Protelion revient à Black Hat MEA en mettant l'accent sur les communications sécurisées

BERLIN, 25 octobre 2024 /PRNewswire/ -- ApAprès une participation réussie l'année dernière, Protelion est ravie d'annoncer son retour à Black Hat MEA 2024 - l'un des événements de cybersécurité les plus prestigieux de l'année. La conférence et l'exposition se tiendront du 26 au 28 novembre à Riyad, KSA, avec le record de réunir plus de 40 000 professionnels de la cybersécurité, plus de 450 exposants et des conférenciers de premier plan de l'industrie provenant de plus de 120 pays.

Protelion Returns to Black Hat MEA with a Spotlight on Secure Communication

En tant qu'entreprise leader dans le domaine de la cybersécurité, Protelion présentera une fois de plus sa technologie de pointe au cours de cet événement de trois jours, en se concentrant cette fois-ci sur la solution Secure Communication, conçue pour répondre aux besoins de sécurité en constante évolution des organisations du monde entier.

Sur notre stand, les visiteurs auront la possibilité de dialoguer avec nos experts et d'explorer la solution de communication sécurisée de Protelion. Cela inclut notre Enterprise Messenger avec un cryptage point à point pour les communications professionnelles privées, et l'Armored Mobile, un smartphone fortifié fonctionnant sur l'ArmoredOS de Protelion basé sur Android, offrant un cryptage avancé et un VPN pour des communications mobiles sécurisées. Ces produits sont conçus pour relever les défis de cybersécurité les plus pressants d'aujourd'hui, en assurant une protection complète sur les différents canaux de communication.

« Protelion offre des solutions hautement sécurisées et personnalisables pour les organisations allant des moyennes entreprises aux organismes gouvernementaux de grande envergure. Nos technologies sont conçues pour une intégration transparente dans les réseaux existants, offrant ainsi une couche de sécurité robuste. Nous sommes impatients de présenter nos dernières offres, notamment Protelion Messenger et Armored Mobile, aux participants de Black Hat MEA », déclare Josef Waclaw, PDG de Protelion GmbH.

Ne manque pas l'occasion de découvrir nos produits de communication sécurisée avancés et de visiter notre stand : H2, F31 à Black Hat MEA 2024.

À propos de Protelion :

Protelion est un leader mondial de la cybersécurité dont le siège se trouve à Berlin, en Allemagne. Nous concevons, développons et intégrons des solutions de cyberprotection de pointe pour les gouvernements, la défense, les forces de l'ordre et les organisations d'infrastructures critiques du monde entier. Notre mission est de fournir des solutions fiables et prêtes pour l'avenir qui répondent aux besoins évolutifs de nos clients en matière de cybersécurité. Avec une présence mondiale soutenue par une équipe internationale et un réseau de partenaires de distribution à travers la région EMEA, les États-Unis et l'Amérique latine, Protelion s'engage à sauvegarder les systèmes critiques avec une expertise et une innovation de classe mondiale.

