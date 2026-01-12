Midea والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) تطلقان مبادرة تدريب مهني لدعم المهاجرين العائدين في نيجيريا

أبوجا، نيجيريا، 12 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Midea بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) عن إطلاق أكاديمية Midea، برنامج تدريب مهني جديد في أبوجا، في إطار شراكتهما الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها في أغسطس 2025. وتركّز هذه الشراكة على تمكين المهاجرين العائدين والأشخاص النازحين في نيجيريا من خلال برامج التدريب المهني ودعم البنية التحتية، مما يمثل خطوة بارزة في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والمبادرات الإنسانية الدولية.

rom #MideaAcademy to real installation — Our Abuja trainees just earned their HVAC certificates! Proud to partner with IOM (International Organization for Migration) to upskill Nigeria for a brighter, cooler future. They learn. They install. They're being PRO. We welcome more and more partners to join us. #MideaProshop #MideaClub#MakeAfricaCool Speed Speed Midea academy in PROSHOP abuja

يرتكز برنامج التدريب على استراتيجية إعادة الإدماج الشاملة للمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، التي تراعي التحديات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية المتداخلة التي يواجهها العائدون. وذكرت Anyanechi Ukamaka، مسؤولة البرنامج الوطني في المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، أن المهاجرين العائدين غالبًا ما يواجهون ضغوطًا اقتصادية وعاطفية واجتماعية متشابكة. ولهذا السبب، يمتد دعم المنظمة الدولية للهجرة (IOM) ليشمل ما هو أبعد من توليد الدخل، ليغطي الصحة النفسية، وقبول المجتمع، والاستقرار طويل المدى، بما يضمن أن تكون استراتيجية إعادة الإدماج شاملة ومستدامة.

في هذا الإطار، تمثل أكاديمية Midea أكثر من مجرد منصة للتدريب الفني. إذ تقدّم الأكاديمية رحلة لاكتشاف الذات، ما يمنح العائدين فرصة لاستعادة الثقة بالنفس، واكتساب المهارات العملية، واستعادة الإيمان بقدرتهم على بناء مستقبل جديد.

ينعقد البرنامج في مركز تدريب Midea ومتجر Midea Proshop في أبوجا، حيث يتلقى المشاركون منهجًا منظمًا لمدة أسبوعين يجمع بين 30% تعليم تقني و70% تدريب عملي مباشر. ويعكس هذا البرنامج التزام Midea بالدعم الإنساني، مع تسليط الضوء أيضًا على الاعتراف الدولي بمعايير تركيب أجهزة التكييف الخاصة بها. وتُعدُّ هذه المعايير، التي اعترفت بها المنظمة الدولية للهجرة لتوافقها مع المعايير العالمية والمهنية، قاعدة موثوقة للتدريب المهني، وتضمن اكتساب المشاركين لمهارات تفي بالمتطلبات المعترف بها دوليًا.

اشتمل التقييم النهائي على قيام المشاركين بتركيب تسع وحدات من أجهزة تكييف الهواء UNICOOL الخاصة بشركة Midea في مكتب المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وهو تحدٍ يرمز إلى الكفاءة والإنجاز معًا. ويستمد عنوان المشروع، "UNI من أجل مستقبل بارد"، إلهامه من المنتج نفسه.

عبرت Uwalaka Chidubem Cordelia، إحدى المشاركات، عن أهمية إتمام المهمة قائلة: "من الوهلة الأولى، شعرت أن المهمة مستحيلة على امرأة، لكن بعد حضور المحاضرات والدروس، وأخيرًا تركيب جهاز تكييف الهواء (AC) ورؤيته يعمل، شعرت حقًا بالدهشة والإنجاز". وأضافت أن التجربة لم تقتصر على الجانب التقني، بل منحتها شعورًا بالتمكين وإمكانية تحقيق الأهداف. "لقد كانت التجربة ملهمة وساهمت في رفع المعنويات".

وعند الحديث عن التعاون، علّقت Ukamaka قائلة: "إذا كان عليّ تلخيص أثر هذا التعاون في جملة واحدة، فسأقول إنه بالتعاون مع شركة Midea، نحن نعيد الكرامة ونعمل على فتح مسارات جديدة للعائدين لبناء مستقبل مستدام".

توفّر المبادرة أكثر من مجرد تدريب تقني، فهي تفتح أبوابًا للتحوّل الشخصي واستعادة الثقة بالنفس. ومع تقدّم البرنامج، تأمل Midea في تعميق فهم الجمهور لقيمة المهارات المهنية، وتشجع المزيد من الأفراد والمنظمات وشركاء الصناعة على الانضمام إلى المبادرات التدريبية المستقبلية، مساهمةً بذلك بشكل جماعي في خلق فرص جديدة وشاملة للعائدين في نيجيريا.

الموزع: Arpit Tomer

رقم الهاتف وللتواصل على Whatsapp: +234 9041412211

البريد الإلكتروني: [email protected]

التسويق: Jacob Li

البريد الإلكتروني: [email protected]

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=o5VeV3hqAz0

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2856344/1F9A0023.jpg