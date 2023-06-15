شركة Shanghai Electric تكشف عن خطة عمل الكربون المزدوج في افتتاح معرض الحياد الكربوني في شنغهاي

تركز خطة العمل الشاملة على بناء القدرات التي تقدم حلولًا منهجية لسيناريوهات التطبيق التي تساهم في كوكب أكثر اخضرارًا.

شنغهاي، 15 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- كشفت شركة Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE:601727) مؤخرًا عن خطتها المثيرة للإعجاب للكربون المزدوج في معرض شنغهاي الدولي لحياد الكربون الافتتاحي في التقنيات والمنتجات والإنجازات (معرض حياد الكربون)، وهو أول معرض محايد للكربون في الصين. تقدم الخطة حلولاً رائدة وشاملة لنوع جديد من أنظمة الطاقة، فضلاً عن حلول مجمعات صناعية ثلاثية الأبعاد خالية من الكربون.

Shanghai Electric Reveals Dual Carbon Action Plan at the Inaugural Carbon Neutrality Expo in Shanghai.

تشمل خطة العمل الإجراءات المنهجية والتخطيط الاستراتيجي لشركة Shanghai Electric لتحسين وتحديث هيكلها المؤسسي عبر مختلف نطاقات انبعاثات الكربون، بهدف تحقيق أهداف الكربون المزدوجة للشركة بناءً على عملياتها الخاصة. وتشمل الأهداف النهائية خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 70 في المائة لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2020، والوصول إلى حياد الكربون من خلال تحقيق ذروة انبعاثات الكربون، وتحقيق حيادية الكربون في سلسلة القيمة الكاملة بحلول عام 2055.

تركز خطة عمل Shanghai Electric على سيناريوهين رئيسيين للتطبيق - حل نظام الطاقة الجديد "الشامل" وحل المجمع الصناعي الخالي من الكربون "ثلاثي الأبعاد". من خلال ثلاثة مسارات رئيسية، وهي عملية التحول الخضراء، واستبدال الطاقة الخضراء، وإدارة سلسلة التوريد الذكية الخضراء، بالإضافة إلى ثلاثة مسارات لاستبدال الطاقة وتحسين كفاءتها وتداول الموارد، تهدف Shanghai Electric إلى بناء وتطوير كربون مزدوج قوي، وتكنولوجيا الكربون والابتكار الصناعي ومنصات رأس المال الصناعي. تهدف هذه الجهود إلى تسريع تحسين وتحديث الهيكل الصناعي.

شاركت Shanghai Electric في خطة العمل، الحالات التجريبية التالية للتحول منخفض الكربون للطاقة التقليدية واستكشاف تطوير وتطبيق الطاقة النظيفة:

طاقة الفحم - طورت Shanghai Electric نظام منتج لتوليد الطاقة باستخدام الفحم والذي حطم باستمرار الأرقام القياسية العالمية لأدنى استهلاك للفحم. والجدير بالذكر أن وحدة إعادة التسخين الثانوية فوق الحرجة البالغة مليون كيلووات في محطة Datang Dongying للطاقة قد وصلت إلى كفاءة بنسبة 49.4 في المائة، مما قلل من استهلاك الفحم إلى 248.86 جم/ كيلوواط ساعة، مما وضع معايير جديدة لأدنى استهلاك للفحم على مستوى العالم.

التخزين بالضخ - تم توصيل الوحدة الخامسة لمحطة Changlongshan لتخزين الطاقة بالضخ، الواقعة في محافظة أنجي بمقاطعة تشجيانغ، رسميًا بالشبكة ودخلت حيز التشغيل التجاري. تتميز محطة الطاقة هذه برأس مائي يبلغ 710 أمتار ووحدة عكسية بقدرة إنتاجية تزيد عن 300 ميغاواط، مما يجعلها الأولى من نوعها في العالم.

طاقة الرياح - تهيمن Shanghai Electric على سوق طاقة الرياح البحرية في الصين لمدة ثماني سنوات وحققت شهرة عالمية. أكملت الشركة بنجاح أكبر مشروع تجاري لطاقة الرياح بسعة وحدة واحدة في العالم والمشروع بأكبر قطر لتوربينات الرياح.

