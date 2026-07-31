دعوى البرازيل لاسترداد تكاليف الرعاية الصحية الناجمة عن التبغ تصل إلى مرحلة حاسمة مع استعداد المحكمة لإصدار حكمها

بيان Yolonda C. Richardson، الرئيسة التنفيذية والمديرة العامة لحملة من أجل أطفال خالين من التبغ

واشنطن, 31 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- وصلت الدعوى القضائية التاريخية إلى مرحلة حاسمة، والتي رفعها مكتب المحامي العام في البرازيل (Advocacia-Geral da União، أو AGU) عام 2019، بهدف تحميل أكبر شركات تصنيع السجائر في البلاد المسؤولية المالية عن التكاليف الباهظة التي تكبدها نظام الصحة العامة نتيجة التدخين. قد اكتملت الآن جميع المذكرات والإجراءات القانونية، بما في ذلك الرأي الذي أصدره مكتب المدعي العام الفيدرالي، والذي أيد مطالبات مكتب المحامي العام. تنتظر القضية الآن صدور قرار من المحكمة الفيدرالية في بورتو أليغري بشأن ما إذا كانت شركات التبغ تتحمل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن تسويق وبيع منتجاتها من السجائر في البرازيل.

تسعى الدعوى إلى إلزام أكبر شركات تصنيع السجائر في البلاد بتعويض نظام الصحة العامة البرازيلي عن نفقات الرعاية الصحية المرتبطة بالأمراض التي ثبت علميًا ارتباطها باستخدام التبغ. يشمل المدعى عليهم شركتي BAT Brasil (المعروفة سابقًا باسم Souza Cruz) وPhilip Morris Brasil، إلى جانب شركتيهما الأم British American Tobacco وPhilip Morris International.

تُعد هذه القضية واحدة من أهم دعاوى استرداد تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بالتبغ على مستوى العالم، وقد تمتد آثارها إلى ما هو أبعد من البرازيل. في حال نجاح الدعوى، فإنها ستعزز مبدأ ضرورة تحميل شركات التبغ المسؤولية عن التكاليف الصحية والاقتصادية الهائلة التي تتسبب فيها منتجاتها.

يُشكّل استخدام التبغ عبئًا هائلًا على نظام الصحة العامة في البرازيل. في كل عام، يتسبب التدخين في نحو 177 ألف حالة وفاة، ويؤدي إلى تكبّد ما يُقدَّر بنحو 75 مليار ريال برازيلي (ما يقارب 15 مليار دولار أمريكي) من نفقات الرعاية الصحية لعلاج الأمراض المرتبطة بالتبغ. تستند الدعوى إلى أن تصنيع السجائر وبيعها، وإن كانا نشاطين مشروعين، فإن الشركات تظل مسؤولة قانونًا عن تعويض المجتمع عن الأضرار التي تتسبب فيها منتجاتها.

تُعد الدعوى المقامة في البرازيل الأولى من نوعها، في دولة منخفضة أو متوسطة الدخل، التي تصل إلى مرحلة إصدار حكم بشأن المسؤولية القانونية. أُقيمت دعاوى مماثلة لاسترداد تكاليف الرعاية الصحية في دول أخرى، من بينها كندا والولايات المتحدة، حيث نجحت الحكومات في المطالبة بتعويضات عن نفقات الرعاية الصحية الناجمة عن استخدام التبغ.

قد تسببت صناعة التبغ في أضرار جسيمة وموثقة على نطاق واسع بالصحة العامة في البرازيل. من شأن صدور حكم لصالح المدعين ألا يمثل إنجازًا بارزًا للبرازيل فحسب، بل أن يُرسي أيضًا سابقة قانونية مهمة للحكومات الساعية إلى مساءلة صناعة التبغ.