شركة LambdaTest تتمكن من جَمع 38 مليون دولار لإحداث ثورة في اختبار الجودة باستخدام وكيل اختبار الجودة المدعوم بالذكاء الاصطناعي كخدمة

مع هذا التمويل، تُخطِّط LambdaTest لتطوير KaneAI، وإطلاق وكيل اختبار الجودة المدعوم بالذكاء الاصطناعي كخدمة، بهدف إحداث تحول في اختبار جودة البرمجيات من خلال رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسحابة اختبارات قابلة للتوسع، وأتمتة متقدمة باستخدام HyperExecute.

مدينة نويدا، الهند وسان فرانسيسكو

11 ديسمبر / كانون أول 2024 /PRNewswire/ -- حصلت LambdaTest، منصة الاختبار الموحدة الرائدة القائمة على تقنية السحابة، على جولة تمويل بقيمة 38 مليون دولار وكانت شركة Avataar Ventures هي أكبر المساهمين، كما شاركت شركة Qualcomm Ventures، ليصل إجمالي التمويل إلى 108 ملايين دولار. سيُسرّع هذا الاستثمار المحوري من مهمة LambdaTest في إتاحة هندسة الجودة للجميع من خلال الابتكار، ووضع معايير جديدة لصناعة جودة برمجيات الويب والجوال عبر منصتها الثورية KaneAI – "وكيل اختبار الجودة المدعوم بالذكاء الاصطناعي كخدمة".

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مع أكثر من 15,000 عميل، بما في ذلك شركات من قائمة Fortune 500 وG2000، أثبتت LambdaTest نفسها بالفعل كواحدة من الرواد في مجال اختبار جودة البرمجيات. وتشمل أحدث ابتكاراتها KaneAI، وكيل أتمتة اختبارات الجودة المدعوم بالذكاء الاصطناعي كخدمة، ومنصة HyperExecute المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للشركات اختبار أصولها الرقمية بسرعة ودقة وقابلية للتوسع.

HyperExecute، سحابة تنفيذ وتنسيق الاختبارات الموحدة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي من LambdaTest، تُمكّن الفرق من تشغيل الاختبارات بسرعة تصل إلى 70% أكثر مقارنة بأي شبكة سحابية أخرى، من خلال تشغيل الاختبارات بذكاء عبر بيئات متعددة، ما يتيح حل الاختبارات بمعدل أسرع بمقدار 2.5 مرة واكتشاف الأخطاء بنسبة 60% أسرع. المنصة الأحدث، KaneAI، يمكن أن تساعد في تقليل الجهود اليدوية في إنشاء نصوص الاختبارات، ما يقللها بنسبة تتراوح بين 40-70%.

تلبي هذه الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي GenAI الحاجة الملحة لعمليات اختبار جودة مبسطة وفعّالة، مع تسارع دورات حياة تطوير البرمجيات، وزيادة صرامتها وتعقيدها.

مع نمو سنوي يبلغ حوالي 105%، لدى LambdaTest أكثر من 2.3 مليون مطوّر ومختبِر حول العالم، يعتمدون عليها لاختبار البرمجيات بذكاء، وتسريع الإصدارات، وشحن البرمجيات عالية الجودة بثقة، وقد قامت بتنفيذ أكثر من 1.2 مليار اختبار حتى الآن.

قال أسد خان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة LambdaTest: "إن KaneAI أكثر من مجرد أداة - إنه نهج متطور للارتقاء عاليًا باختبارات الجودة، وتمكين الفِرَق من الاختبار بذكاء وسرعة أكبر مع بجهد يدوي أقل". "توفر لنا منصة LambdaTest السحابية الأساس الذي يمنحنا ميزة في تقديم هذه الحلول على نطاق واسع، ونحن متحمسون لدعم Avataar Ventures وQualcomm Ventures لنا بينما نعيد تشكيل مستقبل اختبار الجودة".

يقول Nishant Rao، الشريك المؤسس لصندوق Avataar: "السيد أسد وفريقه قوة طبيعية يجب أخذها في الحسبان — في فترة زمنية قصيرة، تمكنوا من إحداث ثورة في السوق بالكامل. من إنشاء أول حل اختبار للجودة معتمد على الذكاء الاصطناعي وبدون كتابة أكواد (KaneAI) إلى إطلاق منصة تنسيق الاختبارات الشاملة الآمنة للمؤسسات (HyperExecute)، لقد غيروا قواعد اللعبة تمامًا وسحبوا البساط من تحت مزودي خدمات اختبار البرمجيات المستندة إلى تقنية السحابة (CBT) الحاليين. في عالم يشهد تحولًا رقميًا في كل صناعة وشركة، أصبحت LambdaTest الآن حلًا لا غنى عنه، يقدم أفضل تجربة للعملاء، ويُسرّع وقت الوصول إلى السوق، بينما يقلل التكاليف بشكل ملحوظ". وأضاف: "لقد ألهمونا لرؤية جودة نموهم ونحن متحمسون للغاية للمستقبل. سيساعد نموذج #OperatingVC الفريد من Avataar على ضمان حصولهم على دعم مستمر في كل مرحلة من مراحل رحلتهم، لتحويل ميزة كونهم رائدين في السوق إلى أن يصبحوا قادة السوق العالميين (ولكن هذه المرة 'من الهند إلى العالم')!".

