شركة PEPSICO توسع الشراكة الاستراتيجية مع دوري أبطال أوروبا لمدة ثلاث سنوات أخرى خلال فترة محورية في تاريخ الدوري

ستجد شركة PepsiCo طرقًا جديدة لمشاركة الجماهير في إنشاء تجارب لا مثيل لها وإحداث تأثير داخل الملعب وخارجه خلال عام 2027

PepsiCo, a proud partner of the UEFA Champions League since 2015, announced the extension of its strategic partnership for another three years, until June 2027, further strengthening its presence across the elite football landscape. (PRNewsfoto/PepsiCo, Inc.)

بيرتشايس، نيويورك, 21 يونيو، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة PepsiCo، وهي شريك فخري لدوري أبطال أوروبا UEFA Champions League (UCL) منذ عام 2015، عن مد شراكتها الاستراتيجية لمدة ثلاث سنوات أخرى، وحتى شهر يونيو عام 2027، معززة بذلك وجودها في عالم كرة القدم بشكل أكبر. وتُعد شركة PepsiCo أول راعي يجدد التعاون مع دوري أبطال أوروبا (UCL) في وقت بالغ الأهمية حيث يتغير شكل البطولة ويزداد عدد الفرق المشاركة، مما يوفر طرق جديدة للمشجعين للاستمتاع بالعلامات التجارية الأيقونية لشركة PepsiCo بما في ذلك Pepsi®، وLays®، وGatorade®.

وستساعد PepsiCo، الآن في الدورة الثالثة من شراكتها مع دوري أبطال أوروبا، في توسيع نطاق المنافسات الرياضية الأكثر مشاهدة في العالم، وتشجيع الجماهير من الجيل القادم على المشاركة وتتطلع إلى تسريع أجندة بيبسيكو للاستدامة الإيجابية PepsiCo Positive (pep+) لدعم الناس والكوكب. وخصيصًا، سيعزز التوسيع من التزام شركة PepsiCo لزيادة التأثير المجتمعي والبيئي بتخصيص استثمار بقيمة 1 مليون دولار للمشروعات التعاونية مع مؤسسة الأطفال التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA Foundation for Children)، وكذلك للمبادرات التي تركز على الاستدامة البيئية، بما في ذلك الجهود المشتركة في خطة "الطريق إلى الصفر" لتقليل استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بحد كبير.

تأجيج مستقبل كرة القدم بمشاركة وتجارب المشجعين من الجيل القادم

ستعمل المرحلة القادمة من مشاركة PepsiCo ودوري أبطال أوروبا على تعزيز الحوار ثنائي الاتجاه بين العلامات التجارية والمشجعين وستخلق لحظات ثقافية من المحادثات العالمية. وتلتزم شركة PepsiCo بتقديم تجارب لا مثيل لها للمشجعين كما تسعى جاهدة لتوسيع نطاق دوري أبطال أوروبا عالميًا ومضاعفة الفعاليات في الولايات المتحدة، وهي سوق كرة القدم الأسرع نموًا، والشرق الأوسط:

عرض انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا المقدم من بيبسي: ومن أبرز النقاط في الشراكة المتجددة هو الالتزام المشترك بتوسيع نطاق عرض انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا المقدم من بيبسي، وهو عرض لا بد منه يقام كل عام قبل لحظات من انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. ومنذ افتتاح عروض الانطلاق في عام 2016، أحضرت بيبسي (Pepsi) في بث مباشر فنانين موسيقيين عالميين في الحدث الرياضي السنوي الأكثر مشاهدة في العالم، مطورةً بذلك النهائي (Final) إلى منصة ترفيهية عالمية حقيقية للموسيقى وكرة القدم.

مشاركة المشجعين الرقمية وبالبيانات : وفي ظل التزامها بالوصول إلى جماهير جديدة وإيجاد طرق أكثر ابتكارًا للتفاعل مع المستهلكين، ستستخدم PepsiCo ودوري أبطال أوروبا قاعدة بيانات المشجعين لبعضهما البعض لتقديم تجارب مخصصة بناءً على تفضيلاتهم وسلوكياتهم الفريدة عبر نقاط اتصال رقمية متعددة. ستمضي هذه الشراكة بالمشاركة الرقمية والبيانات إلى المرحلة القادمة وستستمر في جذب قنوات نمو جديدة.

تحميس الفرق: لتقديم الدعم للفرق المتنافسة والمدربين والحكام، تلتزم شركة Gatorade بتزويد الجميع بالمنتجات والمعدات المائية مثل زجاجات Gatorade على جميع الخطوط الجانبية للمباراة. وستوفر Gatorade أيضًا موارد مكثفة للترطيب والتغذية الرياضية المقدمة من معهد Gatorade Sports Science Institute (GSSI) لمساعدة اللاعبين على تعزيز أدائهم لأقصى درجة.

صرح آدم وارنير، رئيس الرياضة الشراكات العالمية في PepsiCo قائلاً: "إن شركة PepsiCo لديها تاريخ حافل مع أجمل لعبة في العالم، ويسعدنا تجديد شراكتنا مع دوري أبطال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتوسيع نطاق وتأثير كرة القدم في جميع أنحاء العالم. على مدار الثماني سنوات الماضية، قدمت أسواقنا العالمية أفضل الفعاليات، مستفيدة من القوة المشتركة لدوري أبطال أوروبا (UEFA Champions League) وعلامات شركة PepsiCo التجارية الأيقونية للأطعمة والمشروبات. ومع تمديد رعايتنا، سنواصل الاستفادة من مجموعتنا لإحداث تغيير إيجابي للناس والكوكب داخل الملعب وخارجه".

