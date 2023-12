OCI Global annonce la conclusion d'un accord pour la vente d'IFCO à Koch

OCI Global (« OCI ») a conclu un accord ferme d'achat d'actions pour la vente de la totalité de ses parts dans Iowa Fertilizer Company LLC (« IFCO ») à Koch Ag & Energy Solutions (« KAES »)

Le prix d'achat s'élève à 3,6 milliards de dollars sur une base libre de dettes et de liquidités, à l'issue d'un processus compétitif

Cette opération marque une étape importante dans la stratégie d'OCI visant à créer de la valeur pour ses actionnaires

Les bénéfices de cette transaction serviront à réduire considérablement la dette de la société de portefeuille ; un retour de capital aux actionnaires sera envisagé dans le contexte du cadre de rendement du capital d'OCI et parallèlement à des investissements futurs dans des opportunités de croissance liées à la décarbonisation

AMSTERDAM, 19 décembre 2023 /PRNewswire/ -- OCI Global (Euronext: OCI), l'un des principaux producteurs et distributeurs mondiaux de produits à base d'hydrogène, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour la vente de la totalité de ses parts indirectes dans son établissement de production d'engrais azotés à grande échelle aux États-Unis, Iowa Fertilizer Company LLC, situé à Wever, dans l'Iowa, aux États-Unis, à Koch Ag & Energy Solutions pour un montant total de 3,6 milliards de dollars en franchise d'impôt, sous réserve d'un ajustement habituel de la trésorerie, de la dette et du niveau normalisé du fonds de roulement.

La réalisation de la transaction reste soumise à l'obtention de certaines autorisations antimonopole américaines et à d'autres conditions de clôture habituelles. Les actionnaires d'OCI n'ont pas à se prononcer sur l'approbation de la transaction. La clôture de la transaction est prévue en 2024.

Morgan Stanley & Co. International plc est le conseiller financier d'OCI pour la transaction. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP est son conseiller juridique.

Mise à jour de l'examen stratégique

OCI a lancé un examen stratégique à multiples facettes en mars 2023, avec pour objectif de réduire la décote par rapport à la valeur intrinsèque d'OCI et de dégager de la valeur pour ses actionnaires. L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante dans la réalisation de ces objectifs, avec la capitalisation d'une valeur de 3,6 milliards de dollars pour OCI. La transaction devrait entraîner une réduction de la dette nette de la société de portefeuille et permettre aux actionnaires de récupérer du capital, ce qui permettra à l'entreprise restante de rechercher des opportunités de valeur ajoutée dans le domaine de la transition énergétique, en s'appuyant sur ses plateformes d'ammoniac à faible teneur en carbone et de méthanol durable, qui ont été les premières à se développer.

Nassef Sawiris, président exécutif d'OCI, a commenté : « L'annonce faite aujourd'hui marque une étape décisive dans notre parcours visant à créer de la valeur pour les actionnaires et à renforcer notre concentration sur les initiatives de réduction des émissions de carbone. IFCO a été la première usine d'engrais azotés de taille mondiale construite aux États-Unis depuis plus de 25 ans. Nous sommes convaincus que, sous la direction de KAES, IFCO sera prête pour sa prochaine phase de croissance. Notre bilan renforcé soutiendra l'accélération de notre stratégie dans le domaine des projets de décarbonisation, ce qui favorisera la croissance future et soutiendra les objectifs de transition énergétique que nous partageons avec un grand nombre de nos parties prenantes, nous établissant comme un leader dans l'espace à faible teneur en carbone. »

