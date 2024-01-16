شركة March Networks تعيد تعريف حلول الفيديو الذكية فعالة التكلفة، من خلال إطلاق سلسلة EL من مسجل فيديو الشبكة (NVR) في معرض Intersec دبي

جميع المزايا المؤسسية المتقدمة لمنصة إدارة الفيديو القوية وتحليلات البيانات لشركة March Networks بتكلفة معقولة.

دبي، 16 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- تعلن شركة March Networks ®، الشركة الرائدة عالميًا في حلول الفيديو الذكية، بفخر عن إطلاق سلسلة Essential Line (EL) من مسجلات فيديو الشبكة (NVRs) في معرض Intersec في دبي.

تمثل سلسلة EL خطوة إستراتيجية هامة من قِبل March Networks لتوفير حل قوي ومتكامل لعملائها لإدارة الفيديو ومنصة تحليلات تتمتع بوظائف متقدمة وتكلفة مناسبة.

March Networks EL Series NVRs

تم تصميم طرازي EL08 وEL16 من سلسلة EL خصيصًا للشركات متعددة المواقع التي تحتاج ما يصل إلى 16 كاميرا لكل موقع، وهما مرخصَين بالكامل لجميع القنوات ولا يحتاجان إلى رسوم صيانة برامج سنوية. توفر السلسلة مزيجًا مثاليًا من القيمة والأداء للمؤسسات التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين إمكانات الفيديو المتقدمة واعتبارات الميزانية.

وقال Peter Strom، الرئيس التنفيذي لشركة March Networks: "تمثل سلسلة EL توسعًا هامًا في السوق لشركة March Networks، حيث توفر إمكانية الوصول إلى حلول مراقبة الفيديو وذكاء الأعمال على مستوى المؤسسات بسعر مناسب أكثر للميزانية"، "ومع هذا الإطلاق، فإننا لا نلبي الاحتياجات الأساسية لعملائنا فحسب، بل نعمل أيضًا على تمكينهم من خلال قدراتنا البرمجية المتقدمة. وتتيح سلسلة EL، المتوافقة تمامًا مع مجموعة المنتجات والخدمات السحابية الخاصة بنا، للعملاء المرونة اللازمة لتنفيذ نظام قائم على السحابة، أو النشر التقليدي داخل الشركة."

لم يعد العملاء الذين يمتلكون مواقع متعددة مضطرين إلى الاختيار بين أنظمة المؤسسات الحقيقية عالية التكلفة مع وظائف الإدارة المركزية أو الأنظمة منخفضة التكلفة التي تفتقر إلى كفاءة التشغيل التي يحتاجون إليها.

تتوافق مسجلات فيديو الشبكة NVR من سلسلة EL مع نظام التشغيل التقديري Command Enterprise VMS من March Networks، وهي مدمجة مع المنصة السحابية Searchlight Cloud لإدارة مركزية قوية وتحليلات متقدمة للبيانات. ومن خلال مجموعة حلول الفيديو الذكية المستندة إلى السحابة من March Networks وعمليات تكامل البيانات المتقدمة مع أنظمة نقاط البيع (POS) وأجهزة الصراف الآلي ومصادر بيانات الطرف الثالث الأخرى، يستفيد العملاء من الإدارة الآمنة والآلية في الوقت الفعلي لبيانات الفيديو ووظيفة ذكاء الأعمال، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتمكين الشركات من استغلال المزيد من الوقت في التركيز على تحسين تجربة العملاء.

وتابع Strom حديثه قائلًا: "لقد اخترنا الإعلان في Intersec دبي، للتوافق مع تقاليد المعرض التجاري المتمثلة في عرض منتجات أمنية مبتكرة لجمهور عالمي متنوع، ولتسليط الضوء على جاذبية سلسلة EL العالمية".

المزايا الرئيسية لسلسلة EL من مسجلات فيديو الشبكة NVR:

حل فعال من حيث التكلفة: تتميز سلسلة EL بسعر أقل لأداء وظائف المؤسسة، كما أنها تتيح إمكانات الإدارة المركزية وتحليل البيانات المتقدمة دون الحاجة إلى تراخيص كاميرا إضافية أو اتفاقية صيانة البرامج. تعمل هذه السلسلة على تعزيز خاصية الطاقة عبر الإيثرنت PoE) )، مما يقلل من تكاليف التثبيت والخدمة مع زيادة الكفاءة التشغيلية إلى الحد الأقصى.

من خلال السحابة أو في مكان العمل: تم تحسين سلسلة EL NVR لتكون جزءًا من مجموعة March Networks Cloud Suite الكاملة، للعملاء الذين يبحثون عن مراقبة فيديو مُدارة عبر السحابة، ولكن يمكن أيضًا تشغيلها كنظام فيديو تقليدي داخل الشركة للعملاء الذين يُفضلون الاحتفاظ بمحتوى الفيديو داخل الشركة.

