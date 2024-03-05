شركة Philip Morris تفتتح مصنعًا جديدًا للسجائر في تنزانيا، وبهذا تُظهر عدم جديتها بشأن "مستقبل خالٍ من التدخين"

بيان من جانب Yolonda C. Richardson، الرئيسة والمديرة التنفيذية لحملة Tobacco-Free Kids (أطفال بلا تدخين)

واشنطن، 5 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تخطط شركة Philip Morris International، وهي أكبر شركة سجائر يتم تداول أسهمها في البورصة في العالم، لافتتاح مصنع جديد للسجائر في تنزانيا، بحسب ما جاء في تقارير إعلامية. يعد هذا الإعلان عملاً آخر يؤكد التظاهر المخالف للحقيقة من جانب شركة التبغ العملاقة التي تدعي أنها ملتزمة "بتوفير مستقبل خالٍ من التدخين". فمن المستحيل أن نحقق مستقبلاً خاليًا من التدخين من خلال بناء مصانع سجائر جديدة أو عن طريق شحن 613 مليار سيجارة حول العالم، كما فعلت شركة Philip Morris في عام 2023.

تُظهر الخطوة التي اتخذتها شركة Philip Morris لمضاعفة مبيعات السجائر في أفريقيا أن الشركة تُزيد من حجم الدخان في العالم، ولا يمكن أن تؤخذ على محمل الجد عندما تدعي أنها تريد القضاء على مبيعات السجائر. تعمل شركة Philip Morris على بيع أكبر عدد ممكن من السجائر لأطول فترة ممكنة، وأي ادعاءات بخلاف ذلك ليست أكثر من مجرد حيل وألاعيب يمارسها قطاع العلاقات العامة بها.

وعلى نحو متزايد، تضع شركات التبغ مثل Philip Morris أنظارها على أفريقيا والبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في كل أنحاء العالم، التي ينظر إليها على أنها "أسواق النمو" لبيع منتجاتها القاتلة والإدمانية. يعيش ما يقرب من 80 بالمائة من المدخنين في العالم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مثل تنزانيا.

وعلى مدار عقود، أدركت شركة Philip Morris أن السجائر بالذات سلعة تؤدي إلى الوفاة. وبرغم هذه المعرفة، قامت بتسويق السجائر بقوة في كل أنحاء العالم، وترويع البلدان من سن سياسات قوية للحد من التدخين، وتستمر في فتح مصانع في بلدان مثل تنزانيا لإنتاج وبيع المزيد من السجائر.

يقتل تعاطي التبغ أكثر من 8 ملايين شخص في أنحاء العالم كافة كل عام، وهو السبب الرئيسي للوفيات التي يمكن الوقاية منها في العالم. وتعدُّ شركات التبغ مثل Philip Morris هي السبب الرئيسي لهذا الوباء العالمي، وهي تجني أرباحًا بالمليارات على حساب الأرواح في كل مكان بالعالم. إن حكومات بلدان العالم بحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتفعيل تدابير الصحة العامة المنقذة للحياة، والتي تحد من استخدام التبغ - وليس المزيد من مصانع السجائر مثل ما أنشأت شركة Philip Morris.

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