Solar N Plus Tercantum dalam Daftar Produsen Panel PV dengan Volume Penjualan Terbesar pada Triwulan I-2024

CHUZHOU, Tiongkok, 10 Mei 2024 /PRNewswire/ -- Solar N Plus New Energy Technology Co., Ltd. ("Solar N Plus"), perusahaan terkemuka yang memproduksi sel dan panel surya TOPCon, baru saja meraih pengakuan di industri PV. Menurut Solarbe, media industri PV yang ternama, volume penjualan panel PV Solar N Plus berada di peringkat ke-22 pada Triwulan I-2024 setelah mencapai 1,025 GW.

Pencapaian ini tidak hanya membuktikan status Solar N Plus sebagai salah satu pemimpin industri tenaga surya, namun juga membuktikan kinerja luar biasa dan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan ini di sektor energi terbarukan.

"Dengan dukungan finansial yang kuat dari induk usaha kami yang berstatus sebagai perusahaan terbuka, serta kepiawaian kami dalam penelitian dan pengembangan teknologi TOPCon, Solar N Plus sukses mencatat pertumbuhan pesat," ujar Ashley Wang, Vice President, Solar N Plus. "Pencapaian kinerja penjualan pada triwulan pertama tidak sekadar membuktikan kemampuan kami, melainkan juga memotivasi tim kami."

Sejak pertama kali terbentuk, Solar N Plus telah membuat sejumlah perkembangan luar biasa. Berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam daftar "Fortune 500", Solar N Plus berhasil menggarap berbagai proyek di seluruh dunia. Dengan peringkat yang tinggi, yakni 4A1, dari Dun & Bradstreet, Solar N Plus mengungguli 95% pesaing di industri. Setelah efisiensi sel TOPCon menembus 26,72%, Solar N Plus memperkuat dedikasinya pada inovasi dan keunggulan di sektor energi terbarukan.

Tentang Solar N Plus

Solar N Plus adalah produsen fotovoltaik yang terintegrasi secara vertikal dan berspesialisasi dalam teknologi tipe-N. Portofolio bisnis Solar N Plus yang terdiversifikasi meliputi sel surya, panel surya, pengembangan proyek pembangkit listrik, serta solusi energi pintar. Dengan kapasitas produksi sel dan panel TOPCon yang mencapai 10 GW, serta kapasitas produksi sel dan panel PERC sebesar 2 GW, Solar N Plus telah menjual produk-produknya ke lebih dari 40 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Informasi lebih lanjut www.solarnplus.com

