شركة Sceye تحصل على تمويل في جولة تمويل السلسلة C بقيادة شركة Mawarid Holding Company (شركة موارد القابضة المحدودة)

تبلغ قيمة Sceye 525 مليون دولار وهي جاهزة للإطلاق التجاري لعام 2025

باريس، 17 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة الطيران الأمريكية الرائدة Sceye المتخصصة في أنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS)، في مؤتمر أسبوع الأعمال الفضائية العالمي (WSBW)، عن الإغلاق الناجح لجولتها التمويلية من السلسلة C. وقد قادت الجولة شركة Mawarid Holding Company ("Mawarid") (شركة موارد القابضة المحدودة) السعودية البارزة، التي تتمتع بحضور راسخ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأقمار الصناعية والحلول الرقمية.

Test flight from November 2023

وقد تمكنت شركة Sceye من تعزيز مركزها المالي عن طريق إغلاق جولة التمويل من السلسلة C، والتي تقيّم الشركة بقيمة ما قبل المال تبلغ 525 مليون دولار. يوفر هذا السيولة الكافية لتمويل أنشطة البحث والتطوير وبرامج الطيران وإطلاق العمليات التجارية الأولية في عام 2025.

ويأتي هذا التحالف الاستراتيجي استمرارًا لاستراتيجية الشراكة الناجحة لـ Sceye، في أعقاب مشاركة شركة América Móvil كأكبر مستثمر في جولة تمويل السلسلة B الخاصة بهم مع التركيز على أمريكا اللاتينية.

قال Mikkel Vestergaard Frandsen، الرئيس التنفيذي ومؤسس Sceye: "جولة السلسلة C هي علامة فارقة حاسمة لـ Sceye. ستعمل هذه الأموال على تسريع تطوير منصتنا وخطة عملنا التجارية، مما يمهد الطريق لتسويق تكنولوجيا المنصات عالية الارتفاع HAPS لدينا في عام 2025. وتفتح شراكتنا مع شركة Mawarid (موارد) آفاقًا جديدة وفرصًا سوقية جديدة لحلولنا المبتكرة".

وأضاف غسان عيتاني، مساعد رئيس شركة Mawarid (موارد): "تعزز هذه الشراكة التزام شركة Mawarid (موارد) بريادة التطورات التكنولوجيا وتقديم الحلول الرقمية التي تخدم قطاعات الصناعة الحيوية. ومن خلال دمج تكنولوجيا المنصات عالية الارتفاع HAPS، فإننا نعزز مكانتنا كمزود شامل لحلول الصناعة الاستراتيجية".

يتبع الإعلان الاستثماري من السلسلة C هذا نجاح برنامج Sceye للطيران لعام 2024، إذ وصلت الشركة إلى علامة فارقة من خلال إثبات قدراتها على الطيران الدائم أثناء البقاء فوق منطقة التشغيل. أثبتت الرحلة التجريبية أن منصات Sceye عالية الارتفاع HAPS يمكن أن تعمل بشكل مستمر، باستخدام الطاقة الشمسية التي تعمل على تشغيل النظام خلال ساعات النهار وشحن البطارية التي تضمن الطيران ليلاً.

يشير هذا الإنجاز إلى ظهور طبقة بنية تحتية جديدة بين الأنظمة الأرضية والفضاء. ويسلط الضوء على الإمكانات التحويلية لتكنولوجيا المنصات عالية الارتفاع HAPS في توسيع الوصول إلى الاتصال وإدارة الاستجابة للكوارث ومراقبة التغيرات البيئية وكشف الكوارث المرتبطة بالمناخ في الوقت الفعلي.

حول Sceye تأسست Sceye في عام 2014، وهي شركة تعمل في مجال الطيران مخصصة لتطوير تكنولوجيا الستراتوسفير لربط الناس ببعضهم وحماية الكوكب. تقود Sceye صناعة أنظمة المنصات عالية الارتفاع (HAPS)، مع التركيز على الاتصال العالمي، ومراقبة المناخ، وإدارة الموارد الطبيعية، ومنع الكوارث.

عن Mawarid (موارد):

تأسست شركة Mawarid Holding Company (MHC) (شركة موارد القابضة المحدودة) في عام 1968، وهي شركة سعودية رائدة تتمتع بمجموعة متنوعة من الأعمال تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأقمار الصناعية والرقمية. وقد كانت شركة MHC (شركة موارد القابضة المحدودة) لاعباً في المشهد العالمي للاتصالات، بما في ذلك دورها كمؤسسة ومساهمة في شركةIridium Communications Inc. (Nasdaq: IRDM) منذ أوائل التسعينات، وعملياتها في مختلف قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط (على سبيل المثال، Salam (سلام)، TLS، ATSS، "Noorsat: Geo-operator").

للتوﺍﺻﻞ الإعلامي:

Jasmine Wallsmith

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