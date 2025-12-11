شركة RepTrak تُطلق منصة Compass وترسم مسارًا جديدًا لذكاء السمعة

إن الدمج الديناميكي بين منصة تكنولوجية سهلة الاستخدام والاستشارات المتخصصة يساعد القادة على اكتساب ميزة تنافسية من خلال الرؤى الجاهزة للعرض على مجالس الإدارة.

بوسطن, 11 ديسمبر / كانون أول 2025 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة RepTrak، الرائدة عالميًا في مجال ذكاء السمعة، هذا الأسبوع منصة RepTrak Compass، وهي منصة من الجيل التالي مُصممة لمساعدة القادة على توجيه سُمعة شركاتهم، من خلال البيانات المستمرة والذكاء الاصطناعي المُوجَّه (Purposeful AI).

يأتي الإطلاق الرسمي بعد عرض تمهيدي في وقت سابق من هذا العام، ويُقدم قدرات جديدة تشمل الذكاء الاصطناعي المُوجَّه؛ للكشف عما يؤثر في السُمعة والمجالات التي يجب أن تركز عليها المؤسسات، مما يُمثّل اختراقًا جذريًا قائمًا على التكنولوجيا في مجال ذكاء السمعة.

احتفلت RepTrak بهذا الإنجاز من خلال فعاليات مباشرة في 9 ديسمبر عبر الأمريكتين، وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث شهد قادة الشركات كيف توفر المنصة رؤى مستمرة حول المحركات الأساسية التي تؤثر في السمعة. كما أبرزت الجلسات كيف تعمل Compass على توحيد البيانات العالمية، والتقاط الإشارات السلوكية، والاستفادة من التشخيصات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقديم رؤية شاملة 360 درجة للإدارة التنفيذية حول كيف تُشكِّل تصورات أصحاب المصلحة — من العملاء والموظفين، إلى المستثمرين، والجهات التنظيمية، والمؤثرين، وحتى الانطباعات المُولَّدة بالذكاء الاصطناعي — صورةَ السُمعة العالمية.

قال Mark Sonders، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة RepTrak: "منذ أكثر من عشرين عامًا، لم تكتفِ RepTrak بإطلاق شركة فحسب، بل أنشأنا فئة جديدة". "تبني منصة Compass على هذا الإرث من خلال تقديم رؤية وهيكل واضحين للسمعة، مع تمكين القادة من اتخاذ قرارات أسرع وبدقة أكبر. في عالم تتحرك فيه المعلومات بسرعة غير مسبوقة، يجب إدارة السُمعة على الدوام والاسترشاد بالبيانات المستمرة".

مع الإطلاق، تقدّم RepTrak منظورًا جديدًا عبر تقرير The RepTrak Compass: سبعة محركات يمكن للإدارة التنفيذية استخدامها لتوجيه السمعة، والذي يقيّم أهم المحركات المؤثرة في السمعة لعام 2025. تُظهر هذه الرؤى كيف تشكّلت السمعة هذا العام بفعل أحداث محورية، من بينها: فضيحة سوء السلوك التي تورّط فيها الرئيس التنفيذي لشركة (NESN) Nestle، وردود الفعل العكسية على مبادرات التنوع والإنصاف والشمول (DEI) في (TGT) Target والتراجع عن المنتجات ذات طابع مجتمع الميم، والإطلاق الناجح لهاتف iPhone 17 من Apple (AAPL)، والمخالفات القيادية لـ Elon Musk وتأثيرها على (TSLA) Tesla، وإطلاق (GOOG) Google لنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini، والزخم المتنامي لـ (MSFT) Microsoft بفضل منصة الذكاء الاصطناعي Copilot، وتحولات (WMT) Walmart نتيجة تعزيز التزامها بثقافة مكان العمل.

لقد استلهمنا تطوير Compass من مشهد السمعة الذي يشكّله بشكل متزايد قوى السوق البشرية والرقمية معًا. تعالج Compass هذه الحقيقة من خلال تقديم كيف تؤثر السرديات المُصاغة والعفوية، بما في ذلك التي يولدها الذكاء الاصطناعي، في تشكيل التصورات، بل وتوجيهها أيضًا. من خلال نهج يضع الدقة والخبرة والأثر المُقاس في المقدمة، فإن الذكاء الاصطناعي الفريد لدى RepTrak، بصفته نهجًا تشخيصيًا لأصحاب المصلحة، يكشف كيف تؤثر السرديات المأخوذة من الذكاء الاصطناعي على السمعة.

وقال Sonders: "الذكاء الاصطناعي يعزّز بالفعل رؤانا، وسيواصل توسيع أثر المنصة". "التزامنا واضح. سنستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مُوجَّه فقط عندما يكون دقيقًا، ومؤثرًا، وقادرًا على الارتقاء بصنع القرار— وليس لمجرد خلق ضجيج".

مع استمرار المؤسسات في مواجهة التوقعات المتزايدة والتحولات السريعة في تصورات أصحاب المصلحة، تُحدد Compass ما يؤثر على السمعة، وإلى أين تتجه السمعة، وما هي الإجراءات الأكثر أهمية.

قال Chip Garate، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا في RepTrak: "السمعة ليست مؤشرًا هامشيًا. إنها مؤشر رائد للنمو والمخاطر والمرونة". "توفر Compass لقادة الأعمال ذكاءً جاهزًا لمجالس الإدارة، يَسهُل الوصول إليه وتهيئتُه؛ للانتقال من مجرد إعداد تقارير عن السمعة إلى توجيهها فعليًا".

تجلب RepTrak Compass قدرًا جديدًا من الصرامة والتركيز في إدارة السمعة في وقت صارت فيه المخاطر أعلى من ذي قبل.

نبذة عن شركة RepTrak

شركة RepTrak هي المزود الأول في العالم لرؤى وبيانات السمعة، لمساعدة الشركات على تسخير ذكاء السمعة للحصول على مَيزة تنافسية. تساعد الرؤى التنبؤية من RepTrak الشركات على حماية القيمة، وتحسين العائد على الاستثمار (ROI)، وتعزيز تأثيرها المجتمعي. من خلال الجمع بين المقاييس المتقدمة ومستشاري السمعة المُكرسين، توفر شركة RepTrak تحليلات قابلة للتنفيذ توائم أهداف الأعمال مع توجهات أصحاب المصلحة في الأسواق العالمية والصناعات المختلفة. تأسست شركة RepTrak في عام 2004، وتمتلك أكبر قاعدة بيانات عالمية لمعايير قياس السمعة، حيث تجمع أكثر من مليون تقييم للشركات سنويًا يستخدمها الرؤساء التنفيذيون، ومجالس الإدارة، والمسؤولون التنفيذيون في أكثر من 60 دولة حول العالم. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.reptrak.com.

للأسئلة، اتصل بالسيدة Kristen Goulart، نائبة رئيس ،RepTrak للتسويق: [email protected]

