شركة Midea تَعرض حلولًا متطورة للتبريد في معرض الإنتاج الجزائري 2024

الجزائر العاصمة، الجزائر، 2 يناير 2025 /PRNewswire/ -- في معرض الإنتاج الجزائري 2024، الذي انطلق في 19 ديسمبر، كشفت Midea، الشركة العالمية الرائدة في حلول التكييف، عن تقنياتها المُبتكَرة المُصمَّمة خصيصًا لتلبية احتياجات المُستهلكين في شمال إفريقيا، بما في ذلك الجزائر، وليبيا، ومصر، وتونس، والمغرب، وغيرها. خلال الفعالية، عرض قسم مُكيفات الهواء السكنية في Midea (Midea RAC)، حلولًا مُصمَّمة لتلبية الطلب في المنطقة على مُنتَجات تكييف الهواء المُستقرة، والمتينة، والمُقاوِمة للحرارة العالية مع ميزات مُقاوَمة التآكل.

Exhibition booth of Midea in FPA The Tropical 3 Product HYPER GRAPFINS

وكان من أبرز ما عُرض في المعرض Tropical 3، المُنتَج الذي حظي باهتمام كبير لقدرته المميزة على العمل بشكل مستمر حتى في درجات حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية، وتجعل هذه الميزة من Tropical 3 حلًا موثوقًا ومريحًا وصديقًا للبيئة، وهو ما يتجسَّد تمامًا في شعاره: "Tropical King, تبريد مُذهل".

تتجلى موثوقية Tropical 3 من خلال قدرته على العمل بسلاسة في الحرارة الشديدة، بفضل ابتكار تقنية PrimeGuardTM HYPER GRAPFINS، يُعَد هذا الطلاء المتطور طفرة في مُقاوَمة التآكل، متفوقًا على الطلاءات الذهبية التقليدية بخمسة أضعاف. لا يُوَفر طلاء الجرافين الأسود حماية طويلة الأمد فحسب، بفعالية تمتد من 20 إلى 50 سنة حسب الظروف البيئية، بل يُعزز أيضًا توزيع الحرارة، حيث يُطلق الحرارة بسرعة أعلى بنسبة 31٪ مُقارنةً بالطرق التقليدية، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يقلل بشكل كبير من بخار الماء بنسبة 92.5٪ مُقارنةً برقائق الألمنيوم. تزداد موثوقية المُنتَج بفضل ميزات مثل التشغيل على نطاق جهد واسع، ومفتاح التنظيف الذكي، وتقنية دائرة الثلج لتبديد الحرارة، وتوسيع شبكة هواء صندوق الكهرباء، وتصميم مُبتكَر للتهوية.

تعتبر الراحة واحدة من الركائز الأساسية لجاذبية Tropical 3، حيث يعمل بهدوء مُذهل بمعدل 20 ديسيبل A))، مما يضمن الحد الأدنى من الإزعاج الصوتي. يُضفي توفير تقنية Racer Tech ذات التردد العالي وتقنية Stepless Comfort، تجربة استخدام سلسة وممتعة. يضمن تصميمه البسيط والفريد، مع وظيفة تجنُّب الرياح "Wind Avoid Me" وتقنية التنظيف النشط Active Clean""، للمستخدمين بيئة مريحة ونظيفة.

فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة، تم تزويد Tropical 3 بوضع لتوفير الطاقة وقدرات لتبديل التروس، مما يسمح باستخدام الطاقة بكفاءة. يُحَسن تطبيق Midea SmartHome الإعدادات بشكل إضافي، مما يتيح للمستخدمين تخصيص تجربتهم في التبريد مع تقليل الأثر البيئي.

أكد Xavier Xiong، المدير الإقليمي لـ Midea RAC في إفريقيا، أن منتجات الشركة تتخطى مجرد كونها منتجات فقط، بل تُمثل حلولًا شاملة مُصممة خصيصًا للسوق الإفريقي، تهدف إلى توفير حلول تبريد مُستدامة وطويلة الأمد للمجتمعات. يُبرز هذا الالتزام بالابتكار والاستدامة تفاني Midea RAC في تحسين جودة الحياة للمستهلكين في شمال إفريقيا، وضمان حصولهم على أنظمة تبريد موثوقة وفعالة قادرة على تحمل الظروف المناخية الصعبة في المنطقة.

من خلال مشاركتها في معرض الإنتاج الجزائري 2024، برهنت Midea RAC على فهم عميق لاحتياجات المُستهلكين في شمال إفريقيا، والتزامها بتقديم منتجات تَجمع بين الأداء والاستدامة.

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Jacob Li

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