قال Quinn Li، نائب الرئيس الأول لشركة Qualcomm Technologies, Inc والرئيس العالمي لشركة Qualcomm Ventures: "مع تزايد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على السحابة وعلى الأجهزة، أصبح الاختبار المستمر باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أمرًا أساسيًا لتسريع دورات الإصدارات وتحسين كفاءة التكامل المستمر والتوصيل المستمر (CI/CD)". "تعمل مجموعة منتجات LambdaTest الشاملة على تطوير مجال اختبار جودة البرمجيات باستخدام أنظمة اختبار مستقلة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. ونحن متحمسون لدعم رحلتهم في النمو".

يُعَد هذا الاستثمار من قِبَل شركتي Avataar Ventures وQualcomm Ventures بمثابة شهادة على الإمكانات الكامنة للأدوات القائمة على الذكاء الاصطناعي في سوق اختبار الجودة. مع استمرار الشركات في اعتماد الحلول السحابية لتبسيط عمليات الاختبار، يضع نهج LambdaTest الشامل الشركة في طليعة الابتكار في مجال اختبار الجودة، ما يعزز قيادتها في سوق ضخم ومتحول.

تأسست LambdaTest في عام 2017، وقد جمعت حوالي 70 مليون دولار من كبار المستثمرين في جولات التمويل السابقة، بما في ذلك شركة Premji Invest، وشركة Sequoia Capital India، وشركة Titanium Ventures، وشركة Leo Capital Holdings، وشركة Blume Ventures.

ملاحظة للمحررين

نبذة عن LambdaTest

منصة LambdaTest هي منصة ذكية ومتعددة القنوات لاختبار جودة البرمجيات، تُمكّن الشركات من تسريع وقت الوصول إلى السوق من خلال تأليف وتنسيق وتنفيذ اختبارات الجودة المستندة إلى تقنية السحابة، والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. أكثر من 15,000 عميل، وأكثر من 2.3 مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة يعتمدون على LambdaTest لتلبية متطلبات اختبار الجودة لديهم.

وتتيح سحابة Browser & App Testing للمستخدمين تشغيل كل من الاختبارات اليدوية والآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 5000 متصفح وأجهزة حقيقية وبيئات أنظمة تشغيل مختلفة.

ويساعد حل HyperExecute العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي نظام أساسي ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت الاختبار عالي الجودة، مما يساعد المطورين على بناء البرامج بشكل أسرع.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة، https://lambdatest.com

نبذة عن Avataar Ventures

يُعَد Avataar بمثابة مرحلة نمو، وهي صندوق لرأس المال الاستثماري التشغيلي يقيم شراكات بنشاط مع الشركات الناشئة الإقليمية الرائعة المستندة إلى التكنولوجيا والمعنية بخدمة الشركات (B2B) وتقديم البرمجيات كخدمة (SaaS) من أجل إعادة الابتكار، والتوسع والتحول إلى شركات عالمية ناجحة ودائمة. نؤمن بوعد الهند وجنوب شرق آسيا في التحول إلى دول رائدة في تطوير المنتجات المخصصة للشركات (B2B)، وتصميم حلول تخدم العالم! نحن نؤمن بإعادة صياغة معادلة جديدة بين رواد الأعمال وأصحاب رأس المال المغامر في المنطقة، حيث نتعاون بفعالية ونشارك في العمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسي الشركات. معًا، يتجمع شغفهم وأفكارهم مع خبراتنا وشبكاتنا من العلاقات لتسريع معادلة نجاح كل شركة ضمن محفظتنا الاستثمارية. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: http://avataar.vc/

نبذة عن Qualcomm Ventures

منذ عام 2000، تركّز شركة Qualcomm Ventures -التي تباشر أعمالها من خلال شركة Qualcomm Ventures LLC أو الكيانات التابعة لها- على الاستثمارات الإستراتيجية في الشركات التكنولوجية التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في عالمنا المعاصر. وبوصفها شركة استثمارات عالمية، تهدف Qualcomm Ventures إلى مساعدة رواد الأعمال على إقامة شركات تكنولوجية ابتكارية يمكنها المساهمة في صنع غد أفضل للعالم من حولنا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .www.qualcommventures.com

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