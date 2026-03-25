شركة ModulEdge وشركة Comino تتعاونان لتقديم بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي داخل مقرات المؤسسات في أوروبا

براغ، وريغا، لاتفيا، 25 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ModulEdge ، وهي مُصنِّع تشيكي لمراكز البيانات المعيارية، وشركة Comino ، وهي شركة أوروبية رائدة في حلول التبريد بالسوائل، اليوم عن شراكة لتقديم بنية تحتية متكاملة للذكاء الاصطناعي داخل مقرات المؤسسات في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA).

تهدف الشراكة إلى معالجة مشكلة متزايدة تواجه المؤسسات التي تتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي: حيث تستغرق دورات شراء البنية التحتية التقليدية من 12 إلى 18 شهرًا، مما يترك الشركات في حالة انتظار بينما يتقدم المنافسون. من خلال الجمع بين مراكز البيانات المعيارية من ModulEdge و أنظمة وحدات المعالجة الرسومية (GPU) المبردة بالسوائل من Comino، يتيح الحل المشترك تقليص زمن النشر إلى 3–6 أشهر، مع الحفاظ على سيادة البيانات الكاملة والتحكم داخل الموقع.

تشمل خيارات وحدات المعالجة الرسومية: RTX Pro 6000 وH200 وB200 وB300 وGB300. تحقق تقنية التبريد بالسوائل التي تقدمها شركة Comino معدل كفاءة طاقة (PUE) يتراوح ما بين 1.05 و1.1 مقارنةً بـ 1.4 إلى 2.0 في أنظمة التبريد الهوائي التقليدية، مما يؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل وتقليل البصمة الكربونية.

"تخبرنا الشركات بالأمر نفسه: إنها تحتاج إلى قدرات حوسبة للذكاء الاصطناعي داخل مقراتها، وتحتاج إليها بسرعة، وتحتاج إليها دون تعقيدات إدارة عدة موردين. تتيح لنا هذه الشراكة مع ModulEdge تقديم ذلك تمامًا — تقنية للتبريد بالسوائل مجرّبة داخل منشأة مُجهزة وقابلة للنشر، تصل جاهزة للتشغيل".

— Alexey Chistov، الرئيس التقني والمؤسس المشارك في Comino

"لقد تغيّر النقاش حول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لم تعد المؤسسات تسأل ما إذا كانت بحاجة إلى حوسبة داخل الموقع، بل تسأل عن مدى سرعة نشرها دون التنازل عن الأمان أو الاعتمادية. شراكتنا مع Comino تجيب عن هذا السؤال من خلال حل مُجرّب وقابل للنشر، لا يتطلب 18 شهرًا من أعمال البناء والتصاريح".

— Yuri Milyutin، المدير التجاري والشريك في ModulEdge

تعلن شركتا ModulEdge وComino أنهما بدأتا في قبول الطلبات فورًا، على أن يتم التسليم وفق دورة البناء المعتادة التي تتراوح ما بين 3 و6 أشهر.

نبذة عن شركة ModulEdge

شركة ModulEdge تُصمِّم وتُصنّع مراكز بيانات معيارية مخصصة للحوسبة عالية الكثافة في المواقع المحلية، وعلى الحافة (Edge)، وتحت قيود العالم الحقيقي. تأسست الشركة عام 2023، ولديها أكثر من 30 عملية نشر في 8 دول. تم تصميم الوحدات وفق مبادئ المستويات من الأول إلى الرابع (Tier I–IV)، وتدعم قدرة تتراوح بين 5 و150 كيلوواط لكل رف، وتوفر خيارات تبريد متعددة بما في ذلك التبريد الحر. يقع المقر الرئيسي للشركة في جمهورية التشيك.

نبذة عن شركة Comino

شركة Comino هي مزود دولي لتقنيات التبريد بالسوائل، مع خبرة تزيد على 15 عامًا في الحلول عالية الأداء متعددة وحدات المعالجة الرسومية (GPU). قامت الشركة بتبريد أكثر من 20,000 من وحدات المعالجة الرسومية (GPUs) ومصفوفات البوابات المنطقية القابلة للبرمجة ميدانيًا (FPGAs) والدوائر المتكاملة المُخصّصة لتطبيق معيّن (ASICs) لأكثر من 100 عميل حول العالم باستخدام تقنية التبريد بالتلامس الخاصة بها. تشمل مجموعة المنتجات أنظمةٌ من عدة وحدات المعالجة الرسومية (GPU)، وحلول الحاويات، ومجموعات التكامل للخوادم الحالية. يقع المقر الرئيسي للشركة في ريغا، لاتفيا.