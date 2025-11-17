شركة PULLMAN HOTELS & RESORTS تكشف عن عصر جديد

يأتي هذا الإعلان بعد الإطلاق الدولي الناجح لـ Pullman xChange ، سلسلة الفعاليات العالمية الجديدة المصممة لإشعال الأفكار الجريئة وجذب رؤىً جديدة بين القادة والمبدعين والمبتكرين.

تجربة Pullman الجديدة

منذ عام 1859، أعادت Pullman تخيل معنى السفر واللقاء والتواصل. اليوم الفصلَ التالي في هذا الإرث – فصلٌ يقوم على مفهوم التبادل. يعيد تحول العلامة التجارية تعريف الفندق كمنصة اجتماعية ديناميكية، مُصممة لتعكس الإيقاع المتغير للمسافر اليوم.

من أبرز تجليات لغة العلامة الجديدة بوابة Pullman . تشير هذه المداخل ذات الطابع النحتي، المستوحاة من أنفاق السكك الحديدية في ماضي Pullman ، إلى الانتقال إلى عالم مميز من التبادل. كل بوابة تُمثل توقيعًا معماريًا جريئًا – يسهل التعرف عليه عالميًا، لكنه مُفسّرٌ بشكلٍ مختلف محليًا من حيث المواد والتكوين والألوان. يمكن للضيوف بالفعل اختبار بوابة Pullman في فندق Pullman أبراج بحيرات جميرا دبي، بينما ستقدم الافتتاحات المرتقبة، مثل Pullman Perth Airport و Pullman Hamilton ، هذا التوقيع التصميمي إلى أسواق جديدة. ستتواصل عمليات تركيب المزيد من هذه العناصر عبر الشبكة مع تقدم برامج التجديد.

كما أعيد ابتكار مساحات الاجتماعات والفعاليات لتكون مرنة في جوهرها – أماكن يمكنها التحول بسهولة من موقع لإلقاء الكلمات إلى استوديو مبتكر، ومن ساحة لورش العمل إلى منصة ثقافية – تجسيدًا للاعتقاد بأن التبادل يزدهر في البيئات المبنية على الإمكانات.

منصة طهي جديدة

تجارب الطهي وخلط المشروبات هي محور تجربة Pullman . تتصدر البارات المشهد كمحاور اجتماعية نابضة بالحياة، من أول خلطات الإسبريسو وحتى آخر كوكتيل لديهم. في هذا العصر الجديد، ستعطي القوائم أولوية للعفوية، وقابلية المشاركة، والنكهات العالمية، مما يشجع الضيوف على البقاء والتفاعل والاستكشاف.

ابتداءً من عام 2026، ستُقدَّم تجربة Unexpected Pairings ، وهي طقس بار تفاعلي يدعو الضيوف إلى سحب بطاقة من مجموعة أوراق لعب لاكتشاف توليفات مبتكرة بين الطعام والكوكتيلات. تعيد هذه التجربة تعريف فن خلط المشروبات وتناول الطعام بأسلوب ممتع، حيث تشجع على الفضول المَرِح وتثير الحوار والتبادل من خلال الاختلاف والاكتشاف والذوق.

خدمة تتمحور حول الإنسان للجيل الجديد

على مدار الـ 18 شهرًا الماضية، قدّمت Pullman برنامجًا تدريبيًا جديدًا لفِرقها، يركز على التعاطف، والوعي الثقافي، وبناء الروابط. تعتمد ثقافة الخدمة على الذكاء العاطفي، مما يمكّن فريق Heartist (فناني القلوب) من المزج بين الثقة والحدس والدفء الإنساني الحقيقي في كل تفاعل مع الضيوف.

حتى الآن، أكمل نحو 60% من أكثر من 20,000 من فريق Heartist لدى Pullman تدريبهم، بينما سيُستكمل تدريب البقية في عام 2026، مما يزود الفِرق بالقدرة على خدمة الضيوف ليس فقط بكفاءة، بل أيضًا بقدر أكبر من الفهم والرعاية الصادقة.

Pullman xChange : حيث تلتقي الرؤية بالإرث

أقيمت النسخة الافتتاحية من Pullman xChange في الفترة من 13 إلى 14 نوفمبر 2025، حيث حوّلت فندق Pullman Dubai Downtown إلى منتدى مباشر لتصادُم الإبداع. طُوِّرت التجربة بالتعاون مع House of Beautiful Business – وهو مركز تفكير عالمي ومجتمع يربط بين الأعمال والتكنولوجيا والفنون – وقد استكشفت أفكارًا وابتكاراتٍ وتحولاتٍ ثقافية تحت شعار " ابنِ شيئًا يعيشُ بعدك ".