إدارة مركزية: تعمل سلسلة EL مع جميع برامج إدارة الفيديو الرائدة في March Networks ، بما في ذلك Command Enterprise Server و Command Client ، بالإضافة إلى توفير تطبيق عميل عبر الانترنت و Command Mobile Plus كامل لنظامي التشغيل iOS وأندرويد. يمكن للمسجلات أيضًا دعم مراقبة نظام Insight System Monitoring ، وتخزين الفيديو السحابي، ومشاركة الأدلة المحفوظة عبر المنصة السحابية Cloud Evidence Vault ، حيث تسمح بالمراقبة في الوقت الفعلي والإدارة الفعالة للأجهزة الأمنية من موقع مركزي، مما يحسن أوقات الاستجابة ويقلل تكاليف التشغيل لإدارة أنظمة متعددة.

تحليلات البيانات المتقدمة: تعد سلسلة EL بمثابة قناة للبيانات الوصفية التحليلية القيمة للذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي. ومن خلال التكامل مع منصات Searchlight و Searchlight Cloud الخاصة بشركة March Networks ، يُحوِّل هذا التكامل عملية المراقبة بالفيديو التقليدية إلى أداة لذكاء الأعمال، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الخسائر، وتعزيز تجربة العملاء.

لأمن والامتثال: بفضل نظام التشغيل Linux المُعزَّز، تتميز سلسلة EL بالأمن السيبراني مع التشفير الشامل والامتثال لقانون الدفاع الوطني NDAA) )، مما يضمن حلًا آمنًا وموثوقًا لإدارة الفيديو.

تعمل سلسلة EL على تحقيق التوازن بشكل فريد بين القدرة على تحمل التكاليف والمزايا المتقدمة، والتغلب بشكل فعال على التحدي المتمثل في أنظمة المراقبة عالية التكلفة مع الحفاظ على قدرات الإدارة المركزية والتحليلات القوية.

للمزيد من المعلومات حول سلسلة EL من March Networks، يرجى زيارة الرابط: www.marchnetworks.com/essential

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نبذة عن شركة March Networks

تقود March Networks® مستقبل الفيديو الذكي، وتساعد على تحويل محتوى الفيديو الخاص بالمؤسسات إلى ذكاء أعمال قابل للتنفيذ. تشتهر الشركة عالميًا بالخبرة العميقة في مجال أمن الفيديو وتحليلات البيانات، وتمكين المؤسسات من تعزيز الكفاءة التشغيلية والأمن والربحية. تمتد تقنيات الفيديو الذكية القائمة على السحابة لدينا إلى ما هو أبعد من المراقبة التقليدية، حيث تدمج تحليلات الذكاء الاصطناعي وعمليات التكامل المتقدمة مثل أنظمة نقاط البيع (POS) وأجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وأجهزة الصراف الآلي لدفع نمو الأعمال وتحسين تجارب العملاء. ومع أكثر من عِقدين من الخبرة، تعد March Networks شريكًا موثوقًا لأكثر من 1000 مؤسسة مالية وأكثر من 300 بائع تجزئة وأكثر من 800 علامة تجارية وصناعية. نحن ملتزمون بتوجيه عملائنا بذكاء وفعالية من حيث التكلفة خلال انتقالهم إلى الفيديو المؤسسي القائم على السحابة. تضمن شبكتنا الواسعة التي تضم أكثر من 800 شريك معتمد القدرة على التكيف مع عدد لا يحصى من احتياجات العمل، والتكامل مع مجموعة واسعة من كاميرات وأنظمة الطرف الثالث، وبفضل الانتشار العالمي والدعم المحلي والتفاني في خدمة العملاء، نضمن التشغيل والصيانة وتحسين الأنظمة للعملاء في أكثر من 70 دولة. يقع المقر الرئيسي لشركة March Networks في أوتاوا، أونتاريو، كندا، وتعود ملكيته لشركة Delta ، وهي شركة رائدة عالميًا في حلول إدارة الطاقة والحرارة، وتعتبر الشركة شريكًا موثوقًا ورائدًا مبتكرًا في قطاع الفيديو الذكي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة marchnetworks.com .

يعد كلًا من March Networks وشعار March Networks علامتين تجاريتين لشركة March Networks Corporation.

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Jacqueline Ondaye، مديرة الاتصالات، March Networks، من خلال [email protected]، أو ، وMinu Seshasayee، من شركة Interprose، من خلال [email protected] أو +1 425 283 7426+1 343 996 8623