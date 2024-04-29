شركة Lynk & Co تحتل مركز الصدارة في معرض Beijing Auto Show بنظام EM-P

بكين، 29 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- خطفت شركة Lynk & Co أنظار زائري معرض Beijing Auto Show من خلال كشف النقاب عن نظام EM-P، وهي نظام نقل حركة كهربائي هجين (PHEV) قائم على منصة Lynk E-Motive. أكتسب نظام EM-P، والذي يتألق في موديلات عديدة من السيارات مثل 06EM-P و07EM-P و08EM-P و09EM-P، اهتمامًا وتقديرًا كبيرين وذلك بفضل مداه الاستثنائي في القيادة وأدائه الفائق. لا يقتصر الأمر على كفاءة استهلاك الوقود وانخفاض الانبعاثات فحسب، بل يرتقي هذا النظام أيضًا بتجربة القيادة إلى مستوى جديد من الراحة والانسجام، كل ذلك مع قوة متزايدة وتحكم دقيق.

Lynk & Co showcases vehicles featuring EM-P at the Beijing Auto Show EM-P technology showcase

يقود محرك القيادة الرئيسي بقوة 160 كيلووات أسطول سيارات EM-Pالكهربائية الخاصة بشركة Lynk & Co، ومع تفعيل نظام الدفع الرباعي الكهربائي، تصل القوة الإجمالية إلى 436 كيلووات، لتطلق العنان لتسارع صاروخي ينقلك من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.6 ثانية فقط. لا يتوقف سحر EM-P عند هذا الحد، إذ يتناغم المحرك الكهربائي مع المحرك الهجين ليمنحك تسارعًا قويًا في السرعات المتوسطة، لتقوم بتجاوزات آمنة وحاسمة. تمتاز سيارات EM-P من شركة Lynk & Co بأساليب القيادة المباشرة والمتوازية، حيث يعمل المحرك الهجين على تنظيم السرعة عبر ثلاثة تروس، فيضمن هذا النظام الحفاظ على عزم الدوران وتقليل فقدان الطاقة بغض النظر عن مستوى البطارية، مما يوفر تسارعًا سريعًا واستمرارية في توصيل القوة.

أما بالنسبة للمسافة التي تقطعها السيارات المجهزة بنظام EM-P، فهي تصل إلى 245 كيلومترًا، بينما يتجاوز المدى الكلي حاجز الـ 1000 كيلومتر، وقد تم تسجيل أعلى مدى حتى الآن عند 1400 كيلومتر، وهو مدى استثنائي يبدد قلق نفاذ شحن البطارية الذي يؤرق أصحاب السيارات الكهربائية.

تتميز سيارة 09EM-P من شركة Lynk & Co، والتي تم عرضها في المعرض، بمقمرة قيادة ذات تصميم فاخر يضع شاشة تحكم مركزية بحجم 15.4 إنش أمام ناظريك، لتمنحك تجربة قيادة فائقة الوضوح، كما ضمنت أيضًا مدى كهربائي يصل إلى 160 كيلومتر، قابل للزيادة حتى 1100 كيلومتر. واجتازت بطارية السيارة بنجاح 175 اختبار أمان صارم، كما تم تتويجها بالميدالية الذهبية ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي SUV الكبيرة في تحدي World Intelligent Driving Challenge لعام 2023.

حققت شركة Lynk & Co مبيعات مذهلة في عام 2023 حيث تجاوزت حاجز 220,000 بزيادة سنوية قدرها 22.3%، كما شهدت مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة نموًا متصاعدًا لستة أشهر متتالية لتصل إلى 55.3% من إجمالي المبيعات بنهاية عام 2023. بفضل منتجاتها المبتكرة التي تحتل مكانة مميزة في سوق السيارات التنافسية، تسعى Lynk & Co لمواصلة توفير تجربة قيادة استثنائية تلبي تطلعات العملاء.

نبذة عن Lynk & Co

تم إطلاق Lynk & Co في عام 2016 كعلامة تجارية عالمية للسيارات، لتتحدى بجرأة صناعة السيارات الراسخة، وتوفر خيارات مبتكرة تلبي احتياجات الجيل الجديد من سكان المدن المنفتحين على كل جديد. تهدف هذه العلامة التجارية، التي أُسِست لتكون عالميةً ومنفتحةً ومتصلةً، إلى إنشاء بناء منصة تربط الناس بالسيارات والعالم من حولهم.

الصورة-https://mma.prnewswire.com/media/2398498/Lynk___Co_showcases_vehicles_featuring_EM_P_at_the_Beijing_Auto_Show.jpg