يُشكل الحدث جزءًا من تعاون يمتد لثلاث سنوات بين Pullman و House of Beautiful Business ، يجمع بين شركة رائدة في الضيافة ومجتمع عالمي من المبدعين والمفكرين. معًا، ستُسهم هذه الشراكة في ترسيخ عصر جديد من التجمعات الهادفة، والقيادة الفكرية، والتبادل عبر القارات.

شهد البرنامج في دبي ورش عمل غامرة، وعروضًا فنية، ونقاشات قادتها أصوات ريادية من بينهم عبدالعزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي للمستقبل، وعالمة الأعصاب Hannah Critchlow ، وأخصائية علم النفس السيبراني Elaine Kasket ، والمعماري أديب دادا.

وانطلاقًا من الإيمان بأن التقدم يبدأ عندما نتحدى ما نعرفه وننظرُ إلى المألوف بزاوية جديدة، يمزج Pullman xChange بين الحوار والتعبير الفني والتجربة الحسيّة.

في عام 2026، سينطلق Pullman xChange في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، وستُصمّم كلُ نسخة بالتعاون مع مجموعة ثقافية محلية لتعكس السياق المحلي.

زخمٌ نحو النمو

يقول Benoît Racle ، الرئيس العالمي للعلامات التجارية المميزة في Accor : "يمثل تحول Pullman خطوة جريئة نحو المستقبل — خطوةٌ تمزج إرثنا القائم على الحركة والحداثة مع إحساس متجدد بالغاية". "صُمم كل فندق ليكون مكانًا للتبادل، حيث تتحرك الأفكار والناس بحرية، مما يعزز الإبداع وبناء الروابط. وقد كان إطلاق هذا التحول بالتزامن مع فعالية Pullman xChange أمرًا طبيعيًا، لأنها تجسد بالفعل فلسفة علامتنا. وتمثل روحنا الجديدة — ديناميكية، ترابُط، ووفرة من الاحتمالات. وهذا مجرد بداية لحركة ستستمر في الظهور عبر فنادقنا حول العالم".

ومع أكثر من 150 فندقًا في أكثر من 40 دولة وما يزيد عن 70 مشروعًا قيد التطوير، تواصل Pullman تعزيز حضورها العالمي في الوجهات الرئيسية عبر الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأفريقيا. تسير العلامة على المسار الصحيح لتتجاوز 200 فندق ومنتجع خلال خمس سنوات، مدفوعةً بثقة المُلّاك والطلب المتزايد على الضيافة المميزة التي تتماشى مع الثقافة المحلية.

في عام 2026 وما بعده، ستقدّم الشركة فنادقًا في عناوين جديدة مثل Pullman Royal Key Wellness Resort في جوادلوب، و Pullman Kolašin Breza في الجبل الأسود، و Pullman Tokyo Ginza في اليابان، وتُظهر التزام Pullman بالهندسة المعمارية التحويلية، والتبادل الإبداعي، والمساحات المتجددة التي تنبض بروح Pullman .

المواد الصحفية : انقر هنا

نبذة عن Pullman

شركة Pullman Hotels & Resorts هي المكان حيث تتلاقى الشعوب والثقافات والأفكار. بصفتها منصة للتفاعلات الاجتماعية، تدعو Pullman المسافرين العالميين وأصحاب الرؤى الحديثة إلى اللقاء والتعاون والانخراط في مساحات تحويلية. أكثر من 150 وجهة حول العالم تعمل كمراكز ثقافية في الوجهات الأكثر ديناميكية في العالم، من Pullman Paris Montparnasse إلى Pullman Singapore Orchard و Pullman Maldives Maamutaa . وُلدت Pullman قبل أكثر من 150 عامًا بروح مُنفتحة، وما زالت تتطور كحلقة وصل بين الناس والأفكار. شركة Pullman هي جزءٌ من Accor ، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الضيافة، والتي تضم أكثر من 5,700 منشأة في أكثر من 110 دول، كما أنها علامة مشاركة في ALL Accor ، منصة الحجز وبرنامج الولاء الذي يوفر مجموعة واسعة من المكافآت والخدمات والتجارب.

pullman.com | all.com | group.accor.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2823147/Pullman_Hotels___Resorts_PULLMAN_HOTELS___RESORTS_UNVEILS_A_NEW.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2823148/Pullman_Hotels___Resorts_PULLMAN_HOTELS___RESORTS_UNVEILS_A_NEW.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2823149/Pullman_Hotels___Resorts_PULLMAN_HOTELS___RESORTS_UNVEILS_A_NEW.jpg