"يسعدنا مواصلة الشراكة مع شركة PepsiCo وعلاماتها التجارية الشهيرة للدورة المقبلة التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات. "سنواصل معًا تحسين تجربة المشجعين بطرق مبتكرة ونؤثر بشكل إيجابي على المجتمعات من خلال قوة كرة القدم في جميع أنحاء العالم"، صرح ذلك جاي لوران إبستين، مدير التسويق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

توطيد العلاقات بين المجتمعات عبر قوة تأثير كرة القدم

إلى جانب الحب المشترك للعبة، تتشارك PepsiCo والاتحاد الأوروبي لكرة القدم الشغف في الاستفادة من الرياضة الأكثر شعبية في العالم لإحداث فعاليات مجتمعية هامة وقد تعاونا بشكل متزايد في العديد من المبادرات المجتمعية والاستدامة. تستثمر شركة PepsiCo مبلغ 1 مليون دولار في الموسم في مشاريع مشتركة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتعزيز برامجها:

إثارة المرح مع Lay's Replay : Lay's RePlay هي مبادرة عالمية أُنشئت بالشراكة مع مؤسسة الأطفال التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA Foundation for Children)، وأُطلقت بهدف منح المجتمعات المستحقة الوصول إلى ملاعب كرة القدم المصنوعة من أكياس رقائق بطاطس ليز المعاد تدويرها. كشفت مبادرة Lay's RePlay، حتى الآن، عن سبعة ملاعب كرة قدم في جنوب إفريقيا والبرازيل والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا ومصر والمكسيك مع وصول شهري محتمل يصل إلى 14,000 شخص حول العالم. بالإضافة إلى أربعة ملاعب أخرى في مراحل التخطيط، ومن المقرر أن تمتد البصمة العالمية لـ Lay's RePlay إلى 10 دول بـ 11 ملعبًا حول العالم.

Team of Champions: وفي ظل الالتزام بتقديم 1 مليون دولار على مدار الثلاث سنوات الماضية، وسعت شركة PepsiCo منصة "Team of Champions" لتحسين الوصول إلى كرة القدم في المجتمعات المحرومة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأحدث الاستثمار تأثيرًا داخل الملعب وخارجه، بما في ذلك مساعدة الفرق في تكاليف الملابس والمعدات، والوصول إلى الملعب، والتوجيه، والتدريب، والتعليم، وتجارب المشجعين.

دعم الاستدامة: وقد طبقت شركة PepsiCo والاتحاد الأوربي لكرة القدم (UEFA)، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا 2023 ونهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023، ممارسات الاقتصاد الدائري المُبتكر لتقليل من تأثير كرة القدم على البيئة وزيادة كفاءة الموارد. وقد شمل ذلك اعتماد حلول تغليف قابلة للإرجاع لكلًا من المأكولات والمشروبات في نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات 2023 (2023 UEFA Women's Champions League Final)، وإدراج أكواب الألياف القابلة لإعادة التدوير والتحلل البيولوجي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 (2023 UEFA Champions League Final)، حيث طُبق أخذ عينات تجريبية باستخدام 48,000 كوبًا ذكيًا قابل لإعادة الاستخدام. وستمهد تلك المبادرات الطريق لخطة "الطريق إلى الصفر" لتقليل استهلاك المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بشكل كبير، بهدف توسيع هذا النهج بشكل أكبر خلال كرة القدم الأوروبية في السنوات القادمة.

نبذة عن شركة PepsiCo

يتم الاستمتاع بمنتجات PepsiCo من قبل المستهلكين أكثر من مليار مرة يوميًا في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. حققت شركة PepsiCo أكثر من 86 مليار دولار من صافي الإيرادات في عام 2022، مدفوعة بمحفظة المشروبات التكميلية والأطعمة المريحة التي تشمل ليز و Doritos و Cheetos و Gatorade و Pepsi-Cola و Mountain Dew و Quaker و SodaStream. وتشمل محفظة منتجات شركة PepsiCo مجموعة واسعة من الأطعمة والمشروبات الممتعة، بما في ذلك العديد من العلامات التجارية الشهيرة التي تولد أكثر من 1 مليار دولار لكل منها من مبيعات التجزئة السنوية المقدرة.

توجيه شركة PepsiCo هو رؤيتنا لتكون الشركة الرائدة عالميًا في مجال المشروبات والأطعمة المريحة من خلال الفوز مع شركة بيبسي إيجابية ‎ (PepsiCo Positive). ‎‏‎pep+ هو تحولنا الاستراتيجي الشامل الذي يضع الاستدامة ورأس المال البشري في صميم كيفية خلق القيمة والنمو من خلال العمل داخل حدود الكواكب وإلهام التغيير الإيجابي للكوكب والناس. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة www.pepsico.com ، ومتابعة Twitter ، Instagram ، Facebook ، و LinkedIn @PepsiCo.

نبذة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) هو الهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية. هو مؤسسة مكونة من مجموعة مؤسسات ومنظمة جامعة تضم 55 مؤسسة كرة قدم وطنية في أنحاء أوروبا. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو جمعية مسجلة في سجل الشركات بموجب القانون المدني السويسري ويقع مقرها الرئيسي في نيون، سويسرا. الهيئات التي يعمل الاتحاد الأوروبي من خلالها هي كونغرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وأجهزة إدارة العدل. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو مسؤول عن تنظيم مسابقات الرجال والسيدات والشباب والهواة وكرة القدم الخماسية بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي و ودوري أبطال أوروبا للسيدات والبطولة الأوروبية وبطولة أمم أوروبا للسيدات. تفضل بزيارة UEFA.com لمزيد من المعلومات حول المنظمة وأنشطتها العديدة وبرامجها وحملاتها ولمتابعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم Facebook و Instagram و LinkedIn و Twitter.

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PepsiCo, Inc. SOURCE