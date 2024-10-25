شركة Protelion تعود إلى حدث Black Hat MEA مع التركيز على مجال الاتصالات الآمنة

مدينة برلين, 25 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- بعد مشاركة ناجحة في العام الماضي، يسعد شركة Protelion الإعلان عن عودتها إلى حدث Black Hat MEA لعام 2024، أحد أهم أحداث الأمن السيبراني في هذا العام. سيتم عقد المؤتمر والمعرض في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر في مدينة الرياض، دولة المملكة العربية السعودية، مع اجتماع أكثر من 40,000 من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، وأكثر من 450 شركة تعرض منتجاتها، ومتحدثين رائدين في الصناعة من 120 دولة.

Protelion Returns to Black Hat MEA with a Spotlight on Secure Communication

باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني، فإن شركة Protelion ستعرض مرة أخرى تقنيتها المتطورة خلال هذا الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وهذه المرة ستركز على حل للاتصالات الآمنة مصمم لتلبية الاحتياجات الأمنية المتطورة للمنظمات في جميع أنحاء العالم.

في كشك الشركة، سيكون لدى الزوار فرصة للتفاعل مع خبرائها واستكشاف حل Secure Communication (الاتصالات الآمنة) من Protelion. ويتضمن تطبيق Enterprise Messenger الخاص بالشركة مع تقنية التشفير من نقطة إلى نقطة (P2PE) للاتصالات التجارية الخاصة، وهاتف Armored Mobile، وهو هاتف ذكي مدعم يعمل بنظام تشغيل ArmoredOS على أندرويد من Protelion، ويقدم تشفيرًا متقدمًا وتقنية VPN لاتصالات آمنة للهواتف المحمولة. حيث صُممت هذه المنتجات لمواجهة تحديات الأمن السيبراني الأكثر إلحاحًا اليوم، لضمان حماية شاملة عبر قنوات الاتصال المختلفة.

يقول Josef Waclaw، الرئيس التنفيذي لشركة Protelion GmbH: "تقدم شركة Protelion حلولًا آمنة للغاية وقابلة للتخصيص للمنظمات، من الشركات متوسطة الحجم إلى الهيئات الحكومية واسعة النطاق. تم تصميم تقنياتنا للاندماج السلس في الشبكات الحالية، لتوفير طبقة قوية من الأمان. نحن نتوق لتقديم أحدث منتجاتنا، بما في ذلك تطبيق Protelion Messenger وهاتف Armored Mobile، إلى الحاضرين في حدث Black Hat MEA".

لا تفوتوا الفرصة لتجربة منتجات الأمن السيبراني المتقدمة لدينا وقوموا بزيارة جناحنا: رقم H2، F31 في حدث Black Hat MEA 2024.

نبذة عن Protelion:

شركة Protelion هي شركة رائدة عالمية في مجال الأمن السيبراني مقرها في مدينة برلين، بدولة ألمانيا. نقوم بتصميم وتطوير ودمج حلول الحماية السيبرانية المتطورة للحكومات وجيوش الدفاع وقوات إنفاذ القانون ومؤسسات البنية التحتية الحرجة في جميع أنحاء العالم. تتمثل مهمتنا في توفير حلول موثوقة ومستعدة للمستقبل تلبي احتياجات الأمن السيبراني المتطورة لعملائنا. بفضل حضورنا العالمي المدعوم من فريق دولي وشبكة من شركاء التوزيع عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا اللاتينية، تلتزم Protelion بحماية الأنظمة الحرجة مستعينة في ذلك بالخبرة والابتكار من المستوى العالمي اللتان تتميز بهما.

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