شركة Seaspan توقع اتفاقية مع KVH لتجهيز الأسطول بحل مدار الأرضي المنخفض OneWeb

فانكوفر، كولومبيا البريطانية, 11 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- وقّعت شركة Seaspan Corporation (Seaspan)، الرائدة عالمياً في مجال تأجير سفن الحاويات المستقلة، اتفاقًا لتجهيز أسطولها بأحدث التقنيات، وهو قمر OneWeb الصناعي في المدار الأرضي المنخفض (LEO)، من KVH Industries. يمثل هذا الخطوة التالية في حملة Seaspan لتقديم اتصال إنترنت شبيه باتصال اليابسة في عرض البحر، ودعم استراتيجيتها للتحول الرقمي وتحسين خدمات LEO الحالية ضمن أسطولها.

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باعتبارها من ضمن أوائل من تبنوا تقنيات LEO، تعد Seaspan أول مالكة/مشغلة رئيسية لسفن الحاويات تطلق شراكة مع KVH لحل OneWeb الخاص بها. سيؤدي إطلاق OneWeb من Seaspan إلى تعزيز البنية التحتية للاتصال بالبيانات في الأسطول، مما يمكّن Seaspan من الاستفادة من التقنيات المتقدمة والتطبيقات التي تتطلب عرض نطاق ترددي عالٍ، بما في ذلك الحلول مثل تكنولوجيا البرمجيات كخدمة (SaaS) القائمة على السحابة والتي كانت غير مناسبة في السابق للاستخدام البحري.

قال Garret Wong، نائب رئيس Seaspan للتكنولوجيا المعلوماتية: "شراكتنا مع KVH في خدمات OneWeb تتوافق مع استراتيجيتنا لتوفير أفضل تجربة اتصال من فئتها عبر أسطولنا. هذه المبادرة هي بمثابة خطوة نحو تحقيق اتصال يشبه اتصال اليابسة في عرض البحر مع تعزيز الكفاءة والسلامة ورفاهية البحارة".

أضاف Adrian Alb، المدير الأول لعمليات تكنولوجيا المعلومات في Seaspan: "لقد وضعت تقنيات الأقمار الصناعية LEO معيارًا جديدًا لاتصالات السفن، إذ أنها تقدم عرض نطاق ترددي عالٍ، وزمن كمون منخفضًا، وموثوقية تتجاوز بكثير حلول الأقمار الصناعية البحرية التقليدية. يتوافق هذا التعاون مع KVH مع هدفنا المتمثل في تعزيز تنوع مقدمي الخدمات وتقليل المناطق الجغرافية ضعيفة الخدمة، مما يعزز من قوة بنيتنا التحتية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية".

علّق Chad Impey، نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية في KVH، قائلاً: "نحن فخورون بدعم Seaspan في عمليتها المخطط لها لنشر خدمة OneWeb والأجهزة كجزء من حل شبكة KVH ONE متعددة المدارات ومتعددة القنوات".

مع دمج تكنولوجيا OneWeb LEO من KVH Industries، تستمر Seaspan في إظهار التزامها بتبني أحدث التقنيات التي تمكن أسطولها من تلبية متطلبات العمليات البحرية الحديثة.

نبذة عن شركة Seaspan Corporation

Seaspan هي المالكة والمشغلة الرائدة للأصول البحرية في العالم، والتي تركز على عقود الإيجار ذات السعر الثابت على المدى الطويل لأبرز خطوط الشحن في العالم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ضمّ أسطول Seaspan التشغيلي 218 سفينة، على أساس مؤقت للبواخر الجديدة غير المسلمة بما في ذلك سفن نقل السيارات والشاحنات (PCTCs)، مع إجمالي سعة أسطول تبلغ حوالي 2.3 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEU) على أساس التسليم الكامل. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع seaspancorp.com.

حول KVH Industries, Inc.

شركة KVH Industries, Inc. هي شركة رائدة عالمياً في مجال الاتصالات البحرية والمحمولة، والتي توفرها شبكة KVH ONE®. تتخذ الشركة، التي تأسست في عام 1982، مقرها في ميدلتاون، رود آيلاند، مع عمليات البحث والتطوير والتصنيع في ميدلتاون، رود آيلاند، ولديها أكثر من عشرة مكاتب في جميع أنحاء العالم. تقدم KVH حلول اتصال للتطبيقات التجارية البحرية والبحرية الترفيهية والعسكرية/الحكومية والتطبيقات المتنقلة البرية على السفن والمركبات، بما في ذلك خطوط منتجات TracNet™ و TracPhone® وTracVision، وبرنامج KVH ONE OpenNet لهوائيات الاستقبال غير KVH، وAgilePlans® اتصال كخدمة (CaaS)، وخدمة محتوى رفاهية طاقم العمل في KVH Link.

استخدمت KVH Industries, Inc. أو سجلت أو تقدمت بطلب لتسجيل علاماتها التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك العلامات التالية على سبيل المثال لا الحصر: KVH، وKVH ONE، وTracVision، وTracPhone، وTracNet، وAgilePlans. العلامات التجارية الأخرى هي ملك لشركاتها المختصة.

للتواصل الإعلامي: Cailey Murphy، رئيس الاتصالات المؤسسية، Seaspan Corporation، [email protected]

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