Shipsy lance AgentFleet, une solution de travail basée sur l'IA pour les opérations logistiques

AMSTERDAM, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- Shipsy, l'un des principaux fournisseurs de solutions natives de l'IA pour la logistique, présente aujourd'hui AgentFleet, une solution de travail basée sur l'IA organisée autour de rôles opérationnels tels que l'expérience client, les opérations, la finance, avec des agents spécialement conçus pour exécuter des flux de travail de tâches dans chaque rôle aux côtés d'équipes humaines.

Les opérations logistiques restent très manuelles malgré des années de numérisation. Chaque jour, les équipes logistiques supervisent les chauffeurs, répondent aux questions relatives aux commandes, rapprochent les factures ligne par ligne et résolvent les litiges manuellement. Au fur et à mesure que les volumes d'expédition augmentent, cette complexité reste la même. Les effectifs logistiques sont confrontés à un taux d'attrition élevé et à une pénurie de talents, alors que les attentes des clients augmentent et que la complexité des expéditions s'intensifie. L'IA d'entreprise est désormais suffisamment fiable assister, mais aussi pour exécuter.

AgentFleet introduit une solution de travail basée sur l'IA qui fonctionne aux côtés d'équipes humaines. Ces agents surveillent les signaux, prennent des décisions dans le cadre de règles définies et exécutent des tâches dans l'ensemble des systèmes. Les responsables des opérations passent ainsi du rôle d'intervenant de premier ligne à celui de superviseur, surveillant l'activité de l'IA et se concentrant sur les décisions à forte valeur ajoutée. Les plateformes logistiques passent du statut de systèmes d'enregistrement passifs à celui de systèmes d'action : observer, décider, exécuter et ne recourir à l'intervention humaine qu'en cas de nécessité. Cette transition fait passer les opérations de réactives à proactives, les agents résolvant les exceptions avant qu'elles ne s'aggravent.

AgentFleet est livré avec des collaborateurs IA spécifiques à chaque rôle, chacun étant conçu pour une fonction opérationnelle distincte :

Clara, la collègue IA pour l'expérience client Communiquer de manière proactive les mises à jour de livraison et résoudre les questions des clients via WhatsApp, appels vocaux, email et SMS, dans la langue locale du client. Les premiers déploiements montrent une réduction de 30 à 40% des volumes d'assistance entrante.

Astra, la collègue IA de l'expérience des chauffeurs Fournit un guidage routier en temps réel, assure la coordination avec les hubs et les clients, et donne des informations instantanées sur les paiements. Les premiers déploiements montrent une amélioration de 18 à 20% de la productivité des chauffeurs dans les flottes de tiers.

Nexa, la collègue IA financière Valide 100% des factures de fret, et non des échantillons, grâce à une correspondance quadripartite entre les réclamations des fournisseurs, les données d'exécution, les enregistrements GPS et les POD. Les organisations accélèrent les cycles de règlement de 20 à 25% et réduisent jusqu'à 50% la charge de travail manuel.

Vera, la collègue IA pour la résolution des litiges Gestion des litiges financiers pilotée par l'IA pour les transporteurs et les fournisseurs. Les organisations constatent une accélération de 20 à 25% des cycles de résolution des litiges et une réduction des arriérés opérationnels.

AgentFleet s'intègre aux plateformes TMS, aux ERP et aux systèmes logistiques tiers existants en tant que couche d'extension, sans qu'aucun remplacement ne soit nécessaire. Chaque agent opère dans le cadre de garde-fous pré-approuvés couvrant l'accès basé sur les rôles, les flux d'approbation et les pistes d'audit complètes. Les entreprises peuvent commencer avec un seul rôle d'agent et l'étendre progressivement à toutes les fonctions.

« Les opérations logistiques sont plus que jamais sous pression, avec une demande croissante, des contraintes de main-d'œuvre et des attentes de plus en plus grandes », déclare Soham Chokshi, cofondateur et CEO de Shipsy. « AgentFleet permet aux équipes de disposer d'une solution de travail basée sur l'IA qui observe, décide et agit. L'avenir des opérations passe par la supervision, c'est-à-dire diriger des agents, et non pas exécuter des tâches. »

Pour en savoir plus : agentfleet.shipsy.ai.

À propos de Shipsy

Shipsy redéfinit le secteur de la logistique grâce à sa plateforme de gestion du transport d'entreprise basée sur l'IA, aidant neuf entreprises du Fortune 500 et dix-huit acteurs logistiques de premier plan à passer à des chaînes d'approvisionnement autonomes. Shipsy gère les opérations de plus de 250 clients dans plus de 30 pays et figure dans le Magic Quadrant de Gartner pour la gestion des transports (mondial) et la gestion des entrepôts (APAC). Shipsy possède des bureaux à Londres, Amsterdam, Riyad, Dubaï, Singapour, Sydney et en Inde. Pour en savoir plus : www.shipsy.ai