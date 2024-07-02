شركة POWERCHINA تَقود التعاون الدولي من خلال التنمية المستدامة في الشرق الأوسط من خلال قدرتها على تكامل موارد سلسلة الصناعة الكاملة

بكين, 2 يوليو / تموز 2024 /PRNewswire/ -- تواصل شركة Power Construction Corporation of China المشار إليها لاحقًا باسم ("POWERCHINA" أو "الشركة") مسيرتها الدولية في أجواء المؤتمر الوزاري العاشر لـ منتدى التعاون الصيني العربي ، الذي انعقد في 30 مايو 2024 في بكين، لتعزيز التعاون الوثيق بين الصين والدول العربية، ويُعد المنتدى بمثابة آلية التنسيق الرئيسية متعددة الأطراف بين الصين والدول العربية.

POWERCHINA Launches Public Welfare Initiative to Protect Marine Ecosystems in the UAE

وقد تم تعزيز النفوذ الدولي لشركة POWERCHINA بشكل أكبر من خلال العديد من المشاريع التي ساهمت بالمعرفة والخبرة الصينية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية في المنطقة، وقد تكيفت الشركة بشكل جيد مع قواعد السوق المتطورة من خلال تكامل موارد سلسلة الصناعة الكاملة الناضجة، وتوسيع مفهوم التنمية الخضراء في الشرق الأوسط من خلال بناء مدن حديثة منخفضة الكربون، ويدعم هذا الجهد بشكل كبير أهداف رؤية 2030 للملكة العربية السعودية، وهي خطة تحويلية لإطلاق العنان لإمكانات شعبها وخلق أمة متنوعة ومبتكرة ورائدة عالميًا.

ساعدت POWERCHINA على خلق قدرة تنافسية أساسية فريدة من نوعها من خلال تجارب أداء المشاريع الدولية الغنية والشاملة في سوق الشرق الأوسط، وتم تسليط الضوء على القدرات الرئيسية في العديد من المشاريع التي تشمل تسريع عملية تحلية مياه البحر، وتركيب توربينات الغاز الأخضر بكفاءة احتراق تصل إلى 63%، والعديد من مشاريع تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية المبتكرة الجديدة، وغالبًا ما تتكون فرق العمل في الشركة من موظفين محليين يعملون على تعزيز نقل التكنولوجيا ورفع المكانة الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة من خلال قدرات تكامل موارد سلسلة الصناعة الكاملة لشركة EPCO.

شركة POWERCHINA تعطي الأولوية لتعزيز إدارة المواهب المحلية وحماية النظام البيئي البحري

في اليوم العالمي للمحيطات الأخير، في الثامن من يونيو، تعاونت POWERCHINA مع خبراء من مجموعة الإمارات للبيئة البحرية (EMEG) وشركاء آخرين للمساعدة في تنظيف النفايات الخطرة من الأراضي الرطبة، وكانت إحدى هذه الأراضي هي محمية جبل علي للأراضي الرطبة، بجوار مشروع حصيان لتحلية المياه الذي أنشأته شركة POWERCHINA في دبي، والذي سينتج عند اكتماله أكثر من 800 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، مما يساعد على تلبية الاحتياجات المائية لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتبنى مبادرة POWERCHINA التنمية المحلية، وتحترم المعتقدات الدينية المحلية، وتعزز التبادلات الثقافية، وتفي بالمسؤوليات الاجتماعية لتعزيز النمو الاقتصادي المحلي وتحسين سُبل العيش. تعطي شركة POWERCHINA الأولوية، أثناء البناء، لتوظيف الموظفين المحليين وتوفير التدريب على المهارات المهنية الذي يعزز بشكل كبير قابليتهم للتوظيف، وبالإضافة إلى ذلك، تُجري شركة POWERCHINA بحثًا شاملاً حول التعاقد من الباطن والمشتريات المحلية، وتتعاون مع المقاولين من الباطن المحليين ذوي الخبرة، وزيادة استخدام الموارد المحلية، وزيادة المشتريات المحلية لزيادة تحفيز الاقتصاد المحلي.

ومن بين العديد من مشاريع POWERCHINA الرئيسية في المنطقة، يبرز مجمع البحر الأحمر السعودي كمبادرة طاقة ذكية متكاملة وخالية من الكربون، وهو أول مشروع تجاري واسع النطاق في العالم يدمج أنظمة طاقة متكاملة متعددة. تركز شركة POWERCHINA على الطاقة النظيفة وحماية البيئة، وبناء محطات الطاقة الكهروضوئية ومحركات الديزل ذات الكتلة الحيوية للحصول على طاقة خضراء بنسبة 100% وخالية من التلوث.

تلتزم POWERCHINA بالتنمية المستدامة، وتتحمل مسؤولية حماية النظام البيئي. من خلال المشاريع ونشر التكنولوجيا، تقدم POWERCHINA حلول الطاقة الخضراء المتطورة، مما يسهل انتقال الطاقة المحلية واستدامتها.