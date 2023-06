PEPSICO PROLONGE DE TROIS ANS SON PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC LA LIGUE DES CHAMPIONS DE L'UEFA, À UN TOURNANT DE L'HISTOIRE DE LA LIGUE

PepsiCo trouvera de nouvelles façons d'engager le public afin de créer des expériences incomparables pour les supporters et d'avoir un impact sur et en dehors du terrain jusqu'en 2027

PURCHASE, New York, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- PepsiCo, fier partenaire de l'UEFA Champions League (UCL) depuis 2015, a annoncé aujourd'hui la prolongation de son partenariat stratégique pour trois années supplémentaires, jusqu'en juin 2027, renforçant ainsi sa présence dans le milieu du football de haut niveau. PepsiCo est le premier sponsor à renouveler la collaboration de l'UCL et intervient à un tournant alors même que le format de la compétition change et que le nombre de clubs participants augmente, offrant aux supporters de nouvelles façons de profiter des marques emblématiques de PepsiCo, dont Pepsi®, Lays® et Gatorade®.

PepsiCo, a proud partner of the UEFA Champions League since 2015, announced the extension of its strategic partnership for another three years, until June 2027, further strengthening its presence across the elite football landscape. (PRNewsfoto/PepsiCo, Inc.)

Pour le troisième cycle de son partenariat avec l'UCL, PepsiCo contribuera à étendre la portée de la compétition sportive la plus regardée au monde, à stimuler l'engagement des supporters de la nouvelle génération et à accélérer son programme de durabilité PepsiCo Positive (pep+), qui vise à soutenir les personnes et la planète. Plus précisément, l'extension renforcera l'engagement de PepsiCo à stimuler son impact sociétal et environnemental avec un investissement de 1 million de dollars dédié à des projets collaboratifs avec la Fondation UEFA pour l'enfance ainsi qu'à des initiatives axées sur le développement durable, y compris des efforts communs pour atteindre « l'objectif zéro » afin de réduire considérablement le plastique à usage unique.

Stimuler l'avenir du football avec un engagement et des expériences de nouvelle génération pour les supporters

La nouvelle ère du partenariat entre PepsiCo et l'UCL alimentera un dialogue à double sens entre les marques et les supporters et générera des moments culturels de conversation mondiale. PepsiCo s'engage à offrir des expériences inégalées aux fans et s'efforce d'étendre la portée de l'UCL à l'échelle mondiale en doublant les activations aux États-Unis, le marché du football qui connaît la croissance la plus rapide, et au Moyen-Orient :

Le show d'ouverture de la finale de l'UCL par Pepsi (UCL Final Kick Off Show by Pepsi) : parmi les points forts du partenariat renouvelé figure un engagement commun à développer le Kick Off Show by Pepsi, le spectacle à ne pas manquer qui a lieu chaque année quelques instants avant le match de la finale de l'UCL. Depuis l'inauguration du Kick Off Show en 2016, Pepsi a fait venir des artistes musicaux internationaux à l'événement sportif annuel le plus regardé au monde, transformant la finale en une véritable plateforme mondiale de divertissement pour la musique et le football

Implications des supporters par le numérique et les données : avec la volonté d'accéder à de nouveaux publics et de trouver des moyens plus innovants d'interagir avec les consommateurs, PepsiCo et l'UCL utiliseront leurs bases de données respectives de fans pour offrir des expériences sur mesure basées sur leurs préférences et comportements uniques à travers de multiples points de contact numériques. Ce partenariat portera l'engagement numérique et les données à un niveau supérieur et permettra de continuer à exploiter de nouveaux canaux de croissance.

Encourager les équipes : pour soutenir les équipes en compétition, les entraîneurs et les arbitres, Gatorade s'engage à encourager tout le monde avec des produits d'hydratation et des équipements tels que les emblématiques bouteilles Gatorade Squeeze sur toutes les lignes de touche des matchs. Gatorade fournira également des ressources complètes en matière d'hydratation et de nutrition sportive par l'intermédiaire du Gatorade Sports Science Institute (GSSI) afin d'aider les joueurs à maximiser leurs performances.

« PepsiCo a une longue histoire avec le plus beau jeu du monde et nous sommes ravis de renouveler notre partenariat avec la Ligue des champions de l'UEFA pour étendre la portée et l'impact du football dans le monde entier », a déclaré Adam Warner, responsable des sports et des partenariats mondiaux chez PepsiCo. « Au cours des huit dernières années, nos marchés mondiaux ont organisé des activités de premier ordre, en exploitant le pouvoir combiné de la Ligue des champions de l'UEFA et des marques emblématiques d'aliments et de boissons de PepsiCo. Avec l'extension de notre parrainage, nous continuerons à tirer parti de notre portefeuille pour apporter des changements positifs aux personnes et à la planète, sur le terrain et en dehors. »

« Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat avec PepsiCo et ses marques emblématiques pour le prochain cycle de trois ans. Ensemble, nous continuerons à améliorer l'expérience des supporters de manière innovante et à avoir un impact positif sur les communautés grâce au pouvoir du football dans le monde entier », a déclaré Guy-Laurent Epstein, directeur du marketing de l'UEFA.

