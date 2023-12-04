شركة MediaTek تسدل الستار عن حلول RedCap التي تقدم معدلات نقل بيانات بتقنية الجيل الخامس وكفاءة مذهلة للطاقة لعدد كبير من أجهزة إنترنت الأشياء

دبي، الإمارات العربية المتحدة

4 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة MediaTek عن توسيع مجموعتها من أجهزة المودم والشرائح الخاصة بها لدعم حلول RedCap لشبكات الجيل الخامس مستغلة في ذلك خبرتها الصناعية في مجال اتصالات الجيل الخامس (5G). وستمهد الحلول الجديدة لأجهزة مودم M60 IP وسلسلة شرائح T300 التي أصدرتها MediaTek، للشركة تسهيل عملية التحول لتقنية 5G-NR لمجموعة واسعة من التطبيقات التي تتطلب عمراً افتراضياً طويلاً وكفاءة عالية على غرار المنتجات القابلة للارتداء وأجهزة الواقع المعزز خفيفة الوزن AR ووحدات إنترنت الأشياء (IoT) والأجهزة التي تراعي تقنية الذكاء الاصطناعي edge AI في تصميمها.

MediaTek Unveils RedCap Solutions

وقد جرى تصميم حلول RedCap التي ترمز إلى "القدرة المخفضة" لتقديم فوائد شبكات الجيل الخامس للمستهلكين والمؤسسات والأجهزة الصناعية التي تستخدم شبكات محمول الجيل الخامس NR. وتعد شركة RedCap، من خلال الاستفادة الكاملة من تطور شبكات الجيل الخامس إلى بنية الشبكة المستقلة (SA)، بتقديم موثوقية للأجهزة التي لديها متطلبات عرض نطاق ترددي منخفض، الأمر الذي من شأنه أن يوفر عدد من فوائد الجيل الخامس بعيدًا عن تكلفة وتعقيد حلول الجيل الخامس الاعتيادية.

ومن جانبه، صرح السيد JC Hsu، نائب الرئيس الأول لشركة MediaTek، قائلًا: "إن حلول RedCap التي تقدمها شركتنا هي جزء بارز من مهمتنا في توفير كافة مزايا شبكات الجيل الخامس، الأمر الذي يمكٍن عملاء الشركة من تحسين شبكاتهم وتقديم أجهزة تدعم اتصالات الجيل الخامس بالعديد من التطبيقات وبخيارات كثيرة للأسعار". وأضاف "إن التحول إلى حلول RedCap لشبكات الجيل الخامس سوف يستبدل حلول 4G LTE القديمة ويقدم كفاءة أفضل في استهلاك الطاقة وتجارب موثوقة أكثر للمستخدمين مقارنة بحلول مودم eMMBالرائدة من الجيل الخامس والأجهزة القديمة التي تعمل باتصال 4G LTE وCat 4 وCat 6".

تقدم سلسلة T300 من شركة MediaTek نهجًا جديدًا في فضاء RedCap باعتبارها أول شركة في العالم تبتكر حلاً فردياً لنظام التردد اللاسلكي على الشريحة بحجم 6 نانومتر (RFSOC). وسوف يسمح RFSOC للعلامات التجارية بالاستفادة من سوق RedCap الناشئ وإنشاء تصميمات لتطبيقات الشركات والتطبيقات الصناعية، وتطبيقات المستهلك والواقع المعزز وبطاقة البيانات. وبفضل بنائها على عملية 6 نانومتر عالية الكفاءة من شركة TSMC، تدمج سلسلة T300 من MediaTek رقاقة Cortex-A35 من شركة Arm في مساحة لوحة دارة مطبوعة (PCB) مضغوطة بشكل أكبر. وتدعم سلسلة T300 من MediaTek حتى 227 ميجابت من معدل البيانات الهابطة و122 ميجابت من البيانات الصاعدة.

وتدعم كل من سلسلة T300 ومودم M60 IP من الجيل الخامس معيار 3GPP الإصدار 17، ويجمعان بين كفاءة الطاقة الرائدة لشركة MediaTek وتحسينات التغطية وزمن الاستجابة المنخفض للغاية. ومن خلال الاستفادة من تقنية UltraSave 4.0 من MediaTek وتقليل استقبال التصحيف غير الضروري، تقلل أجهزة مودم M60 حتى 70% من استهلاك الطاقة مقارنة بحلول eMBB من الجيل الخامس المماثلة وحتى 75% من توفير الطاقة مقارنة بحلول تقنية 4G LTE.

تقود حلول RedCap من MediaTek موجة جديدة من الكفاءة والموثوقية وتوفير التكلفة للأجهزة التي تدعم اتصالات الجيل الخامس عبر القطاعات الاستهلاكية والمؤسسية والصناعية لتلبية متطلبات وتوقعات الاتصال المتطورة باستمرار. وسوف تٌتاح عينات من الأجهزة من سلسلة T300 من MediaTek في النصف الأول من عام 2024، كما ستٌتاح العينات التجارية في النصف الثاني من 2024. لمعرفة المزيد عن مبادرات RedCap من MediaTek، يرجى زيارة: https://www.mediatek.com/technology/5g/5g-redcap-modem .