شركة LANDI Global تكشف عن جهازها الرائد Cx20: نعزز كفاءة الأعمال التجارية وتجربة العملاء من خلال جهاز نقطة البيع المتطور بنظام ويندوز

دولة سنغافورة، 12 يناير 2025 /PRNewswire/ -- تعلن شركة LANDI Global بفخر عن إطلاق جهاز Cx20، جهاز نقطة البيع المكتبي الذكي الرائد من الجيل التالي بنظام ويندوز.

تم تصميم جهاز Cx20 للأعمال التجارية التي تسعى إلى التكنولوجيا المتقدمة والتصميم المتقن، حيث يقدم أداءً من الدرجة الأولى مع توافق سلس. جهاز نقطة البيع (POS) المكتبي القوي هذا يمكّن المستخدمين من التعامل حتى مع أصعب المهام بثقة، ما يجعله مثاليًا للبيئات ذات المتطلبات العالية.

ابتكار يحركه احتياج السوق

تم تصميم Cx20 لتلبية الطلب العالمي المتزايد على أجهزة نقاط البيع (POS) المكتبية بنظام ويندوز.

LANDI Cx20 Windows Powered ECR Terminal

مع استمرار استخدام قاعدة كبيرة من أجهزة ويندوز ونهاية دعم ويندوز 10، تبحث العديد من الأعمال التجارية عن طريق سهل للانتقال إلى حلول نقاط البيع المتوافقة مع ويندوز 11. نحن ندمج جهاز Cx20 بسلاسة مع التطبيقات الحالية المبنية على ويندوز وأنظمة المعالجة والبيانات (back-end)، ما يضمن الحد الأدنى من الانقطاع وأقصى قدر من التوافق.

مُصمم لتلبية احتياجات الأعمال التجارية

تم تصميم جهاز Cx20 لتلبية احتياجات الأعمال التجارية من خلال أدائه القوي، والاتصال المتين، وتصميمه سهل الاستخدام.

لأنه مجهز بشرائح تحكم صناعية متقدمة ويعمل بنظام Windows 11 IoT LTSC، يستفيد جهاز Cx20 من دعم مايكروسوفت طويل الأجل الذي يصل إلى أكثر من 10 سنوات، ما يضمن أداءً مستمرًا للمهام ذات المتطلبات العالية وكفاءة في تعدد المهام.

الاتصالُ سلسٌ، ويدعم Wi-Fi 6e وإيثرنت بسرعة 1000M، ما يضمن اتصالًا مستمرًا وموثوقًا، وهو أمر أساسي لعمليات تجارية دون انقطاع.

تضمن شاشة IPS مقاس 15.6 بوصة مع دقة 1920x1080 متعددة اللمس صورًا واضحة وتجربة مستخدم سلسة.

أداء متميز ومزايا للعملاء

يعمل جهاز Cx20 بمعالج Intel® i3-1215U سداسي النواة، ويصل سرعته إلى 4.4 جيجاهرتز. بفضل توافقه مع نظام Windows 11 IoT، يتفوق جهاز Cx20 في التعامل مع تعدد المهام والمهام ذات المتطلبات العالية، ما يجعله الحل الأمثل لنقاط البيع الخاصة بالأعمال التجارية.

تبدأ خيارات الذاكرة من 8 جيجابت للذاكرة العشوائية و256 جيجابت لذاكرة التخزين كمكونات أساسية، لضمان تنوع الاستخدامات لتلبية احتياجات العمليات المختلفة مع الحفاظ على تجربة سلسة للمهام المعقدة. يتميز جهاز Cx20 بطابعة حرارية مدمجة بعرض 80 مم مزودة بتقنية القطع التلقائي، ما يضمن طباعة فعالة، كما أن تقنية التعافي التلقائي الحاصلة على براءة اختراع من LANDI تقوم بحل مشكلات توقف سريان الورق تلقائيًا لضمان خدمة دون انقطاع.

مزايا تنافسية واضحة

يتميز جهاز Cx20 بمزيجه المثالي من التصميم المتطور والوظائف عالية الأداء.

لأنه مجهز بأحدث معالِجات Intel® وخيارات ذاكرة واسعة، يقدم جهاز Cx20 أداءً سلسًا وإمكانية تعدد المهام بكفاءة، ما يجعله مثاليًا للبيئات التجارية والفندقية ذات المتطلبات العالية.

يتميز جهاز Cx20 بقاعدة مثلثة فائقة النحافة لزيادة الثبات ولتصميم أنيق. بسُمك هيكل يبلغ 4 مم وسُمك شاشة يبلغ 8 مم، يجمع جهاز Cx20 بين التكنولوجيا المتطورة والتصميم العصري.

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