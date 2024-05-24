شركة Pylontech تفتتح المقر العالمي في شنغهاي

شانغهاي، 24 مايو 2024 /PRNewswire/ -- في 22 مايو، افتتحت Pylontech رسمياً مقرها العالمي، الذي يمثل علامة فارقة مهمة باعتباره مزود نظام تخزين الطاقة الرائد في هذا المجال.

تأسست Pylontech عام 2009، وكان لها دورًا رئيسيًا في صناعة تخزين الطاقة، حيث تتقن التقنيات الأساسية في خلايا البطارية والوحدات ونظام إدارة البطارية (BMS)، وتكامل النظام، وما إلى ذلك، وتلبي منتجاتها والحلول التي تقدمها مجموعة كبيرة من التطبيقات من بينها المشاريع السكنية والتجارية والصناعية (C&I) والمشاريع على نطاق المرافق. في عام 2013، قدمت Pylontech أول نظام لتخزين الطاقة إلى السوق الدولية، وتتميز الآن بأكثر من عشر سنوات من الخبرة في خدمة الأسواق الخارجية، حيث تجاوزت الشحنات التراكمية مليون وحدة. بفضل الابتكار التكنولوجي المستمر والمنتجات والخدمات المتميزة، حصلت Pylontech على تقدير العملاء في جميع أنحاء العالم.

في السنوات الأخيرة، تعمل Pylontech على تحسين تخطيطاتها المحلية والدولية. وقد أنشأت قواعد البحث والتطوير والتصنيع في يانغتشو وجيانغسو وخفي وآنهوي. وفي الوقت نفسه، سارعت Pylontech في التوسع العالمي من خلال إنشاء فروع في هولندا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول، وبناء قدرات محلية شاملة لتوفير خدمات أكثر كفاءة وملاءمة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

يمتد المقر الذي تم افتتاحه حديثًا، والذي يقع في منطقة بودونغ الجديدة في شنغهاي، إلى أكثر من 20000 متر مربع بمساحة بناء إجمالية تزيد عن 50000 متر مربع. إنه يدمج البحث والتطوير والإنتاج والأبحاث لدعم احتياجات النمو المستمرة لشركة Pylotnech بالكامل.

صرح Geoffrey Song، نائب رئيس شركة Pylontech، قائلاً: "إن إتمام مقرنا العالمي واستخدامه هو لحظة محورية في تاريخ Pylontech، حيث أنه سببًأ في تزويد شركتنا بطاقة جديدة. نتطلع إلى تعميق التعاون مع الشركاء العالميين، واستكشاف تطبيق وتطوير تكنولوجيا تخزين الطاقة على نحو مشترك، والمساهمة في الانتقال العالمي للطاقة والتنمية المستدامة. "

نبذة عن Pylontech

Pylontech (رمز البورصة: 688063) تأسست عام 2009 كشركة متخصصة في توفير أنظمة تخزين طاقة البطاريات، وأصبحت أول شركة في الصين مُدرجة علنًا في البورصة في عام 2020 مع التركيز الأساسي على تخزين الطاقة باعتباره نشاطها الأساسي. تُكمل Pylontech السلسلة الصناعية بأبحاثها القوية وإمكانياتها المتطورة وخبرتها الشاملة في التصنيع التي تتمحور حول الخلايا وأنظمة إدارة البطاريات وتكامل النظام. وقد انتشرت منتجاتها وحلولها في أكثر من 80 دولة ومنطقة، حيث تم تشغيل أكثر من مليون نظام لتخزين الطاقة بنجاح.