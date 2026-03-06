أكثر قدرة ، أكثر كفاءة ، أكثر متعة: سيارة JETOUR T1 PHEV تضع مفهومًا جديدًا للقيادة على الطرق الوعرة الخفيفة

ووهو، الصين، 6 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في السنوات الأخيرة، اكتسبت سلسلة سيارات JETOUR T شهرة واسعة في الأسواق العالمية؛ حيث تجاوزت مبيعاتها العالمية 300000 وحدة في عام 2025 وحده. يدخل طراز T1 PHEV السوق بمكانة "الطرق الوعرة الخفيفة"، مجهزة بتكنولوجيا هجينة من الجيل الخامس من JETOUR. فهو يحقق تحسينات شاملة في الطاقة وكفاءة الطاقة وراحة الركوب، مما يوفر للمستخدمين تجربة سفر أكثر كفاءة وراحة.

طاقة هجينة ترتقي بالأداء على الطرق الوعرة

يحقق النظام الهجين مكاسب كبيرة على الطرق الوعرة لسيارة T1 PHEV؛ حيث يوفر محركها الهجين المخصص بقدرة 1.5 TDI (بنظام الشحن الفائق والحقن المباشر) ومحركها الكهربائي طاقة مجتمعة قدرها 250 كيلوواط وعزم دوران 510 نيوتن متر مجتمعين. يتيح عزم الدوران العالي عند السرعات المنخفضة للمحرك استجابة أكثر حدة أثناء البدء، والزحف عند السرعات المنخفضة والتضاريس المعقدة، مع تحسين سلاسة الركوب وهدوء الكابينة خارج الطريق. تحقق السيارة، التي تعمل بأجهزة قوية، زوايا اقتراب/إقلاع بالغة 28 درجة، ومسافة فوق الأرض قدرها 190 مم ، وعمق غوص بالغ 600 مم، بالإضافة إلى التحكم الدقيق في عزم الدوران للمحرك، قدرة أكبر على الجر والاستقرار على الطرق الوعرة الخفيفة.

نظام اقتصادي يوازن بين المدى الطويل والاستهلاك المنخفض

تستفيد سيارة T1 PHEV من نظامها الهجين للتكيف مع السيناريوهات المتعددة، لتلبية احتياجات التنقل المتنوعة للمستخدمين الحضريين. في التنقل اليومي، تعمل سيارة T1 PHEV على الطاقة الكهربائية الخالصة لحوالي 90٪ من ظروف القيادة في المناطق الحضرية، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف التشغيل اليومية. بالنسبة لسيناريوهات المسافات الطويلة الأكثر تعقيدًا، يضمن المحرك الكهربائي ومحرك الاحتراق الكفاءة المثلى للمحرك عبر مختلف السرعات وظروف الطرق، مما يوفر استهلاكًا اقتصاديًا استثنائيًا للوقود. مع التأكيد المزدوج على "الكهرباء عند الحاجة، والوقود عند الحاجة"، تقدم سيارة T1 PHEV للمستخدمين تجربة تنقل أكثر اقتصادية وتحررًا.

نظام كهربائي يُثري تجارب السفر

تمتد قيمة النظام الكهربائي في سيارة T1 PHEV إلى ما هو أبعد من كفاءة الطاقة؛ حيث تدعم الاستكشاف على الطرق الوعرة بشكل كامل. لا تعمل البطارية التي تبلغ قدرتها 26.7 كيلوواط/ساعة مع القيادة الهجينة على الطرق الوعرة فحسب، بل تدعم طاقة "السيارة إلى الحمولة" وتكييف الهواء في وضعية وقوف السيارة. مع إمداد الطاقة المستقرة من النظام الهجين، يمكن للمستخدمين التوقف والراحة في أي وقت خلال رحلتهم التي لا تستطيع المركبات التقليدية تقديمها. هذا يجعل الاسترخاء بعد المغامرة أكثر راحة وملاءمة.

مدعومةً بنظامها الهجين، تجمع سيارة T1 PHEV بين قدرة السير المرن على الطرق الوعرة الخفيفة مع دعم الطاقة الخارجي الموثوق والراحة المعززة في وضعية وقوف السيارة. إنها تعزز جاذبية السيارة الأساسية للسفر والاستكشاف بعفوية، مما يوسع حقًا حدود نمط حياة "السفر+" للمستخدمين.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2926764/image_5011064_12661730.jpg