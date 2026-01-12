شركة March Networks تُقدِّم تخزينًا سحابيًا جديدًا في معرض Intersec دبي، يخفّض تكاليف تخزين الفيديو بنسبة تصل إلى 80%

تستعرِض أحدث إصدارات المنتجاتِ نموذجًا جديدًا للتخزين السحابي المُتدرّج، مدعومًا بمعلومات فيديو أذكى، وتعزيزات الأمن، والتوسّع في أجهزة الحافة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ®March Networks، الرائدة عالميًا في حلول المراقبة الذكية بالفيديو، اليوم عن إطلاق خدمة التخزين السحابي ضمن أحدث إصداراتها من المنتجات والبرمجيات، خلال مشاركتها في معرض Intersec دبي. وكان الحل قد طُرح لأول مرة في ديسمبر بالتعاون مع Amazon Web Services (AWS)، وهو متاح الآن للعملاء في جميع أنحاء العالم.

March Networks presents new Cloud Storage at Intersec Dubai, other product releases. Logo - March Networks - Intelligent Video Surveillance.

استنادًا إلى قدراته السحابية الحالية، يعالج نموذج التخزين السحابي الجديد والمرن أحد أكثر التحديات إلحاحًا لدى العملاء: الاحتفاظ الآمن بكميات متزايدة من بيانات الفيديو دون زيادة تكاليف البنية التحتية والتخزين.

نموذج تخزين سحابي مرن وقابل للتوسع، مُصمّم لكفاءة التكلفة والتحكم

مع تزايد متطلبات الاحتفاظ بالفيديو، غالبًا ما تتطلب نماذج التخزين التقليدية توسعات متكررة في الأجهزة وزيادة التكاليف التشغيلية.

يعزّز أحدث إصدار منتجات March Networks السحابية من خلال نموذج التخزين البارد لأرشفة الفيديو على المدى الطويل المدعوم بخدمات AWS. تظل مقاطع الفيديو الحديثة والتي يتم الوصول إليها بشكل متكرر متاحة بسهولة لإجراء التحقيقات السريعة، في حين يتم أرشفة اللقطات الأقدم بشكل آمن باستخدام Amazon S3 Glacier لدعم الاحتفاظ بالفيديو على المدى الطويل وبتكلفة منخفضة.

يتيح هذا النهج المُتدرّج للمؤسسات خفض تكاليف تخزين الفيديو على المدى الطويل بنسبة تصل إلى 80% خلال خمس سنوات، مع الحفاظ على وصول آمن إلى المقاطع المؤرشفة. في العادة، تتوفر مقاطع الفيديو المؤرشفة خلال فترة تتراوح ما بين 12 و48 ساعة. وبعد استرجاعها، يمكن مراجعة اللقطات وقصّها مباشرةً داخل تطبيق March Networks، مما يدعم التعامل مع الأدلة بجودة أعلى، ويزيل القيود المفروضة على عدد الكاميرات التي يمكن إجراء نسخ احتياطي لها.

قال Jeff Corrall، رئيس المنتجات في March Networks: "لقد حللنا المشكلة الأولى التي تواجهها الشركات اليوم في مجال المراقبة بالفيديو. فقد أوضح العملاء أن الاحتفاظ طويل الأمد بالفيديو من أكبر التحديات التشغيلية والمالية لديهم". "هذا الإصدار يحسّن فعليًا تكلفة تخزين الفيديو من خلال مواءمة التكلفة والأداء وإمكانية الوصول مع الطريقة الفعلية لاستخدام الفيديو".

التأثير الواقعي الملموس للعملاء*

يمكن أن تؤدي حلول التخزين في الموقع التقليدية إلى ارتفاع تكاليف الاحتفاظ بالفيديو، نتيجة الأعباء المستمرة على فِرق تقنية المعلومات، وأعمال الصيانة، واستبدال الأجهزة مع نهاية دورة حياتها. قام أحد العملاء، الذي كان يعتمد على التخزين في الموقع للوصول الفوري إلى مقاطع الفيديو الحديثة، بتقييم حل التخزين السحابي من March Networks بهدف تمديد فترة الاحتفاظ بالفيديو دون إضافة أجهزة جديدة.

حيث قُدّرت تكاليف التخزين السحابي بحوالي 347,000 دولار سنويًا لـ 580 كاميرا تنتج نحو 5,600 تيرابايت من الفيديو المؤرشف، مقارنةً بنحو 1.7 مليون دولار لتخزين الحجم نفسه من الفيديو باستخدام التخزين في الموقع. لقد جعل هذا الحل الهجين اللقطات الحديثة متاحة على الفور مع تقليل تكاليف الاحتفاظ بالفيديو على المدى الطويل بشكل كبير.

تحسينات السحابة والبرمجيات

بالإضافة إلى التخزين السحابي طويل الأمد، يقدّم هذا الإصدار مجموعة واسعة من التحسينات البرمجية لدعم متطلبات التشغيل الفعلي، والأمن، والامتثال، وحالات السلامة عبر مختلف القطاعات.

يوفّر الأداء المُحسَّن لميزة AI Smart Search طريقة أسرع وأكثر سهولة لفرق العمليات للعثور على ما يهمهم فعليًا، من خلال الاستعلامات باللغة الطبيعية، والأوامر الزمنية، والمطابقة البصرية، والتنبيهات الأكثر ذكاءً.

وتضيف تحسينات Attribute Search دقة قائمة على المناطق إلى هذه الميزة، ما يتيح تحقيقات أكثر سرعة ودقة عبر عدد أكبر من الكاميرات، وكل ذلك بشكل آمن في الموقع.

