شركة OCI Global تعلن عن اتفاقية لبيع IFCO إلى شركة Koch

• عقدت شركة ("OCI") العالمية اتفاقية شراء أسهم ملزمة لبيع 100% من أسهمها في شركة Iowa Fertilizer ذات المسؤولية المحدودة ("IFCO") إلى شركة Koch Ag & Energy Solutions ("KAES")

• يقدر سعر الشراء بقيمة 3.6 مليار دولار أمريكي على أساس نقدي بدون ديون بعد عملية تنافسية

• تمثل هذه العملية علامة فارقة مهمة في استراتيجية OCI لفتح القيمة للمساهمين

• سيتم استخدام عائدات هذه الصفقة لتخفيض ديون الشركة القابضة بشكل كبير؛ وسيتم النظر في عودة رأس المال إلى المساهمين في سياق إطار عوائد رأس المال لشركة OCI، إلى جانب الاستثمار المستقبلي في فرص النمو في مجال نزع الكربون

أمستردام, 20 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة OCI Global المسجلة في (بورصة Euronext: OCI)، الرائدة في مجال إنتاج وتوزيع منتجات الهيدروجين، أنها توصلت إلى اتفاق لبيع 100% من حصتها غير المباشرة في المنشأة الأمريكية واسعة النطاق للأسمدة النيتروجينية منخفضة الكربون شركة Iowa Fertilizer Company ذات المسؤولية المحدودة، والتي تقع في مدينة ويفر، ولاية آيوا، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى شركة Koch Ag & Energy Solutions مقابل مبلغ إجمالي قدره 3.6 مليار دولار أمريكي على أساس الإعفاء من الضرائب، مع مراعاة النقد المعتاد والديون والمستوى الطبيعي لتعديل رأس المال العامل.

ويظل إتمام الصفقة خاضعًا لاستلام موافقة سلطات مكافحة الاحتكار الأمريكية وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى، ولا تحتاج الصفقة إلى تصويت مساهمي OCI على الموافقة، ومن المتوقع أن يتم إنهاء الصفقة في عام 2024.

وتقوم شركة Morgan Stanley & Co. International plc بدور المستشار المالي لشركة OCI في هذه الصفقة، كما تقوم شركة Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ذات المسؤولية المحدودة بدور المستشار القانوني لها.

تحديث المراجعة الإستراتيجية

أطلقت شركة OCI مراجعة استراتيجية متعددة الأوجه في مارس 2023، بهدف إغلاق الخَصم على القيمة الحقيقية لشركة OCI وفتح القيمة لمساهميها. ويمثل إعلان اليوم خطوة مهمة في تحقيق هذه الأهداف، مع تبلور 3.6 مليار دولار أمريكي من القيمة لشركة OCI. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الصفقة إلى خفض صافي ديون الشركة القابضة وتحقيق عائد رأسمالي للمساهمين، مما يمكّن بقية المؤسسة من استكشاف فرص تراكم القيمة الإضافية في مجال تحول الطاقة، بالاعتماد على الأمونيا منخفضة الكربون ومنصات الميثانول الأخضر.

وعلق ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة OCI: "يمثل إعلان اليوم خطوة تطورية في رحلتنا لخلق قيمة للمساهمين، وتعزيز تركيزنا على الجهود المبذولة في مبادرات خفض الكربون. كانت IFCO أول منشأة عالمية للأسمدة النيتروجينية منخفضة الكربون تم بناؤها في الولايات المتحدة منذ أكثر من 25 عامًا. ونحن واثقون من أنه تحت إشراف KAES، ستكون شركة IFCO في وضع جيد للمرحلة التالية من النمو. ستدعم الميزانية المعززة تسريع استراتيجيتنا في مجال مشاريع نزع الكربون، مما يدفع النمو المستقبلي ويدعم أهداف تحول الطاقة التي نتشاركها مع العديد من المساهمين لدينا، مما يجعلنا رائدين في مجال خفض مستوى الكربون."

وعلق أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة OCI: "نحن فخورون للغاية بالإنجازات الاستثنائية التي حققتها IFCO، منذ بدء تشغيلها في أبريل 2017 ونود أن نشكر جميع موظفي OCI وIFCO الذين ساهموا في هذا النجاح الملحوظ. ونحن فخورون بشكل استثنائي بأننا قمنا بمفردنا ببناء منشأة عالمية للنيتروجين على مستوى عالمي وإعادة إحياء صناعة أساسية في الولايات المتحدة. وتعتبر صفقة اليوم بمثابة شهادة على جهود الفريق وتمثل تطورًا طبيعيًا في رحلة OCI لخلق قيمة مستدامة طويلة المدى لجميع أصحاب الأسهم. إنني أتطلع إلى مواصلة رحلة خَلق القيمة والمشاريع ذات القيمة المتراكمة التي تركز على الاستدامة سريعة التتبع عبر منهجيتنا، بما في ذلك مشروع الأمونيا الزرقاء في تكساس، مع توقع الانتهاء منه في عام 2025، والنمو المستمر في أعمالنا للميثانول منخفض الكربون."

