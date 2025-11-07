شركة Purpose Brands تعلن عن توسّع Anytime Fitness في المملكة العربية السعودية (KSA)، وترحّب بمجموعة ملكية الامتيازات المخضرمة ABFit بصفتها صاحب الامتياز الرئيسي

يُوسّع هذا الاتفاق الحضور العالمي لأندية اللياقة البدنية التابعة لعلامة Anytime Fitness ويعكس طموحاتها في منطقة الشرق الأوسط، بما يتماشى مع برامج رؤية السعودية: 2030 الخاصة بالصحة والرفاهية للجميع في أنحاء المملكة العربية السعودية؛ ومن المقرر افتتاح أول نادٍ في الرياض بحلول ربيع عام 2026

بوكا راتون، فلوريدا وودبري، مينيسوتا والرياض، المملكة العربية السعودية، 7 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- يسر شركة Purpose Brands LLC الإعلان أن علامتها Anytime Fitness ، أكبر علامة تجارية لأندية اللياقة البدنية وتجربة التدريب الشخصي في العالم، قامت بالإعلان عن اتفاقية الامتياز الرئيسية الجديدة مع شركة ABFit ومقرها الرياض، بالمملكة العربية السعودية ( KSA ). ويأتي هذا الإعلان في وقتٍ تواصل فيه المملكة تنفيذ رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز صحة ورفاهية المواطنين والمقيمين.

قال رائد العرابي الحارثي، الشريك المستثمر والمدير العام لشركة ABFit : "يسعدنا أن نجلب علامة Anytime Fitness إلى المملكة العربية السعودية". "الصحة واللياقة عنصران أساسيان في أهداف رؤية السعودية 2030، ونحن فخورون بهذا الاستثمار الذي سيوسّع نطاق وصول خدمات اللياقة البدنية في جميع أنحاء المملكة."

سيُفتتح أول نادٍ لـ Anytime Fitness في ربيع عام 2026، يليه افتتاح ما لا يقل عن 60 ناديًا خلال السنوات الست القادمة، تشمل فروعًا للنساء والرجال في مختلف مدن المملكة العربية السعودية.

وقال عاصم أبو عيشة، الرئيس التنفيذي لشركة Anytime Fitness السعودية: "لا وقتَ أفضلُ من الآن لافتتاح علامة Anytime Fitness في المملكة". "فوزارة الصحة تقدّم العديد من المبادرات المتعلقة بالتغذية والنشاط البدني لدعم أنماط الحياة الصحية؛ ووزارة الرياضة أيضًا تعمل على رفع نسبة الأفراد الذين يمارسون النشاط البدني بانتظام؛ كما تشجع وزارة الاستثمار على ضخ الاستثمارات في قطاع اللياقة البدنية، مما يخلق بيئة جاذبة تدعم النمو المستدام. وبالعمل جنبًا إلى جنب مع هذه المبادرات والجهود المستمرة من الجهات الحكومية، نتطلع إلى بناء شبكة مزدهرة من أندية Anytime Fitness تسهم في مساعدة جميع سكان المملكة على عيش حياة أقوى، وأكثر صحة، وأطول عمرًا."

مع انضمام المملكة العربية السعودية، أصبحت أندية Anytime Fitness التي تقدم خدمات التدريب الشخصي والتغذية والتعافي تعمل الآن في 49 دولة وإقليمًا حول العالم، مما يشكّل ميزة رئيسية لأعضاء Anytime Fitness البالغ عددهم 5 ملايين في جميع أنحاء العالم.

وقالت Stacy Anderson ، الرئيسة العالمية لعلامة Anytime Fitness : "بينما نتحرك بقصد توسيع طرق دعم Anytime Fitness للناس في رحلاتهم الشخصية نحو الصحة والعافية، فإن هذه الاتفاقية مع شركة ABFit ، وثقة المملكة في علامتنا التجارية، أمر نقدّره بعمق". "نحن نؤمن بشدة بتوقعات تحقيق نمو مكون من رقمين لاقتصاد العافية العالمي تبلغ قيمته 6.3 تريليون دولار أمريكي* خلال العقد المقبل، والاستثمارات مثل التي تُقدِم عليها المملكة أساسية لضمان تطويرنا للصحة والعافية وجعلها أكثر سهولة في الوصول للأفراد والمجتمعات حول العالم".

لقد وسّعت هذه الصفقة من حضور Purpose Brands في المملكة العربية السعودية، حيث تنضم علامة Anytime Fitness إلى علامة Orangetheory Fitness ، التي تعمل أيضًا داخل المملكة.

وقال Sander van den Born ، نائب الرئيس التنفيذي الدولي لشركة Purpose Brands : "يسرّنا أن نرحب بشركة ABFit كصاحبة الامتياز الرئيسية التي ستُدخِل علامة Anytime Fitness إلى المملكة العربية السعودية". "إلى جانب حضور محفظتنا الأوسع في قطاع اللياقة البدنية، نتطلع إلى أن تسهم Anytime Fitness بطرقٍ مؤثرة وفعّالة في تعزيز الصحة والرفاهية الشاملة لجميع سكان المملكة".

*المصدر: بيانات معهد العافية العالمي

نبذة عن Anytime Fitness

Anytime Fitness هي العلامة التجارية الأكبر والأسرع نموًا للياقة البدنية في العالم، بمتوسط 300 ناديًا جديدًا سنويًا، حيث تخدم ما يقرب من 5 ملايين عضو في أكثر من 5,600 نادٍ في كافة القارات السبع. تقدم Anytime Fitness ، التي تعمل 24 ساعة في اليوم، و365 يومًا في السنة، تدريبًا شخصيًا للصحة والعافية، بالإضافة إلى إرشادات التغذية والتعافي لأعضائها — سواء في النادي، أو في منازلهم، أو عبر أجهزتهم المحمولة، أينما كانوا وفي أي وقت يحتاجون إليها — وكل ذلك بسعر ممتاز. جميع الأندية الحاملة لامتياز هذه العلامة التجارية مملوكة ومُدارة كلٌ على حدةٍ، ولدى الأعضاء حق الوصول إلى أي من أندية Anytime Fitness في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://anytimefitness.com .

نبذة عن Purpose Brands, LLC

Purpose Brands هي أكبر وأوثق محفظة من العلامات التجارية والخدمات عالميًا في مجالات اللياقة البدنية والصحة والعافية بنظام الامتياز التجاري، وتشمل: Anytime Fitness ، و Orangetheory Fitness ، و Waxing the City ، و Basecamp Fitness/SUMHIIT Fitness ، و The Bar Method ، و Stronger U Nutrition ، و Healthy Contributions ، و Provision Security . معًا، تحقق هذه العلامات التجارية إيرادات تبلغ 3.8 مليار دولار أمريكي، وتعمل في 49 دولة عبر جميع القارات السبع، مع 6 ملايين عضو مشترك في المجموع. وبفضل نموذجها التشغيلي عالمي المستوى في منح حقوق الامتياز ومجموعة الخدمات التي تمكّن علامات محفظتها من التسارع والنمو، فإن Purpose Brands في أفضل موضع يمكنها من تحقيق توسع سريع والاستحواذ على حصة قوية في سوق العافية العالمي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://purposebrands.com .

