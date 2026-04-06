شركة McDonald's Türkiye تُطلق حملة تسلط الضوء على السلامة أثناء القيادة

أطلقت McDonald's Türkiye حملة بعنوان "اشرب وقُد"، بهدف لفت الانتباه إلى السلامة أثناء القيادة. تركّز الحملة على McCafé، وهي مستوحاة من زيادة السفر خلال فترات العطلات، وتُعيد تقديم تحذير عالمي للسلامة على الطرق بأسلوب إبداعي وتصميم بصري مميز.

McDonald’s Türkiye Launches Campaign Spotlighting Driving Safety

إسطنبول, 6 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- تُعيد McDonald's Türkiye تقديم رسالة عالمية معروفة بلمسة إبداعية ضمن حملتها الجديدة المستوحاة من ارتفاع معدلات السفر خلال مواسم العطلات. تم تطوير حملة "اشرب وقُد" لتناسب الإعلانات الخارجية والقنوات الرقمية والمطبوعة، حيث تضع ®McCafé في سياق مفهوم اليقظة والانتباه أثناء القيادة. كما تم أيضًا تحويل شعار الأقواس الذهبية الشهير للعلامة التجارية إلى خط طريق بارز، يرمز إلى تركيز السائق أثناء الرحلات الصعبة.

تستند الحملة في جوهرها إلى التحذير العالمي طويل الأمد المعروف للسلامة على الطرق: "لا تشرب وأنت تقود". وتُعيد McDonald's Türkiye تقديم هذه الرسالة القوية والمعروفة عالميًا بأسلوب لغوي مرح وتصميم بصري مبتكر يتمحور حول استهلاك القهوة.

إعادة تصور رسالة سلامة مرورية معروفة من خلال القهوة

علّقت Özdeş Dönen Artak، رئيسة التسويق في McDonald's Türkiye على الحملة قائلةً:

"في McDonald's Türkiye، نحرص على تقديم تواصل يعكس اللحظات الواقعية في حياة عملائنا. حملتنا الجديدة هي تجسيد إبداعي لهذا النهج. من خلال إعادة تفسير التحذير العالمي المعروف "لا تشرب وأنت تقود" من منظور يرتبط بالقهوة، قدمنا رؤيتنا الخاصة تحت عنوان "اشرب وقُد". وبهذا، دمجنا علامة McCafé بشكلٍ طبيعي ضمن القصة. ومن خلال مزج هذه الفكرة مع الهوية البصرية الأيقونية لشركة McCafé، كان هدفنا إحداث تأثير لا يُنسى. ندعو كل من يسعى للشعور بالراحة والانتعاش — سواء في بداية رحلته أو أثناء استراحة مستحقة — أن يجعل قهوتنا رفيقًا له على الطريق".

اختيار أكثر الطرق تحديًا في تركيا للحملة

تم تصميم الحملة من قِبل وكالة TBWA\Istanbul، وهي وكالة رائدة تسهم في تشكيل مشهد الإعلان والتسويق من خلال أعمالها الحائزة على جوائز، وتتميز الحملة بمواد بصرية تتمحور حول بعض من أكثر طرق القيادة تحديًا في تركيا. تشمل المواقع الرئيسية التي تحمل السرد البصري للحملة ممر كوشيوفاسي في قونية، المعروف بمساره الجبلي الخطِر الممتد لمسافة 65 كيلومترًا؛ وطريق مرسين ألانيا، الذي يوفر تجربة قيادة ساحلية طويلة تمتد لمسافة 330 كيلومترًا؛ وطريق بورصة – دومانيتش، وهو طريق صعب يصل ارتفاعه إلى 1,500 مترًا.

نبذة عن McDonald's Türkiye

وفقًا لتقرير Brand Finance بعنوان "أعلى 25 مطعمًا قيمةً عالميًا في 2026"، فإن McDonald's — العلامة التجارية الأكثر قيمة في قطاع المطاعم عالميًا — قد افتتحت أول فرع لها في تركيا عام 1986. واليوم، تقوم McDonald's Türkiye بإدارة 319 مطعمًا ويعمل لديها أكثر من 10,000 موظف. وتؤكد الشركة التزامها بدعم الاقتصاد المحلي، حيث تعتمد على موردين داخل تركيا لتوفير 98% من منتجاتها وخدماتها.

