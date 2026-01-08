PROMISE Technology、Intersec Dubai 2026でスマート・シティおよびインテリジェント映像解析（IVA）対応のAIストレージ基盤を紹介

ドバイ（UAE）および新竹（台湾）、2026年1月8日 /PRNewswire/ -- 中東・アフリカ地域最大級のセキュリティ／防災分野の国際展示会である Intersec Dubai 2026（インターセックドバイ）において、PROMISE Technology（以下、PROMISE）は、AI活用型インテリジェント映像解析（IVA）監視システムの厳しい性能要件に対応するストレージ・システムのデモンストレーションを実施することを発表しました。AIカメラの普及によりメタデータが急増し、映像ストリームに加えて、データ量、運用の複雑性、スループット、IOPSに求められる水準が大きく引き上げられています。こうした背景から、ストレージはAIを活用した映像監視システムを支える重要な基盤として位置付けられています。受動的な映像の記録からリアルタイム解析へと進化する中、ストレージは単なるアーカイブから高性能な処理エンジンへと姿を変えています。

ビデオ監視、放送、ポスト・プロダクションなど、映像中心のストレージ設計で35年以上の実績を持つPROMISEは、大規模環境におけるリアルタイムのデータ・ストリーミングを支える技術開発に長年注力してきました。こうした市場は、低レイテンシー、持続的なスループット、高いIOPSを連続稼働環境において安定的に提供できることが、ストレージに求められる重要な要件となります。

映像監視がAI主導のアーキテクチャへと進化する中で、これらの要件は一段と厳しさを増しています。GPUやNVMe、超高速ネットワークが普及する前から、PROMISEはミッションクリティカルな映像関連の業務において安定した性能を発揮するストレージ・アーキテクチャの開発に取り組んできました。PROMISE SmartBoost™（スマートブースト）テクノロジーは、負荷の高い継続的な録画および解析環境においても、コマ落ちのない安定した映像ストリーミングを実現するために設計された技術です。

PROMISEは、この分野で長年培ってきた専門知識に、NVMeストレージ、PCIe® 5.0接続、最新のIntel®プロセッサ、高性能GPUといった先進的なハードウェア技術を融合させることで、IVA対応映像監視システム、AIの学習および推論機能、さらにはデータ・センター向けに最適化されたストレージ・プラットフォームを提供しています。

Intersec Dubai 2026では、スマート・シティおよび公共安全分野への導入に際して直面するストレージの課題に対し、PROMISE は以下のようなソリューションを紹介します。

ISS社（Intelligent Security Systems社）の映像解析ソフトウェアと連携した、AI／インテリジェント映像解析（IVA）向けに最適化されたストレージ・プラットフォーム「Vess A8110」によるデモンストレーション。顔認識を含むリアルタイム解析と高解像度映像の継続的な取り込みに対応しています。

Intel ® Xeon ® 6デュアルCPU を搭載した「Vess A8340」を用いた、Milestone Systems社のVMSおよびBriefCam社の映像解析ソリューションと連携したデモンストレーション。GPUで高速化したAI/インテリジェント映像解析処理において、低レイテンシーかつ高IOPSの性能を発揮します。

を搭載した「Vess A8340」を用いた、Milestone Systems社のVMSおよびBriefCam社の映像解析ソリューションと連携したデモンストレーション。GPUで高速化したAI/インテリジェント映像解析処理において、低レイテンシーかつ高IOPSの性能を発揮します。 EOS（Entirely Open Storage）によって実現される並列ファイル・システム構成のデモンストレーション。Metadata Gateway（MGM）、QuarkDB（QDB）、File Storage Service（FSS）を備え、Vess A8110およびGreenBoost™（グリーンブースト）テクノロジー搭載のVTrak J5960高密度JBODを使用することで、継続的な監視運用やAIの学習・推論に対応するスケーラブルなアーキテクチャを紹介します。

PROMISE は、2026年1月12日から14日までドバイ・ワールド・トレード・センターで開催されるIntersec Dubai 2026において、SAゾーンのブースF23に出展します。

SOURCE Promise Technology