شركة Solar N Plus ضمن أكبر موردي وحدات الخلايا الفوتوفولتية من حيث حجم الشحن في الربع الأول من عام 2024

تشوزو، الصين ، 10 مايو 2024 / PRNewswire / -- تلقت شركة Solar N Plus New Energy Technology Co. ، Ltd. ("Solar N Plus") ، وهي شركة خبيرة رائدة في تصنيع الخلايا والوحدات بتكنولوجيا الاتصال التخميلي المعتمد على أكسيد النفق (TOPCon)، اعترافًا بارزًا في صناعة الطاقة الفوتوفولتية. وفقًا لـ Solarbe، وهي وسيلة إعلام بارزة في صناعة الطاقة الفوتوفولتية، حصلت Solar N Plus على المرتبة 22 في حجم شحن وحدات الطاقة الفوتوفولتية في الربع الأول من عام 2024، مع حجم شحن مثير للإعجاب بقيمة وزن إجمالي (1.025GW).

لا يدل هذا الإنجاز على قيادة Solar N Plus لصناعة الطاقة الشمسية فحسب، بل يؤكد أيضًا على الأداء المتميز للشركة والنمو المستمر في قطاع الطاقة المتجددة.

وقال آشلي وانغ، نائب رئيس Solar N Plus: "مع الدعم المالي الصلب لشركتنا الأم المدرجة وخبراتنا القوية في مجال البحث والتطوير في تكنولوجيا TOPCon، فإن Solar N Plus تشهد نمواً سريعاً". "إن إنجازنا في تأمين مكانة ملحوظة في حجم الشحن في الربع الأول لا يؤكد فقط قدراتنا بل يحفز فريقنا أيضًا".

منذ تأسيسها، حققت Solar N Plus إنجازات ملحوظة. فهي تقوم بتنفيذ المشاريع بنجاح على مستوى العالم بالشراكة مع شركات مدرجة ضمن قائمة Fortune 500. وبشهادة تصنيف Dun & Bradstreet 4A1 المرموق الذي تفخر به الشركة، فهي تتفوق على 95٪ من نظرائها في الصناعة. ومع كفاءة خلايا TOPCon التي تتجاوز 26.72٪، تؤكد Solar N Plus التزامها بالابتكار والتميز في قطاع الطاقة المتجددة.

نبذة عن Solar N Plus

N Solar Plus هي شركة مصنعة للخلايا الفوتوفولتية متكاملة رأسيًا متخصصة في تكنولوجيا الاتصال التخميلي المعتمد على أكسيد النفق المعتمد على الإلكترونات السالبة (N-type TOPCon). وتشمل محفظة الأعمال المتنوعة للشركة الخلايا الشمسية، والوحدات، وتطوير محطات الطاقة، وحلول الطاقة الذكية. ومع وزن إجمالي بقيمة 10GW من قدرة الخلايا والوحدات بتكنولوجيا TOPCon، ووزن إجمالي بقيمة 2GW من قدرة الخلايا والوحدات بتكنولوجيا تخميل الباعث والوصلة الخلفية (PERC)، وفّرت Solar N Plus شحنات إلى أكثر من 40 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم.