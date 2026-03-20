شركة Shipsy تُطلق AgentFleet، قوة عاملة بالذكاء الاصطناعي للعمليات اللوجستية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Shipsy، المزوّد الرائد لحلول أصلية للذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات اللوجستية، اليوم عن إطلاق AgentFleet، وهي قوة عاملة بالذكاء الاصطناعي مُنظَّمة حول الأدوار التشغيلية، مثل تجربة العملاء والعمليات والإدارة المالية، مع وكلاء مصممين خصيصًا لتنفيذ سير عمل المهام ضمن كل دور، جنبًا إلى جنب مع الفرق البشرية.

لا تزال العمليات اللوجستية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على العمل اليدوي رغم سنوات من الرقمنة. ففي كل يوم، تلاحق الفرق اللوجستية السائقين، وترد على مكالمات الاستفسار عن الطلبات (WISMO)، وتسوي الفواتير بندًا تلو الآخر، وتحل النزاعات يدويًا. ومع تنامي أحجام الشحنات، لا يمكن لهذا التعقيد أن يواكب التوسع. كما تواجه القوى العاملة اللوجستية معدلات استنزاف مرتفعة ونقصًا في العمالة، في وقت ترتفع فيه توقعات العملاء ويزداد تعقيد الشحن. وقد أصبح الذكاء الاصطناعي للمؤسسات اليوم موثوقًا بما يكفي للتنفيذ، لا للمساعدة فحسب.

يُقدّم AgentFleet قوة عاملة بالذكاء الاصطناعي تعمل جنبًا إلى جنب مع الفرق البشرية. إذ يرصد هؤلاء الوكلاء الإشارات، ويتخذون القرارات ضمن قواعد محددة مسبقًا، وينفذون المهام عبر الأنظمة المختلفة. وبذلك ينتقل دور مديري العمليات من إخماد الأزمات اليومية إلى أدوار إشرافية، حيث يتولّون متابعة أنشطة الذكاء الاصطناعي والتركيز على القرارات عالية القيمة. كما تتحوّل المنصات اللوجستية من أنظمة السجل السلبية إلى أنظمة تنفيذ فاعلة: ترصد الإشارات، وتتخذ القرارات، وتنفّذ المهام، وتُصعّد عند الضرورة فحسب. وهكذا تنتقل العمليات من نهج تفاعلي إلى نهج استباقي، حيث يتولى الوكلاء معالجة الاستثناءات قبل أن تتفاقم.

يأتي AgentFleet مزوّدًا بزملاء عمل بالذكاء الاصطناعي مخصّصين لأدوار تشغيلية محددة، وقد صُمّم كل منهم لوظيفة مميزة:

Clara، زميل العمل بالذكاء الاصطناعي لتجربة العملاء: يتواصل بصورة استباقية مع العملاء بشأن تحديثات التسليم، ويُعالج استفساراتهم عبر واتساب والمكالمات الصوتية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة (SMS)، بلغة العميل المحلية. وتكشف عمليات النشر المبكرة عن انخفاض بنسبة 30 إلى 40% في حجم طلبات الدعم الواردة.

Astra، زميل العمل بالذكاء الاصطناعي لتجربة السائقين: يوفر إرشاد المسار في الوقت الفعلي، وينسق مع المراكز التشغيلية والعملاء، ويتيح للسائقين وضوحًا فوريًا بشأن مستحقاتهم المالية. وتُظهر عمليات النشر المبكرة تحسينات بنسبة 18 إلى 20% في إنتاجية السائقين عبر أساطيل الطرف الثالث (3PL).

Nexa، زميل العمل بالذكاء الاصطناعي للإدارة المالية: يتحقق من صحة 100% من فواتير الشحن، لا من عينات منها فحسب، عبر المطابقة الرباعية بين مطالبات المورّدين وبيانات التنفيذ وسجلات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وإثباتات التسليم. وتحقق المؤسسات دورات تسوية أسرع بنسبة 20 إلى 25%، إلى جانب خفض يصل إلى 50% في عبء العمل اليدوي.

Vera، زميل العمل بالذكاء الاصطناعي لحل النزاعات: يوفر إدارة النزاعات المالية بقيادة الذكاء الاصطناعي لصالح شركات النقل والمورّدين. وتشهد المؤسسات دورات حل نزاعات أسرع بنسبة 20 إلى 25%، مع انخفاض التراكمات التشغيلية.

يتكامل AgentFleet مع منصات نظام إدارة النقل (TMS) وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وأنظمة الخدمات اللوجستية للطرف الثالث (3PL) القائمة، بوصفه طبقة تكميلية، من دون الحاجة إلى الاستبدال الكامل للأنظمة القائمة. ويعمل كل وكيل ضمن ضوابط معتمدة مسبقًا تشمل التحكم في الوصول المستند إلى الدور، وسير عمل الموافقات، وسجلات التدقيق الكاملة. ويمكن للمؤسسات البدء بدور وكيل واحد ثم التوسع تدريجيًا عبر مختلف الوظائف.

وصرّح Soham Chokshi، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Shipsy، قائلًا: "تتعرض العمليات اللوجستية لضغوط أكثر من أي وقت مضى، مع تصاعد الطلب وقيود القوى العاملة وارتفاع توقعات العملاء. ويمنح AgentFleet الفرق قوة عاملة بالذكاء الاصطناعي قادرة على الرصد واتخاذ القرار والتنفيذ. إن مستقبل العمليات هو الإشراف: توجيه الوكلاء، لا تنفيذ المهام."

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: agentfleet.shipsy.ai.

نبذة عن Shipsy

تُعيد شركة Shipsy تعريف صناعة الخدمات اللوجستية من خلال منصة إدارة النقل للمؤسسات المبنية أصلًا على الذكاء الاصطناعي، بما يساعد تسع شركات مدرجة في قائمة Fortune 500 وثمانية عشر لاعبًا رائدًا في مجال الخدمات اللوجستية على التحول نحو سلاسل توريد ذاتية التشغيل. وتدعم Shipsy عمليات أكثر من 250 عميلًا في أكثر من 30 دولة، كما تَرِد في تقرير Magic Quadrant الصادر عن Gartner في فئتَي إدارة النقل عالميًا وإدارة المستودعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ولدى الشركة مكاتب في لندن وأمستردام والرياض ودبي وسنغافورة وسيدني والهند. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.shipsy.ai.