Connecter les communautés grâce au pouvoir du football

Au-delà de leur amour commun du football, PepsiCo et l'UEFA partagent la même passion pour l'utilisation du sport le plus populaire au monde comme moteur d'actions sociétales importantes et collaborent de plus en plus sur diverses initiatives communautaires et de développement durable. PepsiCo investit 1 million de dollars par saison dans des projets conjoints avec la Fondation UEFA pour faire avancer leurs programmes :

Susciter la joie avec Lay's Replay : Lay's RePlay est une initiative mondiale créée en partenariat avec la Fondation de l'UEFA pour l'enfance, lancée dans le but de donner à des communautés méritantes l'accès à des terrains de football fabriqués à partir de sacs de chips Lay's recyclés. À ce jour, Lay's RePlay a inauguré sept terrains de football en Afrique du Sud, au Brésil, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Italie, en Égypte et au Mexique, avec une portée mensuelle potentielle de 14 000 membres de communautés à travers le monde. Avec quatre autres terrains en cours de planification, l'empreinte mondiale de Lay's RePlay devrait s'étendre à 10 pays avec 11 terrains dans le monde.

Une équipe de champions : avec un engagement d'un million de dollars au cours des trois dernières années, PepsiCo a élargi son « équipe de champions » pour améliorer l'accès au football dans les communautés défavorisées à travers les États-Unis. L'investissement a eu un impact sur le terrain et en dehors, notamment en aidant les équipes à couvrir les coûts des vêtements et de l'équipement, l'accès au terrain, le mentorat, l'entraînement et l'éducation, ainsi que l'expérience des supporters.

Promouvoir la durabilité : Lors de la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA 2023 et de la finale de la Ligue des Champions féminins de l'UEFA 2023, PepsiCo et l'UEFA ont mis en œuvre des pratiques innovantes d'économie circulaire afin de minimiser l'impact du football sur l'environnement et de générer des économies de ressources. Cela comprend l'adoption de solutions d'emballage réutilisables pour les aliments et les boissons lors de la finale féminine de la Ligue des Champions de l'UEFA 2023 et l'intégration de gobelets en fibres recyclables et biodégradables à la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA 2023, où un projet pilote utilisant 48 000 gobelets réutilisables et intelligents a été mis en œuvre. Ces initiatives « objectif zéro » ouvriront la voie à une réduction significative du plastique à usage unique, dans le but d'étendre cette approche au football européen dans les années à venir.

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont appréciés par les consommateurs plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays à travers le monde. PepsiCo a généré plus de 86 milliards de dollars en revenus nets en 2022, grâce à un portefeuille complémentaire de boissons et d'aliments préparés qui comprend Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. Le portefeuille de produits de PepsiCo comprend une large gamme d'aliments et de boissons agréables, dont de nombreuses marques emblématiques qui génèrent chacune plus d'un milliard de dollars de ventes au détail annuelles estimées.

La vision de PepsiCo est d'être le leader mondial des boissons et des aliments préparés grâce à PepsiCo Positive (pep+). pep+ est notre transformation stratégique intégrale qui place le développement durable et le capital humain au centre de notre future façon de créer de la valeur et de la croissance, en conduisant nos activités dans les limites écologiques et en inspirant un changement positif pour la planète et les personnes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.pepsico.com et suivez-nous sur Twitter , Instagram , Facebook et LinkedIn @PepsiCo.

About UEFA

L'UEFA, l'Union des associations européennes de football, est l'instance dirigeante du football européen. Il s'agit d'une association d'associations qui chapeaute 55 associations nationales de football à travers l'Europe. L'UEFA est une société inscrite au registre des sociétés selon le code civil suisse et son siège est situé à Nyon, en Suisse. Les organes de l'UEFA sont le Congrès de l'UEFA, le Comité exécutif de l'UEFA, le président de l'UEFA et les organes d'administration de la justice. L'UEFA est responsable de l'organisation des compétitions masculines, féminines, de jeunes, d'amateurs et de futsal, y compris la Ligue des champions de l'UEFA, l'UEFA Europa League, l'UEFA Europa Conference League, l'UEFA Women's Champions League, le Championnat d'Europe de l'UEFA et l'EURO féminin de l'UEFA. Rendez-vous sur UEFA.com pour plus d'informations sur l'organisation, ses nombreuses activités, programmes et campagnes, et suivez l'UEFA sur Facebook , Instagram , LinkedIn et Twitter.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2104299/UEFA_Finals_Stage_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/888989/4092678/PepsiCo_Logo.jpg

SOURCE PepsiCo, Inc.