ModulEdge et Comino s'associent pour fournir une infrastructure d'IA clé en main sur site aux entreprises européennes

PRAGUE et RIGA, Lettonie, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- ModulEdge, fabricant tchèque de centres de données modulaires, et Comino, leader européen des solutions de refroidissement liquide, ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à fournir une infrastructure d'IA intégrée sur site en Europe et dans la région MENA.

Ce partenariat répond à un problème de plus en plus important pour les entreprises qui adoptent l'IA : les cycles traditionnels d'acquisition d'infrastructures de 12 à 18 mois qui font attendre les organisations alors que les concurrents vont de l'avant. En combinant les centres de données modulaires de ModulEdge avec les systèmes GPU à refroidissement liquide de Comino, la solution conjointe réduit le déploiement à 3 à 6 mois avec une souveraineté totale des données et un contrôle sur place.

Les options de GPU incluent le RTX Pro 6000, le H200, le B200, le B300 et le GB300. Le refroidissement liquide de Comino permet d'atteindre un PUE de 1,05-1,1 contre 1,4-2,0 pour les systèmes refroidis par air typiques, ce qui se traduit par une réduction des coûts d'exploitation et de l'empreinte carbone.

« Les entreprises nous disent toutes la même chose : elles ont besoin d'un calcul d'IA sur site, rapidement et sans la complexité de la gestion de fournisseurs multiples. Ce partenariat avec ModulEdge nous permet de fournir exactement cela : une technologie de refroidissement liquide éprouvée dans une installation déployable et renforcée qui arrive prête à fonctionner. »

- Alexey Chistov, directeur technique et cofondateur de Comino

« La conversation sur l'infrastructure de l'IA a évolué. Les entreprises ne se demandent pas si elles ont besoin d'une infrastructure informatique sur site, mais plutôt à quelle vitesse elles peuvent la déployer sans compromettre la sécurité ou la fiabilité. Notre partenariat avec Comino répond à cette question en proposant une solution éprouvée et déployable qui ne nécessite pas 18 mois de construction et d'obtention de permis. »

- Yuri Milyutin, directeur commercial et partenaire, ModulEdge

ModulEdge et Comino acceptent les commandes dès à présent, avec une livraison suivant le cycle de construction habituel de 3 à 6 mois.

À propos de ModulEdge

ModulEdge conçoit et fabrique des centres de données modulaires pour l'informatique à haute densité sur site, à la périphérie et dans des conditions réelles. Fondée en 2023, elle a plus de 30 déploiements à son actif dans 8 pays. Les modules sont conçus pour répondre aux principes Tier I-IV, supportent 5-150 kW par rack et offrent de multiples options de refroidissement, y compris le refroidissement libre. Son siège est situé en République tchèque.

À propos de Comino

Comino est un fournisseur international de technologie de refroidissement liquide avec plus de 15 ans d'expérience dans les solutions multi-GPU de haute performance. La société a refroidi plus de 20 000 GPU, FPGA et ASIC pour plus de 100 clients dans le monde entier en utilisant une technologie propriétaire de refroidissement par contact. La gamme de produits comprend des systèmes multi-GPU, des solutions de conteneurs et des kits d'intégration pour les serveurs existants. Son siège se trouve à Riga, en Lettonie.

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