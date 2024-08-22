شركة LambdaTest، تُقَدم KaneAI: أول مُساعِد اختبار برمجيات شامل بالذكاء الاصطناعي، لبدء حُقبة جديدة في هندسة الجودة

تعمل أداة KaneAI على توسيع نطاق العمل إلى اختبار المنتجات التي يُطورها المهندسون والمطورون، وهي أول استوديو اختبار يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال اختبار البرمجيات، وهي مُصممة لإحداث تحول في طريقة إنشاء فِرَق العمل للاختبارات وإدارتها وتنفيذها

KaneAI is the software testing industry’s first GenAI-powered test studio, designed to transform how teams create, manage, and execute tests.

نويدا، الهند وسان فرانسيسكو، 22 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- أطلقت منصة LambdaTest، الرائدة للاختبارات الموحدة القائمة على السحابة، أداة KaneAI وهي أول مساعد اختبار شامل للبرمجيات يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم. وهي عبارة عن نهج فريد لإنشاء وتصحيح وتطوير الاختبارات الشاملة باستخدام اللغة الطبيعية التي ستُحدث ثورة في طريقة إنشاء الفِرَق للاختبارات الآلية وإدارتها وتنفيذها.

لطالما كان اختبار الأتمتة جزءًا أساسيًا من تطوير البرمجيات، لكنه غالبًا ما يواجه تحديات كبيرة. غالبًا ما تتأخر أتمتة الاختبار عن إصدارات البرمجة المختلفة، مع اختبارات هشة تتطلب صيانة مستمرة. حتى الحلول المكتوبة بنظام تقليل الأكواد البرمجية/ أو الخالية من الأكواد يكون لها منحنى تعليمي، وغالبًا ما تبدأ في الانهيار على نطاق واسع، مما يجعل من الصعب على إعدادات أتمتة الاختبار مواكبة احتياجات الاختبار المتطورة.

تُعد أداة KaneAI من LambdaTest أول مساعد اختبار للذكاء الاصطناعي من نوعه مع ميزات ذكاء اصطناعي هي الأولى من نوعها في الصناعة مثل إمكانيات كتابة حالات الاختبارات وإدارتها وتصحيحها والتي تم تصميمها من الألف إلى الياء لفِرَق عمل هندسة الجودة عالية السرعة. تُمكّن KaneAI المستخدمين من إنشاء حالات اختبار معقدة وتطويرها باستخدام اللغة الطبيعية، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والخبرة اللازمين للبدء في أتمتة الاختبار. ونظرًا لأن الاختبارات تستخدم اللغة الطبيعية، فإنها توفر أيضًا فرصة لموظفين مختلفين للمشاركة في عملية إنشاء حالة الاختبار.

ومع مزايا مُدمجة مثل تخطيط الاختبار الذكي، وإصلاح الاختبار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتأكيدات شَرطية متقدمة، تدعم KaneAI مهام سير العمل المعقدة وتضمن تغطية شاملة للاختبار.

وعلى عكس الحلول التقليدية منخفضة التعليمات البرمجية/ بدون التعليمات البرمجية التي تصل إلى حدود قابلية التوسع، توفر KaneAI مزايا تحرير الاختبارات ثنائية الاتجاه، والتي تُمكِّن المستخدمين من الكتابة بالتعليمات البرمجية أو باللغة الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسمح بتصدير التعليمات البرمجية متعددة اللغات عبر جميع الإطارات الرئيسية إلى جانب مزايا فريدة لترجمة التعليمات إلى تعليمات برمجية والعكس بالعكس. ويُتيح هذا الأمر صيانة الاختبارات بسهولة على نطاق واسع ويضمن تلبية حتى احتياجات الاختبار الأكثر تعقيدًا.

وتُحدِث KaneAI ثورة في عملية تصحيح الأخطاء من خلال مزايا مراقبة الاختبار التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وقدرات تحليل السبب الجَذري RCA في الوقت الفعلي، ويساعد هذا الأمر فرق عمل الهندسة الموزعة واسعة النطاق على تقليل وقت توقف التطبيقات وتسريع دورات الإصدار، دون المساومة على جودة المنتج.

وعلاوة على ذلك، تتكامل أداة KaneAI بسلاسة مع مهام سير العمل الحالية، حيث تدعم الأدوات الشائعة مثل Jira وSlack وGitHub Actions وMicrosoft Teams، مما يجعلها إضافة قيّمة لأي مجموعة أدوات اختبار.