Ahmed El Hoshy, PDG d'OCI, a ajouté : « Nous sommes extrêmement fiers des résultats extraordinaires d'IFCO depuis sa mise en service en avril 2017 et souhaitons remercier tous les employés d'OCI et d'IFCO qui ont contribué à ce succès remarquable. Nous sommes particulièrement fiers d'avoir bâti à nous seuls une usine d'azote d'envergure mondiale et d'avoir redynamisé une industrie de base aux États-Unis. La transaction d'aujourd'hui témoigne des efforts de l'équipe et marque une évolution naturelle dans le parcours d'OCI visant à créer une valeur durable à long terme pour toutes ses parties prenantes. Je me réjouis de poursuivre la création de valeur et d'accélérer la mise en œuvre de projets à valeur ajoutée axés sur le développement durable dans l'ensemble de notre plateforme, notamment notre projet d'ammoniac bleu au Texas, dont l'achèvement est prévu en 2025, et la croissance continue de notre activité de méthanol à faible teneur en carbone. »

Hassan Badrawi, directeur financier d'OCI, a indiqué : « Avec la vente récente de Fertiglobe, OCI capitalise 7,2 milliards de dollars de liquidités brutes exonérées d'impôts. Le profil financier qui en résulte donne à OCI la souplesse nécessaire pour atteindre tous ses objectifs, y compris l'exploration d'opportunités de croissance à valeur ajoutée et la possibilité de restituer le capital aux actionnaires de manière importante. »

Une conférence téléphonique pour les investisseurs et les analystes sera organisée aujourd'hui, lundi 18 décembre 2023, à 14 heures GMT / 9 heures ET / 15 heures CET. Les modalités d'inscription sont disponibles ici .

Ce communiqué de presse contient des informations au sens de l'article 7(1) du règlement européen sur les abus de marché.

À propos d'Iowa Fertilizer Company

Iowa Fertilizer Company est une filiale indirecte en propriété exclusive d'OCI, située dans la Corn Belt du Midwest américain et l'un des actifs azotés les plus jeunes et les plus innovants au monde. OCI a lancé IFCO sur le marché début 2013 en tant que nouveau projet. L'installation a été l'un des plus grands projets de construction du secteur privé dans l'histoire de l'Iowa et la première usine d'engrais azotés à l'échelle mondiale construite aux États-Unis depuis plus de 25 ans. IFCO fournit aux agriculteurs du Midwest et de l'ensemble des États-Unis une source nationale d'engrais stable et de haute qualité. IFCO produit également du liquide d'échappement diesel, qui contribue à réduire les émissions nocives des gaz d'échappement des véhicules. IFCO a la capacité de produire 3,5 millions de tonnes métriques d'engrais azotés et de liquide d'échappement diesel par an.

Depuis, OCI a investi massivement dans le développement continu de l'infrastructure de distribution et de logistique d'IFCO et de la région environnante afin de soutenir l'industrie agricole du Midwest. En plus de soutenir les agriculteurs de la région, l'installation a amélioré les perspectives économiques dans le sud-est de l'Iowa. Il s'agit du plus grand projet de construction privé de l'histoire de l'Iowa, qui a permis de créer plus de 3 500 emplois pendant la période de construction et 260 emplois permanents hautement qualifiés.

À propos d'OCI Global

Nous sommes un leader mondial de l'azote, du méthanol et de l'hydrogène, et nous faisons progresser la décarbonisation des industries à forte intensité énergétique qui façonnent, nourrissent et alimentent le monde. La capacité de production d'OCI s'étend sur quatre continents et comprend environ 16,8 millions de tonnes métriques par an de produits à base d'hydrogène, notamment des engrais azotés, du méthanol, des biocarburants, du liquide d'échappement diesel et de la mélamine. OCI emploie plus de 4 000 personnes, a son siège aux Pays-Bas et est cotée sur Euronext à Amsterdam.

Pour en savoir plus sur OCI, rendez-vous sur www.oci-global.com . Vous pouvez également suivre OCI sur LinkedIn.

À propos de Koch Ag & Energy Solutions (KAES)

Koch Ag & Energy Solutions, LLC et ses filiales, notamment Koch Fertilizer, Koch Agronomic Services, Koch Energy Services et Koch Methanol, sont des fournisseurs mondiaux de solutions à valeur ajoutée pour les marchés de l'agriculture, de l'énergie et de la chimie.