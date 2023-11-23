شركة PowerChina تقود الطريق في ممارسات ESG في بلدان مبادرة الحزام والطريق من خلال مشاريع الطاقة النظيفة التي يستفيد منها أكثر من مليار شخص

The sixth enrollment ceremony of The Sinohydro Training Insitute

بكين، 23 نوفمبر 2023 /PRNewswire/ -- في منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي الذي عقد مؤخرًا في العاصمة الصينية بكين يومي 17 و 18 أكتوبر، سعت شركةPower Construction Corporation of China ("PowerChina") لمضاعفة ممارساتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، وهو الأمر الذي نجحت به الشركة. ولشركة PowerChina العديد من المساهمات الإيجابية في مجالات التنمية المستدامة والتي أفادت أكثر من مليار شخص من خلال مشاريعها البيئية والاجتماعية ومشاريع حوكمة الشركات ESG بما في ذلك تنمية المهارات ودعم التعليم وتحسين سبل المعيشة ومشاريع البنية التحتية لوسائل النقل والدعم الطبي، وكذلك تخزين الحبوب، وعمليات الإغاثة والإنقاذ.

تنمية المهارات

تبلغ القوى العاملة لشركة PowerChina ما يقرب من 130 ألف موظف، وتمثل نسبة الموظفين الأجانب من إجمالي حوالي 80% من قوام القوى العالمة، وتعتبر الشركة جميع موظفيها بمثابة عناصر محورية وأساسية لعملياتها التشغيلية. ومن جانبها، تقدم الشركة فرص عمل مستقرة وتظهر التزامها بتدريب وتنمية مهارات موظفيها، وذلك من خلال العديد من الدورات التدريبية التي تجريها الشركة على غرار الدورة التدريبية بمعهد Sinohydro Training Institute في زامبيا، بالإضافة إلى تدريب في مجال التكنولوجيا الهندسية بجمهورية ساحل العاج، إلى جانب تدريب بمدرسة تنمية المهارات المهنية للعمال بجمهورية لاوس الديمقراطية.

وقد أدمجت زامبيا معهد Sinohydro Training Institute، الذي أعلن عن افتتاحه عام 2017، في نظامها التعليمي، وشهد المعهد تخرج ما يقرب من 332 متدربًا متميزًا بنجاح والذين أصبحوا اليوم بمثابة الدعامة التقنية التي تستند إليها في قطاع البنية التحتية.

دعم التعليم المحلي

يعتبر التعليم الركيزة الأساسية للتنمية الاجتماعية لأي دولة، وهو الأمر الذي تعيه الشركة وتدركه، ولهذا تقدم الشركة كافة أوجه الدعم لمشاريع التعليم المحلية. وقد ساهمت الشركة، من خلال مشاريعها التعليمية المتمثلة في تشييد وبناء 679 مدرسة نموذجية في العراق، وتجديد مدرسة Balouh EEC في الكاميرون، إلى جانب دعم مدرسة Sekolah Kebangsaan Sg Kem Batu 18 في ماليزيا، في توفير ظروفا تعليمية أفضل للمناطق المحلية بتلك الدول، الأمر الذي مهد الطريق للأجيال الشابة الناشئة نحو التعليم والتعلم.

مشروعات تحسين سبل المعيشة

أنشأت PowerChina جمعية Overseas Volunteer Association وشاركت في العديد من أنشطة ومشروعات الرعاية العامة مثل بناء الجسور والطرق وتوسيع محطات المياه ورعاية الأيتام وتعزيز حماية البيئة وتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية.

مشاريع البنية التحتية لوسائل النقل

ساهمت شركة PowerChina على نحو كبير في بناء العديد من مشروعات وسائل النقل وتشييد بنيتها التحتية مثل مشاريع النقل بالسكك الحديدية ومشاريع النقل عبر السكك الحديدية في المناطق الحضرية، الأمر الذي وفر دعماً قوياً للبنية التحتية لوسائل النقل بشكل عام في العديد من البلدان. فبناء مشروعات السكك الحديدية أمر هام يعزز بشكل فعال تنمية التجارة المحلية والدولية، ولنا في مشروع سكة حديد الصين ولاوس ومشروع مترو أنفاق سنغافورة أمثلة على ذلك.

الدعم الطبي

تعمل المشاريع الطبية لشركة PowerChina ومستشفياتها، مثل مستشفى Guayaquil Hospital بالإكوادور، على توفير مرافق طبية متقدمة فضلًا عن خدمات طبية متكاملة بقدر أكبر من الشمول للمجتمعات المحلية، والتي بدورها تعمل على تحسين جودة حياة الأشخاص المستفيدين منه

تخزين الحبوب

يوفر مشروع مخزن الحبوب الجزائري التابع لشركة PowerChina مرافق حديثة لتخزين الحبوب في البلاد، الأمر الذي أدى إلى تحسين مستويات تخزين الحبوب على نحو فعال. كما أدى إلى انخفاض نسبة خسائر البلاد من الحبوب من 9% إلى 2% خلال السنوات التشغيلية الثلاث الأولى، مما حال دون خسارة ما يقرب من 1.5 مليون دولار أمريكي كخسائر اقتصادية في قطاع الحبوب.

عمليات الإغاثة والإنقاذ

إلى جانب تشيدها للعديد من المشروعات التنموية، تمثل شركة PowerChina نبراس أمل للعديد من الأشخاص أثناء نكبات الطبيعة وكوارثها. وقام موظفو الشركة، في سبيل مواجهة الكوارث الطبيعية على غرار الزلازل والفيضانات والحرائق والحد من آثارها المدمرة، باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات الحاسمة والمنقذة للحياة لتوفير خدمات الإغاثة والإنقاذ مثل تنظيف الطرق وتقديم المساعدة الطبية وجمع التبرعات، الأمر الذي وإن دل فإنه يدل على التزام الشركة بالقيم الإنسانية ودورها المجتمعي.

وتفسح الشركة لمزايا تكامل السلسلة الصناعية الكاملة الفرصة الكاملة للاستثمار والتشييد والتشغيل وبناء شبكة تجارية عالمية، وكذلك تسريع بناء ممارسات ESG من خلال إجراءات مسؤولة، جنبًا إلى جنب مع التزام الشركة بتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي تقع فيها مشروعاتها والدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي أثناء بناء تلك المشروعات.



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