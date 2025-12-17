شركة Lexington Partners توسّع حضورها العالمي بافتتاح مكتب لها في أبوظبي

– تعيين Doug Bourne لقيادة المكتب؛ وانتقال Thomas Dunn من لندن –

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Lexington Partners ("Lexington")، إحدى أكبر وأنجح مديري صناديق الأسهم الخاصة الثانوية وصناديق الاستثمار المشترك في العالم، اليوم عن افتتاح مكتبها الجديد في أبوظبي، لتوسيع حضورها العالمي إلى تسعة مكاتب عبر أربع قارات.

يؤكد تأسيس مكتب أبوظبي التزام Lexington طويل الأمد بمنطقة الشرق الأوسط، حيث حافظت الشركة على علاقات المستثمرين لأكثر من 25 عامًا. سيعزز هذا التوسع قدرة Lexington على خدمة المستثمرين المؤسسيين والشركاء في جميع أنحاء المنطقة. بالإضافة إلى خدمة شركاء رأس المال الخاصين بالشركة في الشرق الأوسط، تتطلع Lexington إلى تقديم حلول سيولة للجهات المؤسسية المخصِّصة لرؤوس الأموال في المنطقة لأجل الاستثمارات الخاصة.



سيتولى Doug Bourne، المدير الإداري لعلاقات المستثمرين، قيادة مكتب أبوظبي الجديد. حيث أمضى Bourne حوالي 15 عامًا في المنطقة في بناء علاقات مع كبار المستثمرين.



كما انتقل Thomas Dunn، وهو مديرٌ في فريق الاستثمارات الثانوية في Lexington، من مكتب الشركة في لندن إلى أبوظبي لدعم خطط التوسع والمساهمة في بناء قدرات الاستثمار المحلية. ويحظى المكتب أيضًا بدعمِ متخصصين آخرين في أبوظبي.



قال Wil Warren، الشريك في شركة Lexington ورئيسُها: "يمثل افتتاح مكتب في أبوظبي توسُّعًا طبيعيًا لمنصّة Lexington العالمية، ويستند إلى علاقاتنا طويلة الأمد عبر الشرق الأوسط". "لطالما كانت المنطقة شريكًا متزايد الأهمية بالنسبة لنا، ويسعدنا أن يتولى كل من Doug وThomas تأسيس حضور دائم يُتيح لنا خدمة مستثمرينا وشركائنا بشكلٍ أفضل على أرض الواقع".

وأضاف Bourne: "أنا محظوظ لأن لدي الفرصة لجلب علاقاتي في المنطقة إلى شركة مثل Lexington مع سمعتها القوية في السوق ومكانتها الرائدة في إستراتيجياتها الاستثمارية".



نبذة عن شركة Lexington Partners

شركة Lexington Partners واحدة من أكبر وأنجح مديري صناديق الأسهم الخاصة الثانوية وصناديق الاستثمار المشترك في العالم، بإجمالي رأس مال يتجاوز 82 مليار دولار أمريكي. أسهمت الشركة في بدء تطوير سوق التداول الثانوي المؤسسي قبل أكثر من 35 عامًا، كما أنشأت أحد أوائل برامج الاستثمار المشترك المستقلة والتقديرية قبل 27 عامًا. تقدّم Lexington حلول سيولة إستراتيجية ومُخصصة للمستثمرين العالميين ورعاة صناديق الأسهم الخاصة على حد سواء، مدعومةً بمنصاتها المُكرسة والمُمَولة جيدًا في الاستثمارات الثانوية، والأدوات الاستثمارية الاستمرارية، والاستثمار المشترك. كما أن متخصصي Lexington ذوي الخبرة موزعون بشكلٍ إستراتيجي في أبرز مراكز الأسهم الخاصة والأصول البديلة التي تستثمر في أمريكا الشمالية، وأوروبا، والشرق الأوسط، وآسيا، وأمريكا اللاتينية. شركة Lexington هي مدير الاستثمار العالمي المتخصص في الاستثمار المشترك واستثمارات الأسهم الخاصة الثانوية لصالح شركة . Franklin Resources, Inc[مؤشر بورصة نيويورك: BEN] التي تعمل تحت العلامة التجارية Franklin Templeton. ويمكن العثور على مزيد من المعلومات من خلال موقع lexingtonpartners.com.

للتواصُل الإعلامي: Todd Fogarty، شركة Kekst CNC، البريد الإلكتروني: [email protected]