وعلق حسن بدراوي، المدير المالي لشركة OCI: "إلى جانب عملية البيع الأخيرة لـ Fertiglobe، تقوم شركة OCI ببلورة 7.2 مليار دولار من إجمالي العائدات النقدية المعفاة من الضرائب. ويوفر الوضع المالي الناتج مرونة كبيرة لتحقيق جميع أهداف شركة OCI، بما في ذلك استكشاف فرص النمو التراكمي ذات القيمة المستقبلية وتوفير القدرة على إعادة رأس المال بشكل مفيد إلى المساهمين."

وسيتم استضافة اجتماع هاتفي للمستثمرين والمحللين اليوم، الاثنين 18 ديسمبر 2023، الساعة 2 مساءً بتوقيت جرينتش / 9 صباحًا بالتوقيت الشرقي / 3 مساءً بتوقيت وسط أوروبا. تفاصيل التسجيل متاحة هنا

يحتوي هذا البيان الصحفي على معلومات بالمعنى الوارد في المادة 7 (1) من لائحة إساءة استخدام السوق في الاتحاد الأوروبي.

نبذة عن شركة Iowa Fertilizer

شركة Iowa Fertilizer هي شركة مملوكة بالكامل وتابعة بشكل غير مباشر لشركة OCI، وتقع في حزام الذرة في الغرب الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي واحدة من أحدث أصول النيتروجين وأكثرها ابتكارًا على مستوى العالم. جلبت شركة OCI شركة IFCO إلى السوق في أوائل عام 2013 كمشروع للمنتجات منخفضة الكربون. وكانت المنشأة واحدة من أكبر مشاريع البناء للقطاع الخاص في تاريخ ولاية آيوا وأول مصنع للأسمدة النيتروجينية منخفضة الكربون على مستوى العالم تم بناؤه في الولايات المتحدة منذ أكثر من 25 عامًا. توفر IFCO للمزارعين في الغرب الأوسط وفي جميع أنحاء الولايات المتحدة مصدرًا مستقرًا وعالي الجودة للأسمدة المحلية. وتنتج شركة IFCO أيضًا سائل عادم الديزل، مما يساعد على تقليل انبعاثات عوادم المركبات الضارة. وتمتلك شركة IFCO القدرة على إنتاج 3.5 مليون طن متري من الأسمدة النيتروجينية وسوائل عادم الديزل سنويًا.

ومنذ ذلك الحين، استثمرت شركة OCI بكثافة في التطوير المستمر لشركة IFCO والبنية التحتية للتوزيع والخدمات اللوجستية في المنطقة المحيطة لدعم الصناعة الزراعية في الغرب الأوسط. وبالإضافة إلى دعم المزارعين في جميع أنحاء المنطقة، عززت المنشأة التوقعات الاقتصادية في جميع أنحاء جنوب شرق ولاية آيوا. كان المرفق أكبر مشروع منشآت خاصة في تاريخ ولاية آيوا، حيث أضاف أكثر من 3500 وظيفة خلال فترة البناء و260 وظيفة دائمة ذات مهارات عالية.

نبذة عن شركة OCI العالمية

نحن شركة رائدة عالميًا في مجال النيتروجين والميثانول والهيدروجين، ونعمل على دفع عملية نزع الكربون من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي تشكل العالم وتغذيه وتمده بالطاقة. تمتد الطاقة الإنتاجية لشركة OCI عبر أربع قارات وتضم حوالي 16.8 مليون طن متري سنويًا من المنتجات المعتمدة على الهيدروجين بما في ذلك الأسمدة النيتروجينية والميثانول والوقود الحيوي وسوائل عادم الديزل والميلامين. وتضم شركة OCI أكثر من 4000 موظف، ويقع مقرها الرئيسي في هولندا وهي مدرجة في بورصة Euronext في أمستردام.

تعرف على المزيد حول OCI من خلال زيارة الموقع www.oci-global.com يمكنك أيضًا متابعة OCI على لينكد إن.

نبذة عن شركة Koch Ag & Energy Solutions (KAES)

تعد شركة Koch Ag & Energy Solutions, LLC والشركات التابعة لها، بما فيها Koch Fertilizer وKoch Agronomic Services وKoch Energy Services وKoch Mthanol، من المزودين العالميين لحلول القيمة المضافة لأسواق الزراعة والطاقة والكيماويات.