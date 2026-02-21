شركة MIC Global تُسرّع توسعها في دول مجلس التعاون الخليجي انطلاقًا من الدوحة، وتحصل على موافقة قطر لمنتج MiIncome وتعزز شراكتها الإستراتيجية مع شركة قطر للتأمين (QIC)

الدوحة، قطر، 21 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة MIC Global، المزود الرائد لحلول التأمين متناهي الصغر المُدمجة والمتكاملة والحاصلة على صفة Coverholder من سوق Lloyd، اليوم عن توسع كبير في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، ينطلق من الدوحة ويُنفذ من خلال شراكة إستراتيجية وثيقة مع شركة قطر للتأمين (QIC). يُمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو إنشاء فئة جديدة من تأمين حماية الدخل، صُممت خصيصًا للمنظومات الرقمية سريعة النمو في المنطقة، والخدمات المالية، والتحويلات المالية، والاتصالات السلكية واللاسلكية.

يتمحور هذا التوسع حول الموافقة التنظيمية من قطر على المُنتج الرئيسي MiIncome من MIC Global — وهو حل تأمين مدمج لحماية الدخل، يحمي الأفراد من انقطاع الدخل قصير الأجل، ويوفر تعويضات رقمية سريعة عند الحاجة. بعد إطلاقه في قطر، تتوقع MIC Global طرح المنتج تدريجيًا في كل من الكويت، وعُمان، والمملكة العربية السعودية، لدعم التوسع الإقليمي من خلال التكامل العميق مع شركاء التوزيع لدى المؤسسات.

تركز الشراكة بين MIC Global وشركة قطر للتأمين على سد واحدة من أبرز فجوات الحماية في دول مجلس التعاون الخليجي: غياب سبُل حماية الدخل اليومي المُيسّرة للمستهلكين والعُمّال المتصلين رقميًا. بالاستناد إلى البنية التحتية العالمية مُسبقة التسعير القائمة على نهج واجهات برمجة التطبيقات أولًا الخاصة بمُنتج MiIncome، يتيح هذا التعاون للمؤسسات المالية، ومنصات التحويلات، وشركات الاتصالات دمج التأمين بسلاسة ضمن رحلة العميل، مما يفتح مصادر إيرادات جديدة ويعزز في الوقت ذاته مرونة العملاء وولاءهم.

على مدار الـ 12 شهرًا الماضية، وسّعت MIC Global حضورها بسرعة من 6 دول إلى 24 دولة، وأصبحت اليوم توفر الحماية لعشرات الملايين من الأفراد عبر أنظمة التنقل، والممتلكات، والمنصات الرقمية حول العالم. مع ترسيخ قطر كقاعدة إقليمية إستراتيجية، تتوقع الشركة تسارع النمو في دول مجلس التعاون الخليجي والتوسع نحو أسواق آسيوية أوسع، مما يعزز مكانة الدوحة كمركز للابتكار في مجال التأمين المدمج من الجيل الجديد.

قال Jamie Crystal، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لدى MIC Global: "إنها لحظة مفصلية لحماية الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي". "فمع الحصول على الموافقة التنظيمية في قطر وقوة شراكتنا مع شركة قطر للتأمين، نؤسس لفئة تأمينية جديدة قابلة للتوسع — فئة رقمية، مُيسّرة، ومصممة حسب أنماط كسب الدخل اليوم. ومن الدوحة، نرى زخمًا استثنائيًا للتوسع في المنطقة وإلى آسيا".

وقال سالم المناعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة قطر للتأمين: "تعكس شراكتنا مع MIC Global التزام شركة قطر للتأمين بالابتكار وتعزيز الشمول المالي. معًا، نُمكّن نموذجًا حديثًا للحماية يُلبي الاحتياجات الحقيقية للأفراد والعائلات في دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم في الوقت ذاته الاقتصاد الرقمي سريع التطور في المنطقة".

مع استمرار MIC Global في التوسع عالميًا، تظل الشركة مُركّزة على تقديم حلول حماية مدمجة تتسم بالبساطة والسرعة والقيمة — لضمان أن تصبح حماية الدخل عنصرًا أساسيًا في الحياة المالية اليومية في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

نبذة عن شركة MIC Global: شركة MIC Global هي شركة عالمية متكاملة للتأمين متناهي الصغر وحاصلة على صفة Coverholder من سوق Lloyd، وتوفر حلول تأمين مُدمجة متكاملة تشمل تصميم المنتجات، والتسعير، والتكنولوجيا، وإدارة المطالبات. تنشط MIC Global في أكثر من 24 دولة، ويحمي منتجها الرئيسي MiIncome الأفراد من صدمات الدخل قصيرة الأجل عبر توزيع رقمي سلِس وصرف سريع للتعويضات، لمساعدة الشركاء على تحقيق الدخل من علاقاتهم مع العملاء مع تعزيز مرونتهم المالية.

نبذة عن شركة قطر للتأمين (QIC)

شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق (QIC) هي شركة تأمين مُدرجة في البورصة وتتمتع بسجل أداء مستقر يمتد لأكثر من 60 عامًا، ولديها حضور عالمي في مجال الاكتتاب التأميني. تأسست شركة قطر للتأمين عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. واليوم، شركة قطر للتأمين هي الشركة الرائدة في السوق وأول شركة تأمين رقمية في قطر، كما أنها شركة التأمين السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُصنّف شركة قطر للتأمين ضمن أكبر شركات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة وإجمالي الأصول، وهي مُدرجة في بورصة قطر وتبلغ قيمتها السوقية أكثر من 6.6 مليار ريال قطري.