RepTrak lanza Compass, marcando un nuevo rumbo para la inteligencia de reputación

La combinación dinámica de una plataforma tecnológica intuitiva junto con el asesoramiento de expertos ayuda a los líderes a obtener una ventaja competitiva a través de información lista para la junta directiva.

BOSTON, 11 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- The RepTrak Company, líder mundial en inteligencia de reputación, lanzó esta semana The RepTrak Compass, una plataforma de última generación diseñada para ayudar a los líderes a gestionar la reputación corporativa con datos siempre activos e IA con propósito.

RepTrak

El lanzamiento oficial sigue a una vista previa a principios de este año e introduce nuevas capacidades que incluyen IA con propósito para revelar qué está impactando la reputación y dónde deben enfocarse las organizaciones, lo que representa un avance tecnológico fundamental en inteligencia de reputación.

RepTrak celebró este hito con eventos en vivo el 9 de diciembre en América, EMEA y APAC, donde líderes corporativos experimentaron cómo la plataforma proporciona información continua sobre los factores clave que influyen en la reputación. Las sesiones destacaron cómo Compass unifica datos globales, captura señales de comportamiento y aprovecha el diagnóstico basado en IA para ofrecer una visión integral a la alta dirección sobre cómo las percepciones de las partes interesadas —desde clientes y empleados hasta inversores, reguladores, influencers e incluso impresiones generadas por IA— influyen en la reputación global.

"Hace más de veinte años, RepTrak no solo lanzó una empresa, sino que creó una categoría", afirmó Mark Sonders, consejero delegado y presidente de la junta directiva de RepTrak. "Compass se basa en ese legado, aportando claridad y estructura a la reputación, a la vez que ayuda a los líderes a actuar con mayor rapidez y precisión. En un mundo donde la información fluye a una velocidad sin precedentes, la reputación necesita una gestión activa y una guía basada en datos siempre actualizados".

Con el lanzamiento llega una nueva perspectiva en el informe The RepTrak Compass: Seven Drivers the C-Suite Can Use to Navigate Reputation, que evalúa los impulsores más importantes que afectan a la reputación en 2025. Estos conocimientos muestran cómo la reputación fue moldeada por acontecimientos clave este año, incluido el escándalo de mala conducta del consejero delegado de Nestlé (NESN), la reacción negativa de DEI de Target (TGT) y la retirada de los productos con temática LGBT, el exitoso lanzamiento del iPhone 17 de Apple (AAPL), las malas conductas de liderazgo de Elon Musk que impactaron a Tesla (TSLA), el lanzamiento del modelo Gemini AI de Google (GOOG), el impulso de crecimiento de Microsoft (MSFT) impulsado por su plataforma Copilot AI y el cambio de fortuna de Walmart (WMT) debido a un mayor compromiso con la cultura en el lugar de trabajo.

La motivación detrás de Compass se inspiró en un panorama de reputación cada vez más moldeado por las fuerzas del mercado, tanto humanas como digitales. Compass aborda esta realidad al presentar cómo las narrativas elaboradas y espontáneas, incluidas las generadas por inteligencia artificial, influyen y moldean las percepciones. Respaldado por un enfoque que prioriza la precisión, la experiencia y el impacto medido, el enfoque único de diagnóstico de RepTrak, basado en la IA como parte interesada, revela cómo las narrativas impulsadas por la IA afectan a la reputación.

"La IA ya está fortaleciendo nuestros conocimientos y seguirá ampliando el impacto de la plataforma", afirmó Sonders. "Nuestro compromiso es simple: utilizaremos la IA solo cuando sea precisa, significativa y capaz de impulsar decisiones, en lugar de simplemente generar ruido".

A medida que las organizaciones continúan enfrentando expectativas crecientes y cambios rápidos en las percepciones de las partes interesadas, Compass destaca qué está influyendo en la reputación, hacia dónde se dirige y qué acciones tendrán la mayor importancia.

"La reputación no es una métrica blanda. Es un indicador clave de crecimiento, riesgo y resiliencia", afirmó Chip Garate, director de Producto y Tecnología de RepTrak. "Compass proporciona a los líderes empresariales la información fácilmente accesible, configurable y lista para usar que necesitan para pasar de simplemente informar sobre la reputación a gestionarla realmente".

RepTrak Compass aporta nuevo rigor y enfoque a la gestión de la reputación en un momento en el que lo que está en juego nunca ha sido tan importante.

Acerca de The RepTrak Company

The RepTrak Company es el principal proveedor mundial de datos e información sobre reputación, que ayuda a las empresas a aprovechar la inteligencia de reputación para asegurar una ventaja competitiva. La información predictiva de RepTrak ayuda a las empresas a proteger su valor, mejorar el retorno de la inversión (ROI) y potenciar su impacto social. Al combinar métricas avanzadas con asesores de reputación dedicados, RepTrak ofrece análisis prácticos que alinean los objetivos empresariales con la opinión de las partes interesadas en mercados globales y diversos sectores. Fundada en 2004, The RepTrak Company posee la base de datos de referencia de reputación más grande del mundo, recopilando más de un millón de calificaciones de empresas al año, utilizadas por directores ejecutivos, juntas directivas y ejecutivos en más de 60 países. Para más información, visite www.reptrak.com.

Si tiene preguntas, comuníquese con Kristen Goulart, vicepresidenta de marketing de RepTrak: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843178/RepTrak_RepTrak_Launches_Compass__Setting_a_New_Course_for_Reput.jpg