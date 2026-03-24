شركة Kavalan تدخل سوق البحرين عبر الموزّع المميز Gulf Brands International

ويسكي شعير أحادي تايواني حائز على جوائز يدخل سوقًا متميزًا عالي القيمة من خلال موزّع إقليمي رائد

تايبيه, 3 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلن معمل تقطير Kavalan، أحد أشهر معامل تقطير الويسكي في العالم، عن توسعه في البحرين عبر تعيين شركة Gulf Brands International (GBI) كموزّع رسمي له في مملكة البحرين.

حيث تُعزز Kavalan حضورها في الشرق الأوسط مع انطلاقتها في البحرين.

Kavalan Distillery Select No.1, expressing the tropical fruit notes and signature style created by Kavalan’s subtropical maturation in Taiwan.

تشتهر Kavalan بحرفيتها العالية ومحفظتها الواسعة من البراميل وعملية التعتيق في المناخ شبه الاستوائي، وسيتم تقديمها إلى سوق البحرين عبر منصة GBI متعددة القنوات، التي تشمل تجارة التجزئة الفاخرة، ومنافذ بيع المشروبات المُختارة، والتجارة الإلكترونية، وقنوات الأسواق الحرة.

قال رئيس مجلس إدارة King Car، السيد YT Lee، إن هدف GBI هو ترسيخ مكانة Kavalan كأحد أبرز أنواع ويسكي الشعير الأحادي الآسيوية الفاخرة في البحرين.

"يمثل هذا أول توسع لشركة Kavalan في الأسواق خلال عام 2026. يالها من بداية مثيرة للعام، نحن سعداء جدًا بالعمل مع أحد أبرز موزعي المشروبات الفاخرة في البحرين، GBI. وكما هو الحال في جميع أنشطة تطوير أعمال Kavalan، سنركز معًا على سرد قصة Kavalan وتعزيز الوعي بعلامتنا التجارية بين عشاق الويسكي داخل البلاد".

ستركز الإستراتيجية على التوزيع الانتقائي، والمكانة ضمن الفئة الفاخرة، وتنفيذ أنشطة ترويجية عبر تجارب البيع بالتجزئة المُنتقاة، والطرح المُستهدف في قنوات بيع المشروبات، والسرد القصصي الموجّه للمستهلكين.

تدير شركة GBI متجر البيع بالتجزئة الرئيسي في البلاد للمشروبات الكحولية، كما تخدم الفنادق والبارات والمطاعم الرئيسية، وتدير منصة تجارة إلكترونية متنامية موجهة مباشرة إلى المستهلك توفر التوصيل للمنازل والخدمة الفورية. كما تمتلك الشركة خبرة قوية في قطاعات تجارة التجزئة الخاصة بالسفر، وقنوات السفارات، والأسواق الحرة.

قال Jack Booth، مدير العمليات في شركة Gulf Brands International:

"يسعدنا انضمام Kavalan إلى محفظة GBI وتقديم أحد أكثر أنواع ويسكي الشعير الأحادي حصولًا على الجوائز عالميًا إلى سوق البحرين. إن حرفية Kavalan وابتكارها ومكانتها ضمن الفئة الفاخرة تتماشى بقوة مع إستراتيجية محفظتنا الحالية. ونرى إمكانات كبيرة وطويلة الأجل للعلامة التجارية في البحرين، ونتطلع إلى تعزيز حضور Kavalan من خلال القنوات المُختارة بعناية والتفاعل الهادف مع المستهلكين".

تمثل البحرين سوقًا عالي القيمة للمشروبات الروحية الفاخرة، بفضل الجالية الوافدة القوية وتنامي إقبال المستهلكين على أنواع الويسكي المميزة الحائزة على الجوائز.

وسيركز الإطلاق الأولي على مواقع البيع بالتجزئة الرئيسية وشركاء بيع المشروبات المختارين بعناية، بدعم من مبادرات التعريف بالعلامة التجارية، والأنشطة الترويجية الفاخرة، وبرامج تعزيز الظهور طوال عام 2026. تم التخطيط لتوسيع إضافي في القنوات ومبادرات السرد القصصي الموجّه للمستهلكين، بهدف تعزيز حضور Kavalan بشكل أعمق داخل السوق.

نبذة عن ويسكي Kavalan

لطالما كان معمل تقطير Kavalan في مقاطعة ييلان رائدًا في فن صناعة ويسكي الشعير الأحادي في تايوان منذ عام 2005. يُعتَّق الويسكي الخاص بنا في ظروف رطوبة وحرارة مرتفعة، ويعود مصدره إلى مياه ذوبان الثلوج النقية من جبل سنو، وهو مُعزز بنسمات البحر والجبال. وتجتمع هذه الظروف لتمنح ويسكي Kavalan قوامه الكريمي المميز. مُستلهِمًا بالاسم القديم لمقاطعة ييلان، فإن معمل التقطير لدينا مدعومٌ بخبرة تمتد لأكثر من 45 عامًا في صناعة المشروبات تحت مظلة الشركة الأم، مجموعة King Car. وقد حصدنا 950 جائزة ذهبية أو أعلى من أكثر المسابقات تنافسية في هذا القطاع.

ملحوظة للمحرّر: ستتوفر أنواع ويسكي Kavalan في البحرين عبر شركة Gulf Brands International (GBI)، من خلال منصاتها الرسمية للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية. للاطلاع على القائمة الكاملة لمنتجات Kavalan المتاحة، يُرجى زيارة متجر GBI الإلكتروني:

https://www.gbiexpress.com/index.php?route=product/search&description=true&search=kavalan

للتواصل:

Kaitlyn Tsai

[email protected]

Wendy Wang

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2889648/260303_Kavalan_Distillery_Select_No_1__expressing_the_tropical_fruit_notes_and_signature_style_creat.jpg