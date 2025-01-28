شركة SPIRO تُعلن عن شراكة إستراتيجية لعام 2025 مع DAVIDO نجم موسيقى الـ AFROBEATS

لاغوس، نيجيريا, 27 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- تفخر شركة Spiro، أكبر شركة سيارات كهربائية في إفريقيا، بالإعلان عن شراكة إستراتيجية مع DAVIDO نجم موسيقى الـ AFROBEATS لعام 2025. تجمع هذه الشراكة القوية بين الصوت الرائد في إفريقيا للنقل المستدام، وأحد أكثر الرموز الثقافية تأثيرًا في القارة؛ حيث يَسعون سويًا لنشر رسالة الطاقة النظيفة، والابتكار، وتمكين القارة الإفريقية.

يشتهر Davido عالميًا بأغانيه التي تصدَّرت القوائم مثل "Awuke" وUnavailable""، وتعاونه مع نجوم عالميين، ويحظى بملايين المُعجبين حول العالم، وسيتم إصدار ألبومه القادم والمُرتقب بشدة "5IVE" في أوائل عام 2025.

Afrobeats superstar Davido launches his partnership with Spiro Electric Bikes

سيسلط كلًا من Spiro وDavido الضوء على مهمة الشركة في توفير خيارات نقل نظيفة، وفعَّالة من حيث التكلفة عبر القارة، موضحين كيف يمكن للاستدامة أن تكون طموحة، وأنيقة في آن واحد. لمزيد من المعلومات حول الشراكة، يمكن زيارة www.spironet.com/davido

قال Davido: "لقد آمنت دائمًا بضرورة استخدام منصتي لتحسين حياة مُعجبيني، إن الشراكة مع Spiro هي الطريقة المُثلى للقيام بذلك؛ حيث يعمل التحوُّل إلى الكهرباء على توفير المال، ويساعد الكوكب، ولنكن واقعيين، يبدو رائعًا أيضًا! نحن نجلب طاقة جديدة إلى إفريقيا، وأنا متحمس للانطلاق في عام 2025 مع Spiro".

وأضاف Kaushik Burman، الرئيس التنفيذي لشركة Spiro: "يُمَثل Davido أفضل ما في التميُّز الأفريقي؛ فهو جريء، ومُبتكِر، ومحبوب في جميع أنحاء العالم؛ إنه السفير المثالي لـ Spiro بينما نحقق مهمتنا في توفير النقل المستدام للجميع".

تُساهم الدراجات الكهربائية المُبتكرَة، ومحطات تبديل البطاريات من شركة Spiro في تحويل التنقُّل في جميع أنحاء أفريقيا، حيث تم نشر أكثر من 22000 دراجة، وقَطع أكثر من 300 مليون كيلومتر دون انبعاثات الكربون.

ومن المُقرر أن يكون عام 2025 عامًا تتلاقى فيه الموسيقى، والابتكار، والاستدامة، بقيادة Davido كجزء من جهود Spiro، ويعمل مدير Davido الإبداعي لفن الـ Kayode عمر الدين "Tycoone" جنبًا إلى جنب مع فريق Spiro لإتمام الشراكة.

ملاحظات للمحررين

• تُتيح تقنية تبديل البطاريات المُبتكَرة من Spiro للركاب تبديل البطاريات بسهولة، وأمان في غضون ثوانٍ في محطات تبديل البطاريات الخاصة بنا. في عام 2024، تم اختيار Spiro كواحدة من شركات Time 100 الأكثر تأثيرًا.

• Davido هو فنان Afrobeats حائز على العديد من الجوائز وله أعمال تصدرت قوائم الأغاني؛ بما في ذلك Unavailable وAssurance، ومن المُقرَّر أن يصدر ألبومه الخامس 5IVE في ربيع عام 2025، وقد فاز بالعديد من جوائز BET وMOBO وMTV وهو مشهور بأغانيه الناجحة عالميًا، وأعماله الإنسانية.