الطاقة الشمسية - إن Shanghai Electric قادرة على تحقيق توليد طاقة متواصل على مدار 24 ساعة مع طاقة متجددة بنسبة 100٪. تمتلك أكبر قدرة فردية في العالم من منشآت الطاقة الشمسية المركزة (CSP) وتركيبات الخلايا الكهروضوئية (PV). والجدير بالذكر أن مشروع دبي لتوليد الطاقة الشمسية المركزة بقوة 950 ميجاوات يحقق متوسط سعر للكهرباء يبلغ 7.3 سنت أمريكي/ كيلوواط ساعة ويقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 1.6 مليون طن سنويًا.

تخزين الطاقة بواسطة بطارية ليثيوم أيون - أظهرت Shanghai Electric تطبيقات شاملة لبطاريات الليثيوم أيون في سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك تطبيقات جانب الشبكة وجانب المستخدم وتطبيقات جانب توليد الطاقة. كانت الشركة رائدة في نموذج تخزين الطاقة المشتركة على جانب الشبكة.

تخزين طاقة تدفق السائل - تمتلك Shanghai Electric سلسلة من وحدات التكديس، والإلكتروليت، والنظام مع إمكانيات التصميم والتصنيع والتوصيل الهندسي المعياري. تم تصدير حلولها إلى أوروبا واليابان وأستراليا، من بين مناطق أخرى.

الطاقة الهيدروجينية - تغطي Shanghai Electric سلسلة القيمة الكاملة في مجال طاقة الهيدروجين، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين والتخزين ومحطات التزود بالوقود وتصميم وإنتاج توربينات الغاز لمزج الهيدروجين.

منصة الذكاء الرقمي المركزية - منصة الإنترنت الصناعية SEUnicloud 2.0 من Shanghai Electric تتيح الرقمنة والتحكم المركزي. إنها بمثابة الأساس للتحكم المركزي على مستوى المحطة، وبناء محطة الطاقة الافتراضية، والتكامل مع مشاريع الطاقة المتجددة.

بالإضافة إلى ذلك، تتفوق Shanghai Electric في التصميم والبحث والتطوير والتصنيع والخدمة لمعدات الغاز الثقيلة ومعدات الطاقة النووية والحلول المتكاملة في نقل وتوزيع الطاقة والحلول الشاملة للأنظمة الذكية والمتكاملة.

فيما يتعلق بحلول المجمعات الصناعية الخالية من الكربون، تركز Shanghai Electric على جوانب مثل تصميم وبناء المصنع الصناعي الأخضر، وإمدادات الطاقة المتجددة الموزعة، وخطوط الإنتاج الذكية الخضراء الرقمية، والمحرك الصناعي وأنظمة التحكم الذكية، والمنتجات الأساسية، وبناء المباني الذكية، والتشغيل الذكي و منصات الإدارة الصحية للنقل بالسكك الحديدية، وتحلية مياه البحر، وتحويل إعادة التدوير على مستوى المصانع.

ستواصل Shanghai Electric الاستفادة من مزاياها الشاملة في صناعات المعدات المتطورة والتعاون مع مؤسسات سلسلة الصناعة لتعزيز التحول الأخضر والارتقاء. مع تاريخ يمتد لـ 120 عامًا، تلعب Shanghai Electric دورًا حاسمًا كركيزة وطنية للصناعة وتهدف إلى تمكين التنمية الصناعية العالمية من خلال التكنولوجيا والابتكار، والمساهمة في حياة أفضل للبشرية.

نبذة عن Shanghai Electric

مجموعة Shanghai Electric المحدودة ((SEHK: 2727, SSE:601727، هي المزود العالمي الرائد لحلول الأنظمة الذكية الصديقة للبيئة ذات المستوى الصناعي مع وجود في جميع أنحاء العالم، مكرسة للطاقة الذكية والتصنيع الذكي وتكامل الذكاء الرقمي. مع التركيز على التنمية ذات انبعاثات منخفضة للكربون وعلى تمكين التحول الرقمي من خلال فتح آفاق جديدة وتعزيز محركات النمو المتطوّرة، ستستمرّ شركة Shanghai Electric في سعيها لتكون في الطيعة لبلوغ ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060، وإنتاج معدات الطاقة الجديدة وتوطين المعدات العالية الجودة، باستخدام الفرص اللامتناهية في نظام صناعي مبتكر بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.shanghai-electric.com/group_en/ .

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