شركة Seaspan تصبح أول مالك ومشغل دولي للسفن يدخل سوق سندات الباندا في الصين

سنغافورة، 7 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Seaspan Corporation Pte. Ltd. ("Seaspan")، وهي إحدى الشركات الرائدة المستقلة في مجال امتلاك وتشغيل الأصول البحرية، عن نجاحها في إصدار سندات باندا بقيمة 1.5 مليار يوان صيني في سوق السندات المحلية في الصين.

تم إصدار السندات، وهي سندات اكتتاب خاص لأجل ثلاث سنوات، في 15 يوليو 2026، بمعدل كوبون سنوي قدره 2.50%. شهد الطرح إقبالًا قويًا، إذ تجاوز حجم الاكتتاب قيمة الإصدار، بمعدل تغطية بلغ 2.3 مرة، من مستثمرين محليين داخل الصين ومستثمرين دوليين.

تمثل هذه الصفقة محطة بارزة في مسيرة Seaspan، إذ أصبحت أول مالك ومشغل دولي للسفن ينجح في دخول سوق سندات الباندا.

إلى جانب إنشاء قناة تمويل جديدة، تدعم هذه الصفقة إستراتيجية Seaspan الرامية إلى تنويع مصادر رأس المال وتوسيع إمكانية الوصول إلى الديون غير المضمونة، بما يعزز قدرة الشركة على الاستثمار في أسطولها، واغتنام فرص النمو، وتحقيق قيمة طويلة الأجل لعملائها وأصحاب المصلحة.

قال Andreas Brauch، المدير المالي للشركة: "يعكس هذا الإصدار الثقة التي يوليها المستثمرون للجدارة الائتمانية لشركة Seaspan، ونموذج أعمالها، وقوة مركزها المالي، وإستراتيجية النمو المستدام التي تنتهجها". "إن توسيع وصولنا إلى أسواق رأس المال المحلية في الصين يساهم في تنويع مصادر تمويلنا بشكل أكبر، ويحسن قدرتنا على الحصول على رأس مال منخفض التكلفة، بما يدعم أهدافنا للنمو على المدى الطويل ويعزز قدرتنا على خدمة عملائنا من خلال أحد أكبر وأكثر الأساطيل حداثةً في العالم".

يمثل إصدار سندات الباندا محطةً مهمة في مسيرة مشاركة Seaspan في أسواق رأس المال الصينية، حيث تتمتع الشركة بشراكات إستراتيجية تمتد عبر منظومة القطاع البحري، وتشمل تأجير السفن، وبناء السفن، والتمويل، والخدمات البحرية.

نبذة عن Seaspan Corporation Pte. Ltd.

شركة Seaspan هي المالك والمشغّل الرائد عالميًا في مجال الأصول البحرية، وتركّز على عقود إيجار طويلة الأجل بأسعار ثابتة مع أبرز خطوط الشحن في العالم. حتى 30 يونيو 2026، تألف الأسطول التشغيلي لشركة Seaspan من 247 سفينة، على أساس استيفاء أثر السفن الجديدة التي لم تُسلَّم بعد (بما في ذلك أربع سفن لنقل السيارات والشاحنات (PCTC)، وخمس ناقلات إيثان عملاقة جدًا (VLECs)، وأربع سفن من فئة Open Hatch Gantry Crane)، لتبلغ السعة الإجمالية للأسطول نحو 2.5 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدمًا (TEU) عند اكتمال تسليم جميع السفن.

للتواصل الإعلامي: Cailey Murphy، رئيسة الاتصالات المؤسسية، Seaspan Corporation Pte. Ltd.، البريد الإلكتروني: [email protected]