التأثير البيئي مع الاستمرار في تقديم تجربة قيادة مثيرة للعملاء الذين يسعون إلى حلول سفر مُستدامة.

بناء مُجتمَع المُسافرين الدوليين

لا يقتصر التزام JETOUR تجاه عملائها على توفير المركَبات فحسب، بل يتعلق ببناء علاقة دائمة مع المسافرين، حيث تم تقديم مجتمع "المسافر" للمستخدمين العالميين لمُشاركة التجارب، والاستمتاع بالمزايا الحصرية. تُقدم المنصة خدمات الضمان العالمية، وامتيازات السفر الحصرية، ومجتمعًا حيث يمكن لمستخدمي JETOUR تبادل قصص مغامراتهم. في عام 2024، استضافت JETOUR مهرجانها الدولي الأول للمشجعين في قطر، وسلط الحدث الضوء على التزام JETOUR بتعزيز مجتمع قوي، ومُترابِط من المُسافرين العالميين الذين يتشاركون حب المغامرة.

وفي إطار تعزيز خدماتها للعملاء، أنشأت شركة JETOUR مُستودعًا كبيرًا لقطع الغيار في دبي؛ مما يضمن خدمات ما بعد البيع الفعالة للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط. تمتد فلسفة JETOUR التي تُرَكز على العُملاء أولًا إلى عروض خدماتها المُحَسنة، مما يضمن تجربة مِلكية موثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

مبادرات المسؤولية الاجتماعية العالمية للشركات

بالإضافة إلى نجاحها التجاري، ظلت JETOUR مُلتزمة بالمسؤولية الاجتماعية، والتأثير المجتمعي، ففي عام 2024، تولَّت الشركة العديد من المُبادرات الرئيسية، بما في ذلك تطوير الطرق الريفية في كازاخستان لتحسين النقل للمجتمعات المحلية، والتبرُّع بالكتب للأطفال في المملكة العربية السعودية لدعم التعليم، والشراكة مع صندوق الحفاظ على الفهود (CCF) لدعم الجهود المبذولة في أفريقيا للحفاظ على الفهود، وتؤكد هذه الجهود التزام JETOUR بإحداث تأثير إيجابي، ودائم على المُجتمعات التي تخدمها، مما يعزز سمعتها كعلامة تجارية مسؤولة اجتماعيًا تهتم بالناس، وكوكب الأرض.

نظرة مستقبلية: رؤية JETOUR لعام 2025

بحلول عام 2025، تعتزم شركة JETOUR توسيع مفهومها "Travel+"، من خلال تقديم تجارب سفر أكثر تخصيصًا ومُلاءمةً لعملائها. تهدف شركة JETOUR إلى تحقيق الريادة في قطاع المَركبات الهجينة على الطرق الوعرة، مع إطلاق العديد من النماذج الهجينة في السنوات القادمة. توفر هذه النماذج للمغامرين طريقة مُستدامة لاستكشاف العالم دون المُساوَمة على الأداء، وستركز جهود التوسع التي تبذلها شركة JETOUR أيضًا على تعزيز شبكاتها العالمية، وضمان وصول منتجاتها المبتكرة وخدماتها رفيعة المستوى إلى المزيد من المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

قال السيد Ke Chuandeng، نائب رئيس شركة JETOUR Auto: "إن الأداء القياسي الذي حققته JETOUR في عام 2024 هو شهادة على التزامنا الراسخ بالابتكار، والاستدامة، ورضا العملاء"، وأضاف: "بينما نتطلع إلى عام 2025 وما بعده، نحن متحمسون لمواصلة تمكين المسافرين العالميين من خلال المركبات المتطورة، وتجارب السفر الفريدة التي تُعَزز رحلاتهم".

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2599595/JETOUR.jpg

للتواصل: Silvia Hu، بريد إلكتروني: [email protected]