تعمل أداة التوجيه Smart Rules الجديدة على تبسيط إنشاء منطق التنبيهات في الوقت الفعلي عبر إعداد مُوجّه خطوة بخطوة، مما يقلل وقت الإعداد ويحسّن مستوى الاتساق.

كما تعمل تحسينات Command Enterprise (CES) و Command Client على تعزيز سهولة الاستخدام والاستجابة التشغيلية، من خلال تسريع فلترة الأحداث، وتوسيع توافق الأجهزة، ودعم اختصارات لوحة المفاتيح، ومراقبة الإنذارات بشكل فوري.

كاميرات وأجهزة تسجيل جديدة

يشمل الإصدار توسيع محفظة حلول الحافة من March Networks عبر خيارات جديدة ومحدَّثة من الكاميرات وأجهزة التسجيل، من بينها:

تقدّم كاميرا EL5 Turret كاميرا عالية الجودة وموفرة للتكلفة مُصمّمة للمراقبة العامة. وتقدّم فيديو بدقة 5 ميجابكسل بنُسَخ ثابتة وأخرى مزوّدة بمحرك، ما يجعلها مناسبة لمختلف البيئات التجارية وبيئات البيع بالتجزئة.

تتيح كاميرا AI12 360 تغطية غامرة بزاوية 360 ° باستخدام عدد أقل من الأجهزة، مما يعزّز الوعي بالموقف، ويقلل عدد الكاميرات المطلوبة، ويدعم تحقيقات أكثر كفاءة.

كاميرا EL5 Nano Dome هي قبة داخلية صغيرة الحجم وغير لافتة للنظر، توفّر فيديو بدقة 5 ميجابكسل مع صوت مدمج وتحليلات ذكية. وهي مثالية للبيئات ذات الحركة المرورية الكثيفة مثل مطاعم الخدمة السريعة، ومتاجر التجزئة، والمؤسسات المالية.

أجهزة التسجيل الجديدة بـ 24 و32 قناة من فئة EL توفّر تسجيلًا موثوقًا وعالي السعة يعتمد كليًا على بروتوكول IP ، ومناسبًا لعمليات النشر الصغيرة إلى المتوسطة، مع تكامل سلس مع خدمات March Networks السحابية للإدارة المركزية، والتحليلات، والتخزين طويل الأجل.

يساعد الدعم الموسّع لنماذج الكاميرات الإضافية وكاميرات الجهات الخارجية عبر معيار ONVIF العملاء على تطبيق تحليلات متقدمة ضمن أنظمتهم الحالية.

وبتكامل هذه التحديثات على مستوى الأجهزة والبرمجيات معًا، توفّر March Networks منصة فيديو متكاملة وشاملة من الحافة إلى السحابة، لمساعدة المؤسسات على تحديث بنيتها التحتية، وخفض تكاليف التخزين، واستخلاص قيمة أكبر وطويلة الأمد من بيانات الفيديو الخاصة بهم.

يمكن للمشاركين في معرض Intersec دبي زيارة جناح March Networks في القاعة SA C-25 لمعرفة المزيد عن هذه الحلول والتحسينات. للتحدّث مع أحد خبراء March Networks أو لحجز عرض توضيحي، يُرجى التواصل معنا.

* قد تختلف نتائج الأداء بناءً على إعدادات كل عميل وأنماط الاستخدام الخاصة به. تمثّل وفورات التكلفة تقديرات تقريبية وتعتمد على آليات التنفيذ الفعلية لكل عميل وحجم الاستخدام.

نبذة عن شركة March Networks

شركة ®March Networks هي شركة رائدة عالمية في حلول الفيديو الذكية، تساعد المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة على تحويل الفيديو إلى معلومات قابلة للتنفيذ. بخبرة تزيد على 25 عامًا، نخدم أكثر من 1,500 مؤسسة مالية، و600 شركة تجزئة، و900 علامة تجارية وصناعية. تجمع تقنياتنا السحابية بين أنظمة مراقبة الفيديو وتحليلات الذكاء الاصطناعي، وتكامل أنظمة نقاط البيع (POS) وإنترنت الأشياء (IoT) وأجهزة الصراف الآلي (ATM)، لتعزيز الأمن والكفاءة وتجربة العملاء. بالاستناد إلى شبكة عالمية من الشركاء المعتمدين، ندعم عملاءنا في أكثر من 75 دولة من خلال حلول مرنة وقابلة للتوسع وقائمة على منصات مفتوحة. يقع المقر الرئيسي للشركة في أوتاوا، بكندا، وهي مملوكة لشركة Delta، الرائدة عالميًا في حلول إدارة الطاقة والحرارة، وتُعدّ March Networks شريكًا موثوقًا ومبتكرًا في مجال حلول مراقبة الفيديو السحابية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي. تعرف على المزيد في marchnetworks.com.

يعد كلًا من March Networks وشعار March Networks علامتين تجاريتين لشركة March Networks Corporation. لمتابعة أخبار March Networks والاطلاع على مُستجداتها، يُرجى الاشتراك في مدونة الفيديوهات Intelligent IP، ومتابعة March Networks على لينكدإن.

للتواصُل الإعلامي: Jac Haarsma، مدير الاتصالات التسويقية، شركة March Networks، البريد الإلكتروني: [email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2858741/March_Networks_Corporation_March_Networks_Presents_New_Cloud_Sto.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2858740/March_Networks_Corporation_March_Networks_Presents_New_Cloud_Sto.jpg