Компания Shanghai Electric представляет план действий по достижению двух углеродных целей

Shanghai Electric представляет план действий по достижению двух углеродных целей на первой Шанхайской выставке в сфере углеродной нейтральности

Комплексный план действий направлен на создание потенциала, обеспечивающего системные решения для сценариев применения, которые способствуют улучшению экологической ситуации в мире.

ШАНХАЙ, 13 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) недавно представила свой впечатляющий план по достижению двух углеродных целей на первой Шанхайской международной выставке технологий, продуктов и достижений в области углеродной нейтральности (Carbon Neutrality Expo) – первой в истории тематической выставке по углеродной нейтральности в Китае. План предусматривает принципиально новые комплексные решения для энергосистем нового типа, а также трехмерные решения для промышленных парков с нулевыми углеродными выбросами.

Shanghai Electric Reveals Dual Carbon Action Plan at the Inaugural Carbon Neutrality Expo in Shanghai.

План действий включает систематические меры и стратегическое планирование компании Shanghai Electric по оптимизации и модернизации своей корпоративной структуры в различных сферах углеродных выбросов с целью достижения двух углеродных целей компании на основе ее собственной деятельности. Конечные цели включают 70-процентное сокращение выбросов углекислого газа на единицу ВВП к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года, достижение углеродной нейтральности путем достижения пика углеродных выбросов, а также достижение полной углеродной нейтральности всей цепочки создания стоимости к 2055 году.

План действий компании Shanghai Electric ориентирован на два основных сценария применения: "комплексное" новое решение для энергетической системы и "трехмерное" решение для промышленных парков с нулевыми углеродными выбросами. Используя три основные направления: "экологическое" преобразование процессов, замещение на экологически чистую энергию и "экологичное" интеллектуальное управление логистическими цепочками, а также три пути замещения энергии, повышения энергоэффективности и циркуляции ресурсов, компания Shanghai Electric нацелена на создание и развитие надежных платформ "двойного углерода", углеродных технологий, промышленных инноваций и промышленного капитала. Эти усилия направлены на ускорение оптимизации и модернизации промышленной структуры.

Что касается плана действий, компания Shanghai Electric поделилась следующими примерами преобразования традиционной энергетики в низкоуглеродную, а также исследованиями в области развития и применения экологически чистой энергетики:

Угольная энергетика – Компания Shanghai Electric разработала систему продуктов для угольной энергетики, которая непрерывно бьет мировые рекорды по самому низкому потреблению угля. В частности, сверхкритический блок вторичного перегрева мощностью в миллион киловатт на электростанции Datang Dongying Power Plant достиг КПД 49,4%, сократив потребление угля до 248,86 г/кВт·ч и установив новые ориентиры самого низкого потребления угля в мире.

Гидроаккумулирующая электростанция – Пятый энергоблок гидроаккумулирующей электростанции Changlongshan Pumped Storage Power Station, расположенной в уезде Аньцзи провинции Чжэцзян, был официально подключен к электросети и введен в промышленную эксплуатацию. Эта электростанция имеет водонепроницаемый корпус длинной 710 метров и реверсивный блок мощностью свыше 300 МВт, что делает ее первой в мире в своем роде.

Ветроэнергетика – Компания Shanghai Electric доминирует на рынке ветроэнергетики Китая в течение восьми лет и завоевала международное признание. Компания успешно завершила крупнейший в мире коммерческий одномодульный ветроэнергетический проект и проект с самым большим диаметром ветровой турбины.

Солнечная энергетика – Компания Shanghai Electric способна обеспечивать круглосуточное непрерывное производство электроэнергии, используя 100% возобновляемых источников энергии. Она обладает самой большой в мире индивидуальной мощностью установок концентрированной солнечной энергии (CSP) и фотоэлектрических (фотоэлектрическими) установок. Примечательно, что проект CSP мощностью 950 МВт в Дубае позволяет достичь средней цены на электроэнергию в 7,3 цента США за киловатт-час и сократить выбросы углекислого газа на 1,6 млн тонн в год.

Литий-ионные аккумуляторные системы хранения энергии – Компания Shanghai Electric продемонстрировала комплексное применение литий-ионных аккумуляторов в различных сценариях, включая сетевые, пользовательские и энергосберегающие системы. Компания первой внедрила модель совместного хранения энергии на стороне сети.

Хранение гидроэлектроэнергии – Компания Shanghai Electric имеет серию аккумуляторных, электролитных и системных модулей с возможностью модульного проектирования, производства и инженерной доставки. Ее решения экспортировались в Европу, Японию, Австралию и другие регионы.

Водородная энергетика – Компания Shanghai Electric охватывает всю производственно-сбытовую цепочку в области водородной энергетики, включая производство, хранение водорода, заправочные станции, а также проектирование и производство газовых турбин для смешивания водорода.

Centralized Digital Intelligence Platform – разработанная компанией Shanghai Electric промышленная интернет-платформа SEUnicloud 2.0 обеспечивает цифровизацию и централизованное управление. Она служит основой для централизованного управления на уровне станций, строительства виртуальных электростанций и интеграции с проектами в области возобновляемой энергетики.

Кроме того, компания Shanghai Electric специализируется на проектировании, исследованиях и разработках, производстве и обслуживании тяжелого газового оборудования, оборудования для атомной энергетики, комплексных решений в области передачи и распределения электроэнергии, а также комплексных решений для интеллектуальных и интегрированных систем.

Что касается решений для промышленных парков с нулевыми углеродными выбросами, Shanghai Electric специализируется на таких аспектах, как проектирование и строительство экологически чистых промышленных предприятий, распределение источников возобновляемой энергии, цифровые экологически чистые интеллектуальные производственные линии, промышленные приводы и интеллектуальные системы управления, основные продукты, интеллектуальное строительство, интеллектуальные платформы управления эксплуатацией и здоровьем для железнодорожного транспорта, опреснение морской воды и преобразование системы утилизации отходов в масштабах парка.

Компания Shanghai Electric планирует продолжить использование своих комплексных преимуществ в сфере производства высокотехнологичного оборудования, а также сотрудничество с отраслевыми организациями для содействия экологической трансформации и модернизации. Имея 120-летнюю историю, компания Shanghai Electric играет важнейшую роль национального фундамента отрасли и стремится расширить возможности глобального промышленного развития посредством технологий и инноваций, внося свой вклад в улучшение жизни человечества.

Информация о компании Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727) – ведущий мировой поставщик экологически чистых интеллектуальных системных решений промышленного класса с представительствами по всему миру. Компания специализируется на интеллектуальной энергетике, интеллектуальном производстве и интеграции цифрового интеллекта. Ориентируясь на низкоуглеродное развитие и цифровую трансформацию, открывая новые арены и стимулируя новые драйверы роста, компания Shanghai Electric намерена стать одним из лидеров в стремлении к достижению пика выбросов углекислого газа к 2030 году и углеродной нейтральности к 2060 году, производстве нового энергетического оборудования и локализации высокотехнологичного оборудования с использованием безграничных возможностей в инновационной промышленной экосистеме вместе с партнерами по всему миру.

Для получения более подробной информации посетите сайт компании https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

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