"على مدار السنوات الست الماضية، استمعنا إلى تعليقات المستخدمين حول كيفية حل تحديات الاختبار التي يواجهونها، وتُعتَبر KaneAI هي نتيجة للنهج المُبتكَر الذي اتبعه فريقنا لمعالجة تلك التحديات. أمضى فريق الهندسة والمنتجات أكثر من عام لبناء هذا المنتج الثوري والارتقاء بحدود ما هو ممكن في هندسة الجودة. لقد حرصوا على أن يتمكن كل جانب من جوانب KaneAI من تلبية التحديات الواقعية التي تواجهها فرق الجودة يوميًا، وكانت هذه الرحلة تدور حول تطوير مسؤول جودة يعمل بالذكاء الاصطناعي وإعادة تصور ما يمكن أن تكون عليه أتمتة اختبارات البرمجيات"، وفقًا لقول Asad Khan، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي في LambdaTest.

"تُجَسد KaneAI التزام LambdaTest الثابت بإحداث ثورة في هندسة الجودة. بعد أن قمت بقيادة شركات التكنولوجيا لمدة عقدين من الزمن، رأيت فِرق تطوير البرمجيات تكافح لمواكبة الوتيرة السريعة للتغيير والحفاظ على مرونتها أثناء تقديمها لمنتجات من الدرجة الأولى. تعمل KaneAI على تغيير قواعد اللعبة وتتصدى للتحديات واسعة النطاق التي تواجه فرق هندسة الجودة، ومن خلال هذا المُنتَج، تُحدث LambdaTest نقلة نوعية في نظام الاختبار التقليدي. تغير عملية كتابة الاختبارات القائمة على البرمجة اللغوية العصبية بشكل أساسي سير عمل الاختبار التقليدي، وتُمكّن مديري المنتجات والمطورين والمختبرين من دمج الاختبار المستمر بسلاسة في سير عمل "DevOps، كما صرح Sandeep Johri، الرئيس التنفيذي لشركة Checkmarx.

ومع طرح KaneAI، أثبتت LambdaTest مكانتها كحل شامل لجميع احتياجات هندسة جودة البرمجيات الشاملة، حيث تُغطي LambdaTest الآن جميع الوظائف، بدءًا من تخطيط الاختبارات وكتابتها وتنفيذها وتحليلها وإعداد التقارير، جنبًا إلى جنب مع قدراتها الأساسية المتمثلة في توفير بيئات سحابية لتنفيذ الاختبارات على أجهزة ومتصفحات حقيقية. وبالإضافة إلى ذلك، توفر المعلومات المهنية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي رؤىً قيمة، مما يضمن اتباع نهج قوي ومتكامل لضمان الجودة.

سيتوفر الإصدار التجريبي الخاص من KaneAI بدءًا من 21 أغسطس 2024. يمكن لفرق هندسة الجودة المهتمة بالبقاء في الصدارة التسجيل للوصول المبكر من خلال .KaneAI

لمعرفة المزيد عن KaneAI وعروضها الفريدة، يُرجى زيارة: .https://www.lambdatest.com/kane-ai

نبذة عن منصة LambdaTest

منصة LambdaTestهي عبارة عن منصة ذكية متعددة القنوات لضمان جودة البرمجيات، تُمَكّن الشركات من تسريع وقت التسويق من خلال كتابة حالات الاختبارات، وتنسيقها، وتنفيذها عبر السحابة باستخدام الذكاء الاصطناعي. تعتمد أكثر من 10,000 شركة وأكثر من 2 مليون مستخدم في أكثر من 130 دولة على LambdaTest لتلبية احتياجاتهم من الاختبارات.

• تتيح سحابة اختبار المتصفح والتطبيقات للمستخدمين إجراء اختبارات يدوية وآلية لتطبيقات الويب والجوال عبر أكثر من 5000 متصفح مختلف وأجهزة حقيقية وبيئات نظام تشغيل.

• تساعد HyperExecute العملاء على تشغيل وتنسيق شبكات الاختبار في السحابة لأي إطار عمل ولغة برمجة بسرعات فائقة لتقليل وقت اختبار الجودة، مما يساعد المطورين على إنشاء برامج بشكل أسرع.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: .https://lambdatest.com

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2486484/LambdaTest_KaneAI.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1721228/Lambda_Test_Logo.jpg