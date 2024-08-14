شركة Karpowership الرائدة عالميًا في مجال الطاقة تُعلن عن استثمار بقيمة مليار دولار أمريكي في تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى طاقة في السوق المشتركة للطاقة (Power Pool) في جنوب إفريقيا

اسطنبول, 14 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- شركة Karpowership، وهي شركة طاقة دولية كبرى تشتهر بتقديم حلول مبتكرة، تعلن عن خططها للاستثمار بقيمة مليار دولارأمريكي في بنية تحتية لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى الطاقة، مقرها في موزمبيق وستكون متاحة للسوق المشتركة للطاقة في جنوب أفريقيا بأكملها (SAPP). يعزز هذا المشروع الرائد مشهد الطاقة المحلية في البلاد، كما أنه يعزز أيضًا مشهد السوق المشتركة للطاقة في جنوب أفريقيا على نطاق أوسع من خلال توفير كهرباء موثوقة ومنخفضة التكلفة يستفيد منها 5 ملايين شخص.

شركة Karpowership هي شركة عالمية تقدم حلول تحويل الغاز إلى طاقة، وتقدم مشاريع في كل من غانا والبرازيل. على غرار مشروعها في البرازيل، تتضمن المبادرة الجديدة منشأة متطورة تعمل بالغاز الطبيعي بسعة تصل إلى 500 ميغاوات، وتتضمن واحدة من أكبر سفن الطاقة في العالم ووحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي (FSRU). يأتي هذا التطور الأخير في إطار الشراكة القائمة بين شركة Karpowership وموزمبيق، حيث بدأت عملياتها عام 2016، مما وفر 115 ميغاوات من الكهرباء الموثوقة لزامبيا غير الساحلية.

عن طريق استغلال مواردها المحلية من الغاز، يخلق المشروع فرصًا جديدة مهمة لموزمبيق والمنطقة الأوسع، ويتمثل ذلك في توفير مصدر طاقة موثوق لشركة الكهرباء في موزمبيق، Electricidade de Mozambique (EdM)، أو التصدير إلى الكيانات العامة والخاصة في البلدان المجاورة داخل منطقة السوق المشتركة للطاقة في جنوب أفريقيا بأكملها (SAPP)، بما في ذلك زامبيا وزيمبابوي وبوتسوانا وناميبيا وغيرها.

لقد شهد تعاون Karpowership مع EdM بشأن إمدادات الطاقة المحلية في موزمبيق تقدمًا كبيرًا بالفعل. وتهتم الشركة حاليًا بتزويد الكهرباء من خلال سفينة الطاقة التابعة لها والتي تعمل في خليج ناكالا، مما يساهم في أمن الطاقة والنمو الاقتصادي للبلاد، منذ عام 2018. عرضت الشركة مؤخرًا واحدة من سفن الطاقة المتطورة لديها - مماثلة لتلك التي تم التخطيط لها لهذا المشروع الجديد - في ميناء مابوتو، مما يوفر للحاضرين نظرة ثاقبة على حل الطاقة السريع والمرن.

صرّحت Zeynep Harezi Yılmaz الرئيس التنفيذي للعمليات في Karpowership قائلة: "تفتخر شركة Karpowership بالعمل كشريك ملتزم لموزمبيق ونحن متحمسون لتعميق هذه العلاقة، والاشتراك في إنشاء مركبة من شأنها أن تزود المنطقة الأوسع بالطاقة من موزمبيق وتعالج عجز الكهرباء الإقليمي وتعزز النشاط الاقتصادي."

ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي الاستثمار الجديد إلى خلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، مع إمكانية تعاون الشركة مع كل من القطاعين العام والخاص.

ما تزال Karpowership ملتزمة بتعزيز حلول الطاقة المستدامة والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في موزمبيق ومنطقة السوق المشتركة للطاقة في جنوب أفريقيا على نطاق أوسع. يؤكد هذا الاستثمار الأخير مجددًا التزام الشركة بدعم النمو الإقليمي وأمن الطاقة.

نبذة عن Karpowership

مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة في صناعة محطات الطاقة العائمة، تعد Karpowership من الشركات الرائدة في تقديم حلول الطاقة السريعة والمرنة والموثوقة في جميع أنحاء العالم. مع قدرة عالمية تتجاوز 7000 ميغاوات وتعمل في 16 دولة، من بينها 9 في أفريقيا، توفر شركة Karpowership أمن الطاقة من خلال سفن الطاقة المميزة ومحطاتها البرية، إلى جانب أسطول من البنية التحتية العائمة للغاز الطبيعي المسال.

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