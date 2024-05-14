شركة Newgen تحظى بتقدير Gartner® في تقرير دليل السوق لعام 2023 لحلول إدارة السيولة التجارية وتمويل التجارة المصرفية

تُغيّر منصة Newgen للتمويل التجاري، التي صممها خبراء الصناعة، موازين عالم البنوك

نويدا، الهند

14 مايو / أيار 2024

/PRNewswire/ -- أعلنت شركة Newgen Software، وهي مزود عالمي لـ منصة منخفضة الترميز لأتمتة العمليات من البداية إلى النهاية على نطاق واسع، عن إدراجها في تقرير دليل سوق Gartner® لعام 2023 لحلول إدارة السيولة التجارية وتمويل التجارة المصرفية .

تصف Gartner حلول إدارة السيولة التجارية وتمويل التجارة المصرفية العالمية بأنها "قدرات تدعم العمليات التجارية ومنتجات الشركات بالكامل من البداية إلى النهاية، ونموذج تشغيل ثابت، وخدمات العملاء في مجالات خزينة الشركات ورأس المال العامل". سيساعد الـ تقرير مسؤولي المعلومات في البنوك على اكتساب نظرة ثاقبة عن حلول البائعين المتاحة في السوق.

تُقدم حلول تمويل التجارة من Newgen، التي بُنيت على منصة NewgenONE ذات الكود المنخفض ، إمكانات إنشاء المعاملات ومعالجتها وإدارة المستندات. يُتيح الحل المتوافق مع Swift للبنوك التجارية الالتزام بأحدث معايير Swift ويعزز تنظيم العمليات لكل من العملاء ومستخدمي البنك الداخليين.

قال Runki Goswami، رئيس التسويق العالمي في Newgen Software: "تتفوق Newgen في تحقيق التميُز التشغيلي وتوحيد تجربة العملاء من خلال حلول تمويل التجارة المتقدمة الخاصة بها. نحن نعتقد أن هذا الاعتراف من Gartner يعيد تأكيد الدور المحوري الذي تلعبه حلولنا المبتكرة في إنشاء نظام بيئي رقمي متصل وتلبية المتطلبات الفريدة لعملائنا التجاريين".

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نبذة عن شركة Newgen Software Technologies Limited

Newgen هي المزود الرائد لمنصة التحول الرقمي الموحدة مع التشغيل الآلي للعمليات الأصلية وخدمات المحتوى وإدارة الاتصالات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة . على الصعيد العالمي، تعتمد الشركات الناجحة على منصة التطبيقات منخفضة الأكواد المعترف بها في المجال من Newgen لتطوير ونشر تطبيقات الأعمال المعقدة والموجهة نحو المحتوى والتي تجذب العملاء. تهدف شركة Newgen إلى تحقيق البساطة مع السرعة والمرونة.

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