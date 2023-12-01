شركة POWERCHINA تنجز أول مشروع لطاقة الرياح في الإمارات العربية المتحدة في وقت حرج للعمل المناخي العالمي

بكين، 1 ديسمبر 2023 -- /PRNewswire/ أقيم حفل افتتاح أول مشروع لطاقة الرياح في الإمارات العربية المتحدة والذي شيدته شركةPower Construction Corporation of China (المُشار إليها باسم "POWERCHINA") في أبو ظبي، في دلالة واضحة على أهمية الطاقة المتجددة للعمل المناخي العالمي في الأوقات الحرجة حيث تنشط مكافحة تغير المناخ إلى أبعد الحدود. هذا ويبلغ إجمالي الطاقة المركَّبة للمشروع الذي تمتلكه شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل ش.م.ع – التي يُشار إليها باسم "المصدر"، 117.5 ميجاوات، تضم 103.5 ميجاوات من طاقة الرياح و14 ميجاوات من محطة صغيرة للطاقة الكهروضوئية.

the UAE Wind Program Project

وعلّق الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس المُعَيَّن لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP28"، والمبعوث الإماراتي الخاص بتغيير المناخ، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في الحفل قائلًا: إن مشروع برنامج الإمارات لطاقة الرياح هو فخر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأن البلاد تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ التي تدعو إلى تطوير قدرة الطاقة المتجددة المركبة عالميًا لتتضاعف ثلاث مرات بحلول عام 2030. وأشار أيضًا إلى أن المشروع يظهر التزام الإمارات الراسخ نحو توسيع الاستثمار في الطاقة النظيفة، خاصة أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ سيُعقد في البلاد في نوفمبر من هذا العام، مضيفًا أن المشروع جزء مهم من تحقيق صافي الانبعاثات الصفري في الإمارات العربية المتحدة جراء المبادرة الإستراتيجية بحلول عام 2050.

هذا وقد حظى المشروع بسبب امتيازه على جائزة مشروع الطاقة لعام 2022 من قبل Big Project ME في الشرق الأوسط وعلى جوائز الأمن الدولي لعام 2023 من قبل مجلس السلامة البريطاني.

ومنذ عام 2008، تعمل POWERCHINA في الإمارات العربية المتحدة حيث أنشأت مقراتها الإقليمية في دبي في 2016 للإشراف على منطقة (MENA) الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لذلك أصبحت شركة POWERCHINA أكبر مقاول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهندسة محطات الطاقة وتحلية مياه البحر، والتوريدات والبناء (EPC) نظرًا لكونها متخصصة في المياه والطاقة والتنمية الحضرية. والجدير بالذكر أنها أنجزت ستة مشروعات في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك مشروع اتحاد السكك الحديدية 2F2 لمرافق الشحن. ويجري حاليًا تنفيذ مشروعين بما فيهم مشروع الطويلة لتحلية المياه في أبو ظبي، وهو الأكبر في العالم بإنتاج يومي للمياه يبلغ 900,000 مترًا مكعبًا.

يمثل تغير المناخ تحديًا كبيرًا ويُعد كل جزءً من درجة الاحترار عاملًا مهمًا. وكما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريز، "إن الخبر السار هو أن طوق النجاة يكمن أمامنا مباشرة." وسلّط الضوء على الحاجة الملحة لاستخدام تقنيات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتي غالبًا ما تكون أكثر اقتصادية مقارنة بالوقود الأحفوري. كما تخطط حكومة الإمارات العربية المتحدة لزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة واستثمار ما لا يقل عن 600 مليار درهم (163.5 مليار دولار أمريكي تقريبًا) في هذا المجال بحلول عام 2050. ووفقًا لإستراتيجيتها للطاقة لعام 2050، ستحقق الإمارات العربية المتحدة 44% من إمداداتها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2050.

وتلتزم شركة POWERCHINA بمواصلة تعزيز حلول الطاقة المستدامة والمساهمة في العمل المناخي العالمي وتنمية الطاقة النظيفة التي يستفيد منها الكثير من الناس في الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة POWERCHINA

تأسست شركة Power Construction Corporation of China (المُشار إليها باسم POWERCHINA) في عام 2011 وهي مجموعة مقاولات رائدة متخصصة في الاستثمار والتمويل، والتخطيط والتصميم، والإنشاء الهندسي، وتصنيع المعدات، وإدارة العمليات. واحتلت الشركة المرتبة رقم 105 في قائمة فورتشن 500